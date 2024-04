Sinnlos und endlos: Wir sind Krieg

„Irrsinn mit Methode“: Das wäre vielleicht die passende Überschrift für eine Geschichte über die menschliche Evolution. Von Vernunft kann da jedenfalls kaum die Rede sein. Vom Schwimmen in einem Meer der Lügen könnten wir vielmehr reden, von einer ewig-finsteren Umgebung der bitterbösen Kräfte, welche mit ihren schwarzen Gedanken alles irdische Leben verseuchen, besudeln und vernichten. Über den Irrsinn und seine Methodik holpern und stolpern wir in endlosen Schleifen. Wir müssen nicht einmal danach suchen – und schon werden wir fündig. Der seit Urzeiten aktive Gehirnmissbrauch mündet in eine Erzählung, geschrieben mit Blut, welche als Mittelpunkt der Welt den schlechten Charakter nennt. Vergessen Sie allzu viel Theorie! Der Fall ist klar, Irrsinn à la carte. Geben Sie mal auf Google folgendes ein: „Wie viele Kriege führte die Menschheit?“. Schonmal Google inhaltlich explodieren gesehen?!

Die Suchmaschine kann dieser simplen Fragestellung kaum Herr werden, allein die vorangestellte Intro-Antwort, noch oberhalb vieler tausender Links, hat es in sich und ist zugleich auch eine Antwort… denn Google gibt hier quasi zu, dass sich diese Frage aufgrund der schieren Masse (!) kaum beantworten und auch nur annähernd beschreiben lasse. Der Algorithmus verweist stattdessen auf ein „Conflict Barometer des HIIK“: „Nach den Angaben der aktuellen Ausgabe belief sich die Anzahl der Konflikte weltweit, d.h. der Dispute, der gewaltlosen sowie gewaltsamen Krisen, der begrenzten Kriege und Kriege, im Jahr 2022 auf insgesamt 363.“ Die 363er-Antwort lautet also, dass die Menschheit alleine 2022, nur in diesem Jahr also, eine derart massive Fülle von Gewaltanwendung, Krisen und Kriegen produzierte, dass jede gewünschte historische Bilanzierung darüber hinaus enorm schwer fällt und wahrscheinlich schlicht nicht machbar ist. Man benötigt vermutlich also vermutlich eine KI mit leistungsstarken Rechenmaschinen, die vermutlich Tage, Wochen oder gar Monate damit befasst wäre, durch den Wind der Geschichte zu jagen, um so annähernd sämtliche Gewaltexzesse der Menschheitsgeschichte seit den Zeiten des Neandertalers zu analysieren, auszuwerten und sie in eine Statistik pressen zu können.

Keiner kommt hier lebend raus…

Die Geschichte der Menschheit ist somit höllischer Gestank, denn Google – einmal so richtig schön in Schwung gebracht – weicht meiner grundsätzlichen Fragestellung gar nicht aus, sondern vertieft diese noch und führt sie weiter, hin zu einer unendlichen Ausdifferenzierung des unbegreiflichen anthropogenen Elends: Welches Land hat die meisten Kriege geführt? Was war der schlimmste Krieg der Weltgeschichte? Wie viele Kriege gibt es seit 1945? Gibt es aktuell, gab es in Nahost seit Gründung des Staates Israel, führte Russland seit der Oktoberrevolution? Hilfe, es hört gar nicht auf! Die Fragestellung wird zur Qual, denn hunderte von Gegenfragen signalisieren eine unheimliche Botschaft: Keiner von uns kommt hier am Krieg vorbei, kann sich der Bedrohung von Gewalt völlig entziehen, kann die Augen verschließen und sich in Sicherheit vor Irrsinn, Wahnsinn und politischem Veitstanz wähnen. Ein eher lebensfreundlich gemeintes Zitat bekommt da völlig neue Bedeutung: „Keiner kommt hier lebend raus!“

