Seid nett zur RAF!

In der Wohnung der jüngst verhafteten “RAF-Rentnerin” Daniela Klette wurde nun ein Waffenarsenal ausgehoben, das manche Hamas-Brigade vor Neid erblassen lassen würde. Unter anderem eine veritable Kalaschnikow und eine Panzerfaust-Granate. Allein schon damit hätte Bruce Willis in seinen alten Filmen im Alleingang einen südamerikanischen Kleinstaat erobern können. Bislang vermisst man in der Presse die Frage, wo Frau Klette diese Kampfausstattung her hatte – denn im Baumarkt gibt es für gewöhnlich kein Kriegsgerät zu kaufen: “Entschuldigung, wo finde ich denn die Handgranaten aus dem Prospekt?” – “In Reihe fünfzehn, zwischen den Sturmgewehren und der Sanitärabteilung! Abgabe aber nur in haushaltsüblichen Mengen!” Auch der Versandhandel hat derlei Explosives nicht zu bieten. Also werden weder DHL noch UPS die Waffen angeliefert haben; die wurden wohl unter der Hand herangeschafft.

Auch wenn Frau Klette selbst keinen Anschlag plante, sondern lediglich als Hüterin des gefährlichen Guts auftrat, so sollte das unserer Innenministerin die Schweißperlen auf die Stirn treiben, denn meines Wissens nach hat bislang keine berühmte Reichsbürgertruppe eine solche Ansammlung an Waffen ihr Eigen genannt. Wird sonst nicht stets die Frage nach den Netzwerken hinter solchen Tätern gestellt? Aus rein nostalgischen Gründen wird die Dame das Arsenal nun nicht aufbewahrt haben.

Stolz, sie als Nachbarin gehabt zu haben

Nun ist es heute glücklicherweise etwas schwieriger geworden, ein Flugzeug zu entführen als zu den “Glanzzeiten” der RAF. Die hegte ebenso viele Sympathien für die palästinensische Sache wie die Kunstschaffenden bei der Berlinale; ging dabei allerdings rabiater vor. Bekanntlich trainierte man sogar gemeinsam für den Terror. Das fanden viele Linke seinerzeit ganz schick und Bänden sich ein Palästinenser-Tuch um. Auch wenn man sich dem Kampf heute nicht mehr selbst anschließt, verwundert es nicht, dass Frau Klette ausgerechnet in der Hauptstadt Unterschlupf suchte. Medienberichten zufolge sollen vereinzelte Nachbarn sogar stolz sein, neben ihr gewohnt zu haben, nachdem die Tarnung aufflog.

Bei der linken “taz” hält man eine Strafverfolgung der “Rentnerin” dann auch für übertrieben und unmenschlich. Dabei verweist die Zeitung auf die Grünen-Politikerin Antje Vollmer, die schon vor fast dreißig Jahren eine Reintegration der linken Terroristen in die Gesellschaft forderte, der Staat müsse ihnen die Hand reichen:

Man stelle sich Ähnliches für Beate Tzschäpe vor, der Bundestag würde – zurecht! – vor Empörung beben. Zudem sollte ein solches Angebot Reue und Unrechtsbewusstsein voraussetzen. Verbrechen, so die “taz”, hätte Klette nur noch begangen, weil sie schließlich im Untergrund überleben musste. Da wird das Bild einer Frau gezeichnet, welche ab und zu mal ein Äpfelchen stiehlt, um in unserem bösen, harmlose Terroristen hassenden Staat nicht zu verhungern. Die Kalaschnikow ist dabei immerhin nicht zum Einsatz gekommen – das darf ihr dann wohl als mildernder Umstand zugerechnet werden. Der Staat, der uns sonst als Heilsbringer angepriesen wird, wenn er Heizungs- und Coronazwang gegen den Bürger durchsetzt, wird in der Vorstellung dieser Journalisten zum Tyrannen, wenn er einen Wattebausch nach einer RAF-Täterin wirft. So ein paar Raubzüge und Bombenanschläge im Namen der Gerechtigkeit kann man der RAF doch nicht heute noch nachtragen, oder?

Scheinbar sind die Sympathien ungebrochen, die auch schon zu Hochzeiten der RAF so manchen jubeln ließen, wenn es wieder einmal “den Richtigen” getroffen hatte. Auch mit den Begleitern dieser Opfer gab es kein Mitleid: Noch heute sind Linksextremisten der Meinung, man mache sich mitschuldig, wenn man im Personenschutz ihrer potentiellen Ziele arbeitet. Es ist mir ein Rätsel, wie jemand im Zusammenhang mit der RAF von Gerechtigkeit sprechen kann. Schon im Mittelalter wusste man: “Gerechtigkeit ohne Milde ist Tyrannei“. Wenn eine Gruppe das Recht dann auch noch in die eigenen Hände nimmt und gewaltsam durchsetzt, geht das in der Regel nur in Superhelden-Filmen gut. Immerhin: Frau Klette engagierte sich unter falschem Namen sozial für Migranten, ein Foto im Netz zeigt sie im Kreis anderer Vereinsmitglieder. Das rührt das Herz ihrer Unterstützer. Ist es nicht kleinlich, sie jetzt noch zu verhaften? Natürlich nicht. Nicht ohne Grund wurde die Verjährungsfrist für Mord in Deutschland abgeschafft, darauf spekulierten nämlich schon mehr oder minder abgetauchte Nationalsozialisten nach dem Krieg. Einfach einmal ein paar Jahre die Füße still zu halten und dann der Strafverfolgung entgehen – das funktioniert hoffentlich auch im Fall Klette nicht.