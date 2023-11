SPD-Mützenich: Die Schuldenbremse muss weg – für Gaza und die Ukraine!

Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor einer Woche, das ihren betrügerischen Nachtragshaushalt für nichtig erklärte, klafft nun ein 60-Milliarden-Euro-Loch im Budget der Ampel-Regierung. Damit ist sie faktisch pleite. Mehr noch: Seit das Finanzministerium

am Sonntag auch noch seine Sperre für fast den gesamten Bundeshaushalt 2023 verhängte, ist nun auch der 200 Milliarden Euro schwere „Wirtschaftsstabilisierungsfonds” (WSF) hinfällig, der ähnlich kriminell-trickreich gestrickt war – und damit das Überleben der Unternehmen akut betroffen, die die Ampel noch nicht vernichtet hat.

Nach weniger als zwei Jahren Amtszeit ist die Ampel damit offiziell in jeder Hinsicht am Ende und hat Deutschland bereits jetzt ruiniert wie keine bundesdeutsche Regierung zuvor. Doch in dieser Situation, die nichts anderes als eine veritable Staatskrise ist, fällt denen, die dafür verantwortlich sind, nichts anderes ein, als die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse abermals zu ignorieren. Der SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich scheint dies bereits als Formalie antizipiert zu haben: Er stellte deutsche Hilfen für überall auf der Welt auch für die Zukunft obergrenzenfrei in Aussicht.

Ampel will weiter die ganze Welt alimentieren

„Die Aufgaben, die vor uns stehen, sind ja nicht nächstes Jahr erledigt. Vor uns liegen gewaltige Herausforderungen, bei der Klimawende, der neuen Industriepolitik, aber auch außenpolitisch“, erklärte er. Als weitere Gründe nannte er dabei allen Ernstes die deutsche Unterstützung für den Wiederaufbau der Ukraine – und nun auch des Gaza-Streifens „Einige Dinge, die derzeit auf der Welt passieren, führen zu außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, wie es das Grundgesetz verlangt“, faselte er.

Für die Kontrolle des Staates ist allein dessen Regierung zuständig. Weder gegenüber der Ukraine noch gegenüber dem Gaza-Streifen bestehen auch nur die allergeringsten Bündnisverpflichtungen. Deutschland hat keinerlei Schuld an den dortigen Ereignissen und schuldet beiden Regionen gar nichts. Mützenichs unsägliches Geschwätz gibt jedoch einen Einblick in die völlige Realitätsblindheit der politischen Kaste. Eine Regierung, die ihren Staat in den völligen Ruin und die gesellschaftliche Spaltung geführt hat, will immer noch die ganze Welt unterstützen, obwohl sie kein Geld mehr hat, um ihr eigenes Land am Laufen zu halten und deshalb den Haushalt des laufenden Jahres sperren muss. Dies hielt Bundeskanzler Olaf Scholz jedoch nicht davon ab, bis 2030 vier Milliarden Euro für die Energiewende in Afrika (!) in Form des ökologisch sinnfreien “grünen Wasserstoffdeals” zuzusichern, um dort den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Dass auch dieses Geld, das Deutschland gar nicht hat, wieder in dubiosen Kanälen korrupter Regime versickern wird, kümmert Scholz nicht.

“Solidarität und tiefe Verbundenheit”

Und da die Geberlaune dieser Regierung auf Kosten ihres Volkes, das selbst nichts von den ihm abgepressten Milliarden hat, keine Grenzen kennt, versprach Verteidigungsminister Boris Pistorius der Ukraine auch gleich noch einmal Militärhilfe im Wert von 1,3 Milliarden Euro, wobei er dem Land die „Solidarität und tiefe Verbundenheit“ der Bundesrepublik versicherte.

Ein gescheitertes Land, das in jeder Beziehung über seinem Limit und im permanenten Niedergang ist, pumpt nicht nur immer neue Milliarden in einen Krieg, von dem jeder weiß, dass er nicht zu gewinnen ist und das Land, zu dessen Zerstörung er mit ihren Waffenlieferungen beiträgt, danach, wiederum mit Steuergeld wiederaufbauen, sie will auch gleich noch den Gaza-Streifen zum Blühen bringen und Migranten aus dem fanatisch-islamischen und antisemitischen Terror-Bollwerk aufnehmen.

Nichts davon ist die Aufgabe Deutschlands, und die Regierung hat sich zuerst und vor allem darum zu kümmern, dass der eigenen Bevölkerung die ihr abgepressten Steuern zugute kommen. Doch stattdessen pumpen völlig verrückte Politiker Milliarden und Abermilliarden in alle Welt, während das eigene Land zugrunde geht. Eigentlich müsste diese Regierung durch einen Generalstreik aus dem Amt gejagt werden, denn sonst wird Deutschland dieses Wahnsinnsregime nicht überleben.