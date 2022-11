Standesgemäße Verpflegung für Asphaltkleber

Damals, in den 1960er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also in der guten alten Zeit, als in der Schule neben Wissen auch noch Bildung vermittelt wurde (was den mächtigen Kreisen ja ein Dorn im Auge war – weshalb das Schulsystem auf den bemitleidenswerten Stand einer pseudomoralischen Haltungsschmiede gebracht wurde, auf dem es heute dahinvegetiert), da sprachen die Mütter zu ihren Kindern: Wohlan, geliebte Frucht meines Leibes, gib gut acht in der Schule, beteilige Dich artig, benehme Dich so, wie es sich ziemt – damit Du fürderhin gedeihest, wohlanständig lebest und nicht auf der Straße landest!

Vielen Generationen waren diese mahnenden Worte Licht und Weg und brachten vortreffliche Frucht hervor; nicht so jedoch bei den durch Faktenferne geprägten Devotis der – hoffentlich – „Letzten Generation”. Diese ideologisch durchgeboosterten und völlig schmerzfrei agierenden Don Quijotes des Asphaltbandes, diese Ritter der lobotomierten Gestalt sind mit voller Absicht und gut bezahlt „auf der Straße” gelandet. Und – anders als bei Don Quijote, der vor seinem Tod seinen Irrtum anerkannte – sind diese Statisten der Divina Commedia intellektuell nicht ansatzweise in der Lage, ihr Handeln zu reflektieren.

Kräftigende Brotzeit – damals wie heute

Die Mütter der guten alten Zeit gaben ihren Kindern selbstgeschmierte Butter-, Käse- oder Wurstbrote mit in die Schule als Pausenverpflegung. Je nachdem, was sich auf dem Pausenbrot dann als Belag vorfand, war das entweder ein Höhepunkt des Tages oder aber ein Tauschobjekt. Wie auch immer: Den Müttern war die Notwendigkeit der angemessenen Verpflegung ihrer Sprösslinge bewußt. Keines ihrer – damals noch keineswegs ausnahmlos hochbegabten – Kinder sollte bei den täglichen Verpflichtungen darben und hungern müssen. Das Gleiche gilt selbstverständlich für die Ordensangehörigen des KKKK – des „Klima Kleber Karneval Klans”: Selbstverständlich benötigen sie ebenfalls eine kräftigende Brotzeit, während sie – ihrem Ordensauftrag gemäß – festgeklebt mitten auf einer Kreuzung sitzen oder aber – dann freilich unangeklebt – sich wie nasse Säcke fortschleppen lassen. Die fürsorgliche Öffentlichkeit, also wir, sind dementsprechend aufgerufen, eben diese Versorgungsleistung sicherzustellen.

Hier kommt nun die schwedische Spezialität Surströmming ins Spiel. Surströmming ist eine Köstlichkeit ganz besonderer Art: Ihr wird ein intensiver fauliger Gestank nachgesagt. Dieser resultiert aus den Zutaten und der Zubereitung der skandinavischen Delikatesse: Ostseeheringe werden in Salzlake eingelegt, wo sie nach einer gewissen Zeit zu gären beginnen. Der Prozess des Gärens wird in der Konservendose, in die die Fische dann verpackt werden, fortgeführt. Wölbt sich im Laufe der Zeit diese Konserve, ist der Hering zum Verzehr geeignet.

Steigerung einer gut durchgegärten Flatulenz

Es sei hier aber deutlich davor gewarnt, eine Surströmming-Konserve einfach so zu öffnen: Besser ist es einen Eimer mit Wasser zu füllen, ins Freie zu treten und die Konserve, im Wasser des Eimers eingetaucht, zu öffnen. Was sich dann der geneigten Nase – trotz der Wasserfilterung – präsentiert, ist die exponentielle Steigerung einer gut durchgegärten Flatulenz aus Zwiebeln, Bohnen und hartgekochten Eiern. Es ist eine Atomexplosion der Geruchsnerven. Die Wirkung ist verheerend. Surströmming ist sozusagen die Mutter allen Gestanks. Das wußte auch eine Mieterin in Deutschland, die zu Weihnachten 1981 – offensichtlich in dem Wunsch, zu einer festlichen Atmosphäre beizutragen – Surströmmingbrühe im Treppenhaus ihres Mietshauses verspritzte. Der Frau wurde daraufhin gekündigt. Sie ging vor Gericht. Das Landgericht Köln erklärte diese Kündigung jedoch für rechtswirksam – nachdem im Gerichtssaal eine Dose Surströmming im Rahmen der Beweisaufnahme geöffnet wurde.

Wäre es nicht ein Zeichen liebevoller Wertschätzung und Unterstützung für die Mitglieder des Künstlerkollektivs „Adhäsive Strassenkreuzungsgestaltung”, eben diese nordische Köstlichkeit als kulinarische Stärkung an die Stätten ihrer orginellen Aktivitäten zu bringen? Um den kulinarische Genuss perfekt abzurunden, kann man eine Scheibe Tunnbröd – die skandinavische Version von Löschpapier – sowie kalte Milch, Bier und Aquavit dazu servieren. Und sollte Surströmming – aus welch eigenartigen Gründen auch immer – von den Jüngern der Ohrmuschel-Fixation abgelehnt werden, kann man ja auf Funazushi ausweichen.