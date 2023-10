Statements gegen muslimischen Antisemitismus? Ich tauch’ dann mal ab…

Sie ließen sich mit ihren Impfpflastern ablichten und bewarben die Corona-Politik der Bundesregierung. Auch wenn es um wie auch immer gearteten Rassismus geht, sind deutsche Prominente stets an vorderster Front mit dabei. Sogar die “Toten Hosen“, einst rebellische Punkband, wurden plötzlich die besten Freunde von Kanzlerin Merkel, als es um deren Migrationspolitik ging. Nun sollte man niemanden zu einem politischen Statement zwingen, aber das derzeitige Schweigen unserer Prominenz zu den pro-palästinesischen Ausschreitungen auf unseren Straßen ist vor diesem Hintergrund recht auffällig. Die “Welt” wollte es genau wissen und schrieb einige deutsche Bands an, ob sie sich zum Nahost-Konflikt äußern wollten. Aber plötzlich hatten alle Angefragten etwas anderes vor. Noch nicht einmal ein ehrliches “Wir möchten uns da nicht in die Nesseln setzen” kam zurück, vielmehr ließen sich alle durch ihr Management verleugnen. Wir sind dann mal weg – bitte fragen Sie nicht weiter nach!

Erinnert sich noch jemand an den “Aufstand der Anständigen“? Nein? Kein Wunder, denn dieser endete so rasch, wie er begonnen hatte. Im Jahr 2000 verübten Unbekannte einen Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge, nur durch die schnelle Reaktion einer Anwohnerin konnte größerer Schaden vermieden werden. Das Entsetzen war groß, die Empörung bordete über, der damalige Kanzler Gerhard Schröder rief die Bürger zur Solidarität auf. Deutschland warf die Lichterketten an, wie selbstverständlich ging man von Neonazis als Tätern aus. Nun hätte das durchaus der Fall sein können, denn diese drohen jüdischen Gemeinden zumindest verbal recht häufig. Allerdings stellte sich in diesem Fall heraus, dass zwei Araber den Brandsatz gelegt hatten. Und nun geschah Erstaunliches: Der “Aufstand der Anständigen” wurde plötzlich nicht mehr als dringend erachtet, die Bürger motteten Kerzen und Transparente wieder ein. Wer nun erwartet, dass die Täter jahrelang im Knast verschmachten mussten, täuscht sich ebenfalls: Sie erhielten lediglich Bewährungsstrafen.

Man verzeihe mir meinen Sarkasmus, aber wer Opfer einer antisemitischen Straftat wird, kann hierzulande froh sein, wenn der Täter ein Deutscher ist. Denn dann besteht wenigstens die Chance auf eine saftige Verurteilung. Immerhin erkennen offizielle Stellen inzwischen die Existenz eines muslimischen Antisemitismus an, aber außer großen Ankündigungen folgen daraus keine sinnvollen Konsequenzen sondern höchstens kuriose Vorschläge: Bei der Einbürgerung sollen Migranten demnächst ein Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel ablegen. Ob dabei ein FBI-Profiler anwesend sein wird, der anhand der Mimik des Befragten beurteilt, ob dieses Bekenntnis ernst gemeint ist, wurde nicht diskutiert. Wer würde da nicht schummeln? Zumal angesichts der deutschen Schaukelpolitik in dieser Frage keine ernsthaften Konsequenzen zu erwarten sind, wenn man beim Lügen ertappt wird.

Zwar wird auch immer wieder darüber diskutiert, Israel-Hasser abzuschieben, aber wenn diese Drohung ernst gemeint wäre, dann müssste Berlin-Neukölln längst entvölkert sein. Und erstaunlich viele junge Deutsche solidarisieren sich mit den pro-palästinesischen Ausschreitungen, vor allem aus der linken Szene. Aber auch “Fridays for Future” und die “Letzte Generation” fielen immer wieder durch anti-israelische Kommentare auf. Bei der Unterstützung der “Kauft nicht bei Juden“-Kampagne der BDS-Bewegung fällt übrigens auch die “Brandmauer gegen Rechts“: Teile der Linken und Grünen, Klimaaktivisten und die NPD vertreten in diesem Punkt ganz ähnliche Positionen.

Wohlfeile Bekenntnisse

Der Deutschen schwedische Klimaikone Greta Thunberg posierte auf Instagram nun ebenfalls mit palästinensischer Fahne – übrigens nicht das erste Mal. Ein kleiner Plüschkrake hinter ihr auf dem Foto erregte die Aufmerksamkeit einiger Leser – Zufall oder antisemitische Symbolik? Würde ein “rechter” Politiker sich damit abbilden lassen, wäre sich die Öffentlichkeit sicher: Der ist ein Nazi! Gretas Krake hin oder her: Es verwunderte vor allem die von ihr hergestellte Verbindung zwischen Klimaschutz und dem Status des Gaza-Streifens. Es wird wohl für immer ein Rätsel bleiben, warum der Einsatz für die Palästinenser etwas mit dem Klima zu tun hat, denn Gaza ist weder für besondere Umweltprogramme bekannt noch fliegen die Raketen der Hamas mit Bio-Diesel. Wer sich für Umwelt-Innovationen interessiert, wäre grundsätzlich in Israel besser aufgehoben, aber die innere Haltung verbietet es.

Gretas Einsatz für Palästina lässt allerdings Rückschlüsse darauf zu, warum unsere Prominenz so beharrlich schweigt. Antirassistische Bekenntnisse sind wohlfeil, damit eckt man nirgends an, auch Konservative würden sich kaum als Rassisten bezeichnen. Das Risiko eines Bekenntnisses zu Israel fällt da ungleich höher aus. Um es ganz platt zu sagen: Man könnte sich Kunden verprellen, denn zumindest die unterschwellige Unterstützung für Gaza ist groß in der eigenen Blase. Da wird auch nicht lange nachgefragt, wer nun wirklich für die schlechten Lebensumstände dort verantwortlich ist. Man weiß nicht, was unerträglicher ist: Gretas Krake und ihr unreflektiertes Nachplappern von Parolen, das sie aber immerhin öffentlich macht. Oder das Abtauchen unsere sonst so beredten Prominenz, die noch nicht einmal den Mut hat, sich offiziell aus allem herauszuhalten. Sie taucht jetzt erst einmal ab, bis es ihr sicher erscheint, etwas zu sagen. Dann ist es allerdings auch nichts mehr wert.