SPD: Das Aus für “Sonne und Freiheit”?

Der Juso-Parteitag schmettert die “Internationale“: Über die gesanglichen Fähigkeiten der Genossen mag ich mich nicht äußern, schließlich wird weder “The Voice of Socialism” gesucht, noch finden sich bei anderen Parteitagen Sänger von Pavarotti-Qualität. Aber gab es da nicht mal ein eigenes SPD-Lied? Richtig: Es hieß “Brüder zur Sonne, zur Freiheit!“. Im Parteimagazin “Vorwärts” wurde daraus “Brüder zur Sonne, zur Freizeit!“, wenn etwa Gewerkschaftsreisen nach Peking angepriesen wurden. Aber Freiheit steht derzeit eventuell nicht so hoch im Kurs, schon gar nicht in einer Koalition mit den öko-autoritären Grünen und einem Gesundheitsminister Lauterbach, der uns schon auf die nächsten Corona-Maßnahmen einstimmen will. Da muss die Freiheit schon einmal vor einem ominösen Gemeinwohl zurückstehen. Selbst wenn dieses Gemeinwohl sich nicht mit dem deckt, was sich der Normalbürger darunter vorstellt.

Die Textzeile “Tief aus dem dunklen Vergangenen leuchtet die Zukunft hervor” mag auch nicht so recht in unsere krisengeschüttelte Zeit passen, zumal Olaf Scholz ungefähr so charismatisch daherkommt wie eine Schlaftablette (auch wenn er es faustdick hinter den Ohren hat). Die Zukunft in Deutschland leuchtet nicht, vielmehr schauen wir in ein tiefes Schuldenloch, welches durch allerlei politische Fehlentscheidungen gegraben wurde. Nun ergaben Ermittlungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass die Milliardäre in Deutschland noch mehr besitzen, als bisher geglaubt – und das weckt im linken Lager Begehrlichkeiten. “Umverteilung!“, rufen die ersten und träumen davon, wie viel Energiewende, Willkommenskultur und NGO-Finanzierung von all diesem Geld möglich wäre. Da passt die “Internationale” natürlich besser in die politische Landschaft – auch wenn sozialistische Umverteilungen grundsätzlich in Elend und Diktatur enden.

Zahlreichen blutige Versuche des Sozialismus

In den sozialen Medien kommt die Frage auf, was wohl geschehen würde, wenn auf einem Treffen der Jungen Alternative das “Horst-Wessel-Lied” gesungen würde – was hoffentlich niemals eintritt, auch als Trotzreaktion nicht: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch alle anderen Medien stünden wohl vor einem gefühlten Herzinfarkt und beriefe ihre Rechtsextremismus-Experten zu einer Mammutsitzung ein. Beim Verfassungsschutz dürften die Mitarbeiter während des nächsten Jahres keinen Urlaub nehmen, bis ein Verbotsverfahren gegen die JA durchgesetzt worden wäre. Dabei hatten die Nazis die Melodie sogar von der Arbeiterbewegung übernommen und dann “umverteilt” aufs eigene Liedgut (früher gab es in jedem guten SPD-Haushalt die Schallplatte mit Arbeiterliedern aus dem “Pläne“-Verlag, die traditionell am 1. Mai abgespielt wurde… und dort ist noch die Originalversion zu finden). Mir war es deshalb immer ein bisschen unangenehm, wenn mein Vater am Tag der Arbeit die Box unserer Stereoanlage auf den Balkon stellte. Die CDU-Wähler in der Nachbarschaft sollten schließlich mitbekommen, wie die politische Einstellung unserer Familie aussah!

Es ist müßig, sich darüber zu empören, dass die “Internationale” keine ähnlichen Reaktionen hervorruft wie ein Nazi-Kampflied. Auch wenn sie untrennbar mit zahlreichen blutigen Versuchen verbunden ist, einen “menschlichen und gerechten” Sozialismus oder Kommunismus zu etablieren. Auch wenn der Nationalsozialismus zahlreiche linke Elemente enthielt – wie etwa die Auflösung von Familienstrukturen zugunsten einer Kaderbildung nach sowjetischem Vorbild -, so wird er unerschütterlich allein dem rechten Spektrum zugeschrieben. Und rechts ist schlecht – während links immer gut ist. Das zumindest ist als gesellschaftlicher Konsens etabliert. Wir erinnern uns an das Urteil gegen die Co-Chefin der Hammerbande, Lina Engel: Das Gericht billigte ihr “achtbare Motive” zu. Die Linke versteht es, sich gut zu vermarkten, indem sie Feindbilder hochhält und Populismus betreibt: Reiche enteignen, “Nazis” vermöbeln und offene Grenzen zu fordern: Das hört sich für viele gut an – auch wenn es nicht jeder zugeben will. Wenn die RAF mordete, glaubte mancher Deutsche insgeheim, es träfe schon die “Richtigen”. Deshalb fällt es Linken auch heute noch so schwer, politische Gewalt in ihrer Gesamtheit abzulehnen – die eigene findet man schon irgendwie angebracht, im Rahmen eines gesellschaftlichen Präventivkrieges “gegen den Faschismus“.

Teil des Marketings

Wie leicht geht ihnen daher die Beschimpfung “Nazi” oder “Faschist” von den Lippen, um den Boden für verbale und physische Gewalt zu bereiten! Da diese meist unterhalb der Mordschwelle liegt, meint man, anderen politisch motivierten Tätern moralisch überlegen zu sein. Wie gerne hätte ich schon einmal zurückgeschimpft “Sie elender Stalinist” oder “du dreckeliger Schmalspur-Mao“, aber ich mache mir keine Illusionen: Der Vergleich mit diesen Massenmördern hat längst nicht die durchschlagende Wirkung wie ein Hitler-Vergleich, sondern wird mich eher in den Verdacht bringen, eine Kommunisten-Hasserin zu sein oder den Nationalsozialismus relativieren zu wollen. Was natürlich Unfug ist… ganz so, als wolle man behaupten, Charles Manson könne kein Serienmörder sein, weil schließlich schon Ted Bundy einer war.

Meist streiten es Linke ohnehin rundheraus ab, Personenkult zu betreiben – Che-Guevara-T-Shirts hin oder her. Immerhin: Das Verfassen von Kampfliedern, in denen auch diese Kultfiguren besungen werden, haben sie drauf; da wurden politische Ohrwürmer geschaffen, auch das ist Teil ihres Marketings. Die Solidarität mit der Arbeiterklasse, die darin besungen wird, sucht man aber heute vergeblich, denn es wurden längst andere Zielgruppen erschlossen. Auch auf das “letzte Gefecht“, wie in der Internationalen beschworen, werden wir nicht hoffen dürfen: Es liegt einfach nicht in der Natur des Sozialismus, einfach mal ein Ende zu finden – sie versuchen es immer wieder. Zwar benötigte auch Edison tausende Versuche, um endlich eine funktionierende Glühbirne zu entwickeln, aber dabei kamen wenigstens keine Menschen zu Schaden; Das kann man von sozialistischen Experimenten leider nicht behaupten.