Mir kommt das Wort „Ursachenforschung“ in den Sinn, welches mir zunehmend als Un-Sinn erscheint. Sollte man Kriege evaluieren? Vielleicht sie gar prämieren in einer offenbar gänzlich destruktiven, paranoiden, aggressiven Welt? Der schönste Krieg aller Zeiten, die meisten Toten in kürzester Zeit, die größten Zerstörungen, der längste Krieg, die größten Eroberer, die größten Heere und so fort? Derartige Bilanzen gibt es ja auch bereits. Aber zurück in den moralischen Ernst: Wer ist denn schuld? Darüber gibt es genügend Abhandlungen und derzeit haufenweise zerstrittene Freundeskreise, bis in die Familien hinein. Momentan reichen nämlich schon die Stichworte „Gaza“ oder „Ukraine“, und schon tobt der Krieg der Worte, auch zwischen Geschwistern, langjährigen Freunden oder Kollegen… und bei so mancher Kriegsursachen-Streiterei endet diese mit den letzten Worten des Entsetzens: „Das hätte ich von dir nicht gedacht!“.

Maximum an destruktiver Kraft

Wir lernen: Krieg ist das Maximum an destruktiver Kraft, welche sich nach innen und aussen und auch in die weiten Vorhöfe der Kriegszonen hinein begibt. Es gab in der Geschichte der Menschheit immer wieder Persönlichkeiten, welche sich dem Irrsinn der Gewalt entgegen stellten und mutig waren – denn dafür braucht es Stärke und positiven (!) Charakter. Zu Ostern gedachten wir gerade deshalb wieder eines zu Tode gefolterten Predigers, der es vor rund 2.000 Jahren gewagt hatte, der Obrigkeit und der feisten Elite seiner Zeit sein „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ anzuraten.

Lassen wir doch einfach mal die Fragen nach verschiedenen Systemen, Ethnien, Glaubensgrundlagen und ähnlichen Gruppendefinitionen der Menschheit als Erklärungsmuster für Krieg und Frieden weg. Dann bleibt doch nur die Charakterfrage. Ich behaupte sogar, dass scheinrationale Begründungen die ideale Grundlage und Plattform bilden, auf der sich schlechte Charaktere scheinbar unbegrenzt austoben können – nach dem Motto: Der Gegner ist “anders“, der passt nicht, der muss weg. Steckt nicht gerade in den (ohnehin oft absurden) Begründungen für Krieg und Gewalt das eigentlich Satanische, das abgrundtief Böse, welches nach Begründungen sucht, um das Unbegründbare und Sinnlose zu vertuschen und ihm dadurch eine rationale Begründung zu geben, die von den eigentlichen Ursachen ablenkt und die wahren Schuldigen in ein falsches Licht des „Guten“ oder „Gutgemeinten“ rückt? An Tagen wie diesen, wo man kaum noch Nachrichten hören, sehen oder lesen mag, lohnt es vielleicht mal, für sich selber ein wenig die Zeit anzuhalten, sich das Ganze mal aus weiter Ferne anzuschauen. Es hilft.

Persönliche Unzulänglichkeiten und miese Charaktere

Ein Freund von mir namens Felix Gross, aus dem badischem Ländle, ist in erster Linie ein begnadeter Fotograf und in zweiter Linie ein ebenso talentierter Alltags-Philosoph – und er hat eine Erklärung. Er sagte mir einmal: „Politiker sind die negative Auslese der Menschheit.“ Ich halte diesen Satz für bemerkenswert zutreffend und im übrigen für tausendfach in der Praxis bewiesen. Es wäre jedenfalls eine zwar simple, aber dennoch leicht nachvollziehbare Erklärung für soviel Ärgernis über die zeitübergreifend immer wieder in Kriege schliddernde Politik: Arschlöcher an der Macht! Auf dem Höhepunkt der seinerzeitigen politischen Krise um die schleswig-holsteinischen Landespolitiker Uwe Barschel und Björn Engholm, welche vor 37 Jahren zum Drama anwuchs, taten sich urplötzlich auf allen Seiten – CDU und SPD in Regierung beziehungsweise Opposition – unfassbare Abgründe auf. Der FDP-Politiker Trutz Graf Kerssenbrock, ein Zaungast einer Affäre um Macht, Geld, Lüge und Tod, brachte es auf den Punkt, als er auf das eigentliche Problem hinwies: „Nicht Politik verdirbt den Charakter, sondern schlechte Charaktere verderben die Politik.“ Kerssenbrock sollte Recht behalten, denn auch im „Parteien-Krieg“ sind es bis heute oftmals nicht die politischen Ideale, sondern schlicht die persönlichen Unzulänglichkeiten, welche die Ursache für schlimmste Skandale, Auswüchse und üble Exzesse bilden.

