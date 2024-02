Strack-Zimmermann: Geschäftsmodell mit Strafanzeigen und Abmahnungen?

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack Zimmermann hat die Kunst der Beleidigung und Verhöhnung politisch Andersdenkender zur Vollendung gebracht und ist so gnadenlos wie primitiv im Herabwürdigen des politischen Gegners. Erst letzte Woche verunglimpfte sie auf dem politischen Aschermittwoch die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel in infamster Weise und forderte die Schweiz – wo Weidel lebt – in einer unerträglichen Entgleisung auf, sie ebenso nicht mehr ins Land zu lassen, wie es die Eidgenossenschaft vor 90 Jahren auch im Fall der Juden gehandhabt habe, die vor den Nazis flüchten wollten. Wäre ein solcher Vergleich von einem AfD-Politiker gekommen, so wäre dem Reigen früherer Zitatentstellungen, die zu griffig versimpelten Exempeln der angeblichen NS-Gesinnung in dieser Partei umgedichtet wurden – “Vogelschiss der Geschichte” und “Mahnmal der Schande” – noch ein weiteres Beispiel zugefügt worden.

Aus dem Mund einer an Peinlichkeit nicht zu toppenden, verhärmten FDP-Matrone wie “MASZ”, deren charakterliches und politisches Format selbst für die Kommunalpolitik unbrauchbar wäre, wird so etwas launig geduldet. Ob und wie Alice Weidel auf diese widerliche Geschmacklosigkeit reagiert hat, ist übrigens nicht bekannt.

“Liberale” Scharfmacherin kann nur austeilen, nicht einstecken

Sicher ist indes, dass Strack-Zimmermann selbst keinerlei – geschweige denn scharfe – Kritik vertragen kann. Ihre Fähigkeit auszuteilen ist der des Einsteckens diametral entgegengesetzt und in dieser Hinsicht könnte sie ebenso gut eine Grüne sein. Jedenfalls mobilisiert sie die Justiz für sehr viel weniger schwerwiegende Aussagen als solche, die sie selbst gegen andere raushaut. Der Heidenheimer Rechtsanwalt Markus Haintz hat über längere Zeit mit den juristischen Reaktionen Strack-Zimmermanns auf ihre Kritiker beschäftigt – und ist dabei auf ein regelrechtes Geschäftsmodell gestoßen, das diese “liberale” Scharfmacherin offenbar für sich entdeckt hat.

So soll die Politikerin laut Haintz monatlich „teils mehrere hundert Strafanzeigen“ erstatten lassen – und zwar stets mit tätiger Mithilfe des Rechtsanwalts Alexander Brockmeier, der von 2017 bis 2022 Landtagsabgeordneter der FDP im nordrhein-westfälischen Landtag war. Praktisch alle dieser Strafanzeigen gehen zunächst an die Kölner Staatsanwaltschaft, wo offenbar ein Staatsanwaltschaft exklusiv für Strack-Zimmermann im Einsatz ist, der die Nutzerdaten und Adressen der angezeigten Personen heraussucht, der Rechtsanwalt Brockmeier Akteneinsicht gewährt und die Akte dann an die eigentlich zuständige Staatsanwaltschaft weiterleitet. Sodann folgen in der Regel Strafbefehle wegen vermeintlicher Beleidigungen.

Symbiotische Beziehung

So sich fühlt Strack-Zimmermann selbst – die nicht zögerte, Weidel als „Nazi“ und die AfD als „Haufen Scheiße“ zu titulieren selbst von der Bezeichnung als „Kriegstreiberin“ getriggert. Dabei wartet sie nicht etwa, bis ihr so etwas zu Ohren kommt, sondern lässt von einer Kapitalgesellschaft namens “SO DONE UG” gezielt nach Aussagen suchen, die sie als Beleidigung auffassen kann. Geschäftsführer besagter “SO DONE UG” ist wiederum, wie der Zufall so spielt, ihr Rechtsanwalt und Parteifreund Brockmeier, der dann in Strack-Zimmermanns Namen auch gleich Strafantrag auf Grundlage der von ihm gesammelten Daten stellt. Offenbar herrscht eine symbiotische Beziehung zwischen beiden: Brockmeier scheint stets automatisch zu wissen, wovon sich seine Mandantin gerade beleidigt fühlt.

