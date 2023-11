Selenskyj kämpft gegen das sinkende Ukraine-Interesse der Weltöffentlichkeit

Angesichts des Nahost-Konflikts nahm es schon fast keiner mehr wahr: Am Samstag traf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu ihrem bereits sechsten Besuch in der Ukraine ein. Sie wolle der von Russland angegriffenen Ukraine versichern, „dass wir fest an ihrer Seite stehen“ und ihr „Ermutigung und Zuspruch“ bringen, sonderte sie die üblichen Phrasen ab. Bei den Gesprächen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj werde es neben dem angestrebten EU-Beitritt des Landes unter anderem um finanzielle und militärische Unterstützung des Landes sowie Sanktionen gegen Russland gehen.

Am Mittwoch will von der Leyen Berichte zu den Reformfortschritten der Ukraine vorlegen. Diese sollen als Grundlage für die Staats- und Regierungschefs der EU dienen, ob Beitrittsverhandlungen begonnen werden sollen. Von der Leyen vergaß auch nicht, auf ihre persönlichen Ängste bei der Reise hinzuweisen. „Immer wenn ich die Ukraine fahre, ist da ein gewisses Gefühl der Anspannung natürlich, weil es Kriegsgebiet ist“, ließ sie verlauten.

Alle Durchhalteparolen könne jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst Teilen der ukrainischen Regierung längst klar ist, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen kann und das Ganze ein einziges Fiasko ist.

Prinzip des “Fasses ohne Boden”

Selenskyj beklagte kürzlich wieder einmal die angeblich zu geringe Unterstützung für sein Land – ganz im Ungeist des Faß-ohne-Boden-Prinzips, das bei der “Ukraine-Solidarität” seit nunmehr über 20 Monaten gilt und das wohl tatsächlich nur durch einen Atomkrieg oder eine Verlagerung der Aufmerksamkeit auf einen anderen Kriegsschauplatz enden könnte – so wie es derzeit mit dem Nahostkonflikt der Fall ist. Dass sich Europa und vor allem Deutschland für die Ukraine bereist in den Ruin gestürzt haben, ohne dass auch nur formale Bündnisverpflichtungen bestünden, ist Selenskyj in seiner rotzfrechen Maßlosigkeit dabei ganz gleichgültig. Längst hat der ehemalige Komödiant solches Gefallen an seiner Rolle als Kriegsherr und seiner weltweiten Selbststilisierung zur vermeintliche Freiheitsikone gefunden, dass er den Nabel der Welt in Kiew wähnt.

Friedensverhandlungen und Zugeständnisse jeder Art lehnt Selenskyj weiter strikt ab – und verkennt die militärischen Realitäten zunehmend. Dabei gehen ihm jedoch offenbar in weit größerem Maße die eigenen Vertrauten von der Fahne, als ihm und seinen wartewestlichen Verbündeten überhaupt bewusst ist: „Er täuscht sich selbst. Wir haben keine Optionen mehr. Wir gewinnen nicht“, erklärte unlängst einer seiner Berater. Selbst der ukrainische Oberbefehlshabers Walery Saluschny hatte zugegeben, er gehe davon aus, dass Russland in einem langen Krieg die Oberhand hätte. Die Bevölkerung sei dreimal so groß, die Wirtschaft zehnmal so groß. Bei den eigenen Truppen stellt sich zunehmend Kampfmüdigkeit ein. 650.000 wehrfähige ukrainische Männer sind – teils als “Flüchtlinge” – in den Westen abgehauen.

Eigene Militärs und westliche Verbündete haben genug

Dass der militärische Sieg Kiews ausgeschlossen ist, hat sich auch in der EU herumgesprochen: Bereits im September war die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni auf einen Anruf eines russischen Komiker-Duos hereingefallen, Im Gespräch mit einem vermeintlichen afrikanischen Diplomaten, hatte sie unverblümt eingeräumt, die europäischen Staats- und Regierungschefs seien des Ukraine-Krieges überdrüssig. Jeder verstehe, „dass wir einen Ausweg brauchen“, sonst dauere der Konflikt noch Jahre an. Die Schwierigkeit bestehe darin, beide Parteien zufriedenzustellen, ohne das internationale Recht zu zerstören.

Dieses Ende stand von Anfang an fest. Anstatt so früh wie möglich auf Verhandlungen zu setzen, haben Europa und die USA sich in blinder Nibelungentreue an die Ukraine gekettet, obwohl jedem vernünftigen Menschen klar war, dass die Atommacht Russland auf dem Schlachtfeld nicht besiegt werden kann. Nun muss der Preis für diese Kopflosigkeit bezahlt werden. Man kann nur hoffen, dass nun endlich auf ein Ende dieses erstarrten Stellungskrieges hingewirkt wird, damit Europa sich seiner wirklichen Bedrohung durch die eskalierende Migration zuwenden kann.

Nahost-Krieg als Konkurrenz

Und nun tritt eben das erwähnte Szenario der sich wandelnden Aufmerksamkeitsökonomie ein: Der derzeit alles überschattende Israel-Hamas-Krieg hat endgültig dafür gesorgt, dass Selenskyj die Felle davonschwimmen. Dieser versucht sich daher, verzweifelt im Mittelpunkt des Medieninteresses zu halten. Wohl vor allem deshalb wollte er kommende Woche nach Israel reisen, um sich wieder einmal auf der Weltbühne zu profilieren – und zwar dort, wo sich derzeit das Schlaglicht bündelt. Doch weil die israelische Regierung dies offenbar weiß, hatte sie seinen Besuch abgelehnt – weil es „nicht der richtige Zeitpunkt“ sei. Hinter den Kulissen wird daran gestrickt, die Reise dennoch stattfinden zu lassen.

Tatsächlich haben die Gefahren einer Eskalation im Nahen Osten und die antisemitischen Exzesse in Europa dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit für die Ukraine stetig sinkt und die Bereitschaft, immer mehr Geld in dieses Fass ohne Boden zu pumpen, nachlässt.