Wenn es derzeit global so wenig nach realistischen Friedenslösungen aussieht, dann auch deshalb, weil im Vorfeld längst geistige Bürgerkriege toben und sich gerade die westlichen Gesellschaften insgesamt zunehmend von ihren konstitutiven Grundlagen aus Kant’scher Aufklärung und humanistischem Erbe entfernen. Im Ernst! Ein beliebiges Besipiel: Wie soll man mit Anhängern einer Grünen-Sekte über Frieden sprechen, wenn diese aus ihrer jahrzehntelangen gesinnungsethischen Wahlkampf-Parole „Frieden schaffen ohne Waffen“ und „Keine Waffen in Kriegsgebiete liefern“ nun, als Regierungspartei (!), plötzlich „Alle Waffensysteme jetzt!“ und „Noch mehr Waffen sofort!“ zu ihren zynischen Parolen machen, ohne irgendwelche wirklich umfassend rationalen Begründungen im Hinblick auf die Perspektiven und die Konsequenzen und mit einer moralisierenden, eher schon charakterlosen Wendehals-Logik und pubertärer Großmäuligkeit? Merke: Mit-Machen beim Bösen bringt Geld, viel Geld. Das war schon immer so, und Krieg ist ein gewaltiges, riesiges, gigantisches Geschäft. Es ist das konstitutive Element für Weiterentwicklung, Erfolg, Zerstörung und Wiederaufbau. What comes up must go do down.

Das gegenwärtige Dilemma: Keine Diplomatie

Doch es sind letztlich eben auch immer jeweilige Eliten (aller Länder), welche Kriege führen – und nicht deren missbrauchte oder verführte Völker. Bellizisten in politischen Parteien- bis hin auf ihre Ministersessel sind immer Teil elitengesteuerter Kriegsprozesse; entweder als Begünstiger und Begünstige, Beschleuniger und Mit-Macher – oder als aktive Beender und – wenn man so will – Spielverderber in einem mörderischen Spiel. So liegt das Problem offen da: Charakterschwache, selbstsüchtige und eigennützige Personen an der Macht dürften ein Grundübel der Menschheit sein, und zwar systemübergreifend. Sie sind natürlich meist auch zu schwach, um mutige Lösungen der humanistischen und real-aufklärerischen Art umzusetzen, also gegen Lobbyisten und Kriegstreiber tatsächlich entschieden vorzugehen, falls sich in ihnen überhaupt noch ein Widerspruch regt. Es gibt wesentlich effektivere und wesentlich weniger schädliche Mittel der Konfliktlösung als (vielfach verlorene) Kriege. Und das ist das gegenwärtige Dilemma: Wie beendet man Krieg? Hier lohnt noch einmal der Blick auf die gigantische virtuelle Kriegsstatistik (siehe oben), die zumindest in Details glänzt: Kriege enden immer entweder mit einem militärischen Sieg (was sich dann durch Kapitulation der unterlegenen Partei ausdrückt), durch hegemoniale, territoriale Dominanz und entsprechende Diktate – oder infolge eines abgelösten Regimes bei einer der Kriegsparteien, die dann einlenkt.

Das entscheidende Schlüsselwort bei der Vermeidung, Anbahnung und Beendigung von Konflikten, aber auch bei der Frage von Krieg und Frieden ist das Wort Diplomatie. Wir ahnen es: Da gehört Charakter dazu, Willensstärke, Überzeugungskraft, das Wort vom „ehrlichen Makler“ passt hierzu. Von diesem politischen Verantwortungsverständnis ist aber derzeit weit und breit nichts mehr zu sehen. Soeben taucht in den heutigen Nachrichten wieder überall dieses große, seit zwei Jahren verpönte und als Defätismus verschriene Wort auf: „Diplomatie“. Juchhu, endlich Frieden?! Denkste. Frieden gibt es nur, wenn man miteinander redet und man Diplomatie wirklich walten lässt. Für unsere Rumpelstilzchen-Regierung sich selbst überschätzender Ampel-Strategen gilt das alles nicht. Sie lassen andere mit sich reden. „Diplomatie: Russland und China festigen ihre Allianz gegen den Westen“, meldet gerade das „Handelsblatt“. Und so nimmt das Verhängnis weiterhin seinen Lauf.