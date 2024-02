“Spiegel” macht Gründungsfoto der WerteUnion zum Online-Pranger

Die WerteUnion ist noch nicht einmal offiziell als eigene Partei gegründet worden, da betätigt sich der „Spiegel“ bereits als digitaler Pranger, um ihre führenden Mitglieder auf primitivste Weise zu diffamieren – indem er sie ins „rechte“ Licht rückt. Die WerteUnion sei „ein Sammelbecken der Rechtsaußenkräfte aus den Unionsparteien sowie aus ihrem Umfeld“, die nun zur „neuen bundesweiten Alternative am rechten Rand“ umgeformt werden solle, so das vom einstigen Nachrichtenmagazin zum Propagandapamphlet herabgesunkene Hamburger Blatt. Zwar gebe es, so der “Spiegel”, mit der AfD bereits „eine ‘Alternative’, die Rechtsextreme, Verschwörungsgläubige und Reaktionäre“ vereine, so die „Spiegel“-Autoren Ann-Katrin Müller und Marc Röhlig, aber der WerteUnion-Vorsitzende Hans-Georg Maaßen glaube dennoch, „mit seinem Verein schon im kommenden Spätsommer die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern aufwirbeln zu können“. Natürlich wird auch behauptet, Maaßen sei in den letzten Jahren „vor allem mit kruden Verschwörungsideologien aufgefallen“, ohne dass dies auch nur mit einem Wort begründet würde.

In diesem faktenfreien, nur auf plumpe Emotionalisierung und Herabsetzung abzielenden Duktus geht es auch bei der Vorstellung weiterer Politiker der WerteUnion weiter. Dafür wird ein Foto herangezogen, dass die Autoren „ausgewertet“ haben, wie es ernsthaft heißt. Rund um Maaßen würden sich „Unternehmer und Kampfsportler, Rechtsaußenkräfte von CDU und CSU, AfD-Vertraute und Verschwörungsaktivistinnen“ gruppieren. Die Bildästhetik spreche „dabei Bände“: Maaßen stehe im Zentrum, keine Banner würden ihn bedecken. Er wirke fast, „als throne er über ihnen“. Über Markus Krall wird fabuliert, er teile im Netz und in Büchern als „Crash-Prophet“ eigene Umsturzfantasien, bezweifle den menschengemachten Klimawandel und bezeichne die Coronaimpfung als „Gift“. Außerdem habe er Kontakte „zum mittlerweile als mutmaßlichem Rechtsterroristen angeklagten ‘Reichsbürger’ Heinrich XIII. Prinz Reuß” gepflegt und sei mehrere Jahre Geschäftsführer der Degussa gewesen, „jener Firma, die lukrative Geschäfte für die AfD tätigte und an der auch der Immobilienmilliardär August von Finck beteiligt war“.

Übelster Denunziationsjournalismus

Auch Simone Baum, die diese Woche von der Stadt Köln fristlos entlassen worden war, weil sie an dem angeblichen rechten „Geheimtreffen“ in Potsdam teilgenommen hatte, dessen vermeintliche Enthüllung durch die linke Plattform „Correctiv“ den Startschuss zur politisch-medial orchestrierten Hetzjagd auf die AfD geliefert hatte, ist auf dem Foto zu sehen. Der „Spiegel“ wiederholt hier noch einmal ihre Anwesenheit bei dem „konspirativen Treffen in Potsdam“. Und über den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau weiß er zu berichten, dass dieser „trotz seiner CDU-Mitgliedschaft seit Jahren eng mit der AfD“ zusammenarbeite und unter anderem in rechten Medien wie „Tichys Einblick“ und der „Jungen Freiheit“ publiziere.

Und so geht es immer weiter. Zu allen auf dem Foto abgebildeten Personen hat der „Spiegel“ irgendein verleumderisches Geraune anzubieten – ohne je konkret zu benennen, was warum an dieser oder jener Äußerung eigentlich inhatlich zu beanstanden ist. Es geht allein darum, wieder einmal ein neues rechtsradikales Gespenst heraufzubeschwören. Dieser Denunziationsjournalismus markiert einen weiteren Tiefpunkt des bereits mehrfach in den Dreck getretenen Lebenswerks Rudolf Augsteins, das – wie diese ganze Bundesrepublik – in die Hände von faschistoiden Linksextremen und Ideologen gefallen ist.