Zu den weiteren Aktivitäten dieses Rechtsanwalts gehört auch das stakkatoartige Abfeuern von Abmahnungen. Dafür verwendet Brockmeier sogar ein eigenes Formular, bei dem lediglich die angebliche jeweilige Rechtsverletzung neu eingefügt wird. Konkrete Gründe für die behauptete Rechtswidrigkeit werden meist nicht genannt – dafür liegt aber eine Unterlassungsverpflichtungserklärung bei, mit welcher sich der Abgemahnte verpflichten soll, „Persönlichkeitsrechtsverletzungen zu Lasten von Frau Strack-Zimmermann zu unterlassen“ und Rechtsanwaltskosten sowie ein Schmerzensgeld an sie zu zahlen.

Zusammenarbeit klappt wie am Schnürchen

Laut Haintz liegt der dabei angesetzte Streitwert mit 1.000 Euro jedoch viel zu niedrig – obwohl in den abgemahnten Fällen, wären sie rechtlich-tatsächlich begründet, mindestens das Fünffache, meist aber sogar das Zehn-bis Zwanzigfache anzusetzen wäre. Zusätzlich verlange Strack-Zimmermann aber noch ein Schmerzensgeld – gewöhnlich in Höhe von 500 bis 1.000 Euro. Zumindest bei den von Haintz’ Kanzlei betreuten Mandanten bestehe dieser Anspruch jedoch in keinem einzigen Fall, weil für eine solche Forderung dafür eine schwere Persönlichkeitsrechtsverletzung vorliegen und dem Schädiger ein schweres Verschulden vorzuwerfen sein und zudem ein “unabwendbares Bedürfnis” für die Zubilligung einer Geldentschädigung bestehen müsse.

Dem zum Trotze wurden, moniert Haintz, Strack-Zimmermann diese Schmerzensgelder wiederholt zugesprochen – und zwar von einer bestimmten Richterin am Amtsgericht in Rheine; und das, obwohl gar nicht dieses Gericht, sondern das Landgericht Münster sachlich zuständig sei und auf diesen Umstand hätte hingewiesen werden müssen. Das Urteil von Rheine sei rechtsfehlerhaft, weil nur ein “Geldentschädigungsanspruch wegen einer Verletzung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts“ geprüft und „aus gleichen Gründen“ ein Unterlassungsanspruch bejaht werde, eine vorherige Rechtsgüterabwägung mit dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit aber nicht vorgenommen worden sei, weil einfach – rechtsfehlerhaft – eine “Schmähkritik” angenommen wurde.

Auch Steinhöfel moniert “Feldzug”

In diesen und anderen Fällen verursacht Strack-Zimmermann der Staatskasse – und damit dem Steuerzahler- erhebliche und völlig überflüssige Kosten. In einem anderen von der Kanzlei Haintz vertretenen Fall um eine angebliche Beleidigung wurde das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft – die dies im Vorfeld noch verweigert hatte- auf Kosten der Allgemeinheit eingestellt, nachdem Strack-Zimmermann als Zeugin vorgeladen werden sollte.

Auch Haintz’ Rechtsanwaltskollege Joachim Steinhöfel, einer der bekannten Verteidiger im Bereich Aussagedelikte in Sozialen Medien im deutschsprachigen Raum, fiel Strack-Zimmermanns offenkundiges Geschäftsmodell mit Abmahnungen bereits negativ auf. Es sei, so Steinhöfel, „ohne Weiteres vorstellbar, dass Frau Strack-Zimmermann auf ihrem Feldzug, den sie auch über die deutschen Grenzen hinaus betreibt, mehr Geld einkassiert, als sie an Diäten im Bundestag vereinnahmt“. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie ruchlos Politiker, die bereits bestens bis überversorgt sind, den Staat auch noch dazu missbrauchen, Menschen aus nichtigem Anlass zu verfolgen und dabei, quasi als “Bonus”, mit Abmahnungen offensichtlich noch eine zusätzliche Einkommensquelle für sich entdeckt haben. Der Vorgang erlaubt einen weiteren erhellenden Einblick in die moralischen Abgründe der politischen Kaste in diesem Land.