Survive till 2025: Deutschland vor dem Untergang

Das englische Zitat der Überschrift – sinngemäß: sich von einem Jahr irgendwie zum nächsten durchhangeln – ist die Durchhalteparole der darbenden Immobilienbranche, die mit dem Zweckoptimismus der Verzweiflung hofft, dass es 2025 für sie wieder aufwärts gehen wird – nach dem Motto: Irgendwann muss es ja besser werden! Diese Hoffnung möchte ich auf die Situation in ganz Deutschland übertragen, aber nicht weil es ja irgendwann wieder aufwärts gehen muss, sondern weil im Jahr 2025 die Bundestagswahl stattfindet und ich die Hoffnung habe, dass es dann endlich zu einem Regierungswechsel kommt und die Weichen für unser Land neu gestellt werden.

Deutschland befindet sich seit Jahren in einem politischen Albtraum. Seit der Kanzlerschaft von Angela Merkel werden wir von Politikern regiert, die unserem Land entweder vorsätzlich oder aus Dummheit den größtmöglichen Schaden zufügen. Spätestens seit 2015 ist es offensichtlich, dass die jeweiligen Regierungen alles dafür tun, Deutschland endgültig zu zerstören. Während in den Merkeljahren aufgrund einer robusten Wirtschaft das Land erstaunlich widerstandsfähig schien, geht es jetzt mit der Ampelkoalition umso schneller bergab. Deutschland befindet sich im freien Fall und es ist bei dieser politischen „Elite“ keine Frage mehr, ob, sondern nur noch wann der Aufschlag erfolgt und was dann von diesem einst blühenden Land noch übrig bleiben wird.

Anhaltender Rechtsbruch

Währenddessen wird unsere Heimat seit Jahren mit Migranten geflutet, die illegal einreisen, oft nachdem sie jahrelang in anderen europäischen Ländern gelebt hatten, um hier am Sozialstaat zu partizipieren, ohne integrationsfähig oder -willig zu sein. Der Staat tut außer wohlfeilen Ankündigungen weiterhin nichts, um diese Zuwanderung wirksam zu begrenzen. Vor lauter Angst, in irgendeiner Form als xenophob oder rassistisch wahrgenommen zu werden, wird dieser Rechtsbruch selbst von denen, die ihn nicht befürworten, nicht nur geduldet, sondern als angeblich alternativlos verteidigt und von den Mainstreammedien schöngeredet. Eine sichtbare Folge ist, dass alle deutschen Innenstädte immer weniger mit Deutschland zu tun haben. Man ist fremd im eigenen Land. Das muss inzwischen jedem auffallen – auch denen, die die Wirklichkeit tapfer ausblenden.

Die immer schwieriger zu vertuschenden Kollateralschäden dieser zerstörerischen, über jedes verkraftbare und verfassungskonforme Maß weit hinausgehenden Migration – finanzielle Überforderung, fehlender Wohnraum, überlastete Schulen, zunehmende Islamisierung, ausufernde migrantische Kriminalität – werden gezielt kleingeredet. Nicht darf den Selbstbetrug vom bunten, weltoffenen Deutschland mit seinen angeblich zukunftssichernden Fachkräften und kulturellen Vielfaltsbringern trüben. Wer darauf hinweist, dass dieser Kaiser in Wahrheit nackt ist, wird als „rechts“ diffamiert.

Volkswirtschaftlicher Scherbenhaufen

Die toxische Mischung politischer Fehlentscheidungen verbunden mit der gezielten, vor allem von den Grünen gefahrenen Strategie, das Land nachhaltig und irreparabel bis zur Unkenntlichkeit zu verändern, lässt viele Bürger verzweifeln. Die lange gehegte Hoffnung, dass die Ampelkoalition auseinanderbrechen würde oder dass irgendwann die FDP die Notbremse ziehen und den noch 2017 geltenden Satz „besser nicht regieren als schlecht regieren“ endlich wieder beherzigen würde, hat sich leider nicht erfüllt.

Gleichzeitig hat die desaströse Wirtschafts- und Energiepolitik zur Folge, dass die Unternehmensinsolvenzen stark ansteigen und global agierende Firmen immer mehr Arbeitsplätze ins Ausland verlagern. Die Arbeitslosigkeit wird zeitverzögert stark ansteigen, ebenso die sich schon jetzt auf mehr als eine Billion Euro belaufenden Sozialausgaben, die von immer weniger Leistungsträgern aufgebracht werden müssen und irgendwann nicht mehr bezahlbar sein werden. Der Ruf nach immer neuen Schulden, als “Investitionen” verbrämt, und nach Aussetzung der Schuldenbremse wird dafür sorgen, dass künftige Generationen vor einem volkswirtschaftlichen Scherbenhaufen stehen.

Folgt der inneren die äußere Emigration?

Es bleibt uns daher nichts anderes übrig, als auf die nächste Bundestagswahl zu hoffen – und bis dahin muss eben jeder für sich persönlich die richtigen Konsequenzen ziehen. Viele Bürger, vor allem die Leistungsträger, stellen sich bereits, die Frage, ob sie wirklich noch bis zum bitteren Ende hier bleiben oder Deutschland verlassen sollen. Letztendlich muss jeder das nach seiner eigenen Lebenssituation entscheiden. Wer jung und ungebunden ist, kann leichter gehen als Menschen, die sich hier eine Existenz aufgebaut und eine Familie gegründet haben. Die innere Emigration jedenfalls hat bei einer wachsenden Zahl von Deutschen bereits stattgefunden: Man identifiziert sich nicht mehr mit diesem Staat, so wie er zur Zeit regiert wird. Viele möchten aber dieses Land, in dem man mit der Familie lebt und das trotz allem die Heimat ist, nicht oder noch nicht verlassen, aber die dunkle Ahnung, dass das alles ein fürchterliches Ende nehmen wird, wächst.

Daher bleibt uns nicht viel mehr, als alle Hoffnung darauf setzen, dass dieser Albtraum 2025 zu Ende gehen wird und die immer unerträglicher werdenden Zustände dazu führen werden, dass diese unsäglich inkompetente Regierung bei den Bundestagswahlen die Quittung erhält und es endlich zu neuen Mehrheiten kommt. Deswegen muss jeder für sich die geeigneten Maßnahmen ergreifen, bis dorthin finanziell und mental durchzuhalten. Fakt ist, dass sich die Situation bis zu den Bundestagswahlen 2025 dramatisch weiter zuspitzen wird. Es werden hunderttausende weitere qualifizierte Arbeitsplätze verloren gehen, die Steuereinnahmen des Staates werden signifikant sinken, die Migration wird ungebremst weitergehen, das Land immer mehr verwahrlosen, die Kriminalität zunehmen udn die Armut größer werden.

Jeder sollte daher schon jetzt für sich persönlich die Weichen so stellen, dass er nicht in diesen Abwärtsstrudel mitgerissen wird.

Vermögen in Sicherheit bringen

Vernünftigerweise sollte man bei Investitionen im Inland vorsichtig sein und sein Vermögen besser in sicheren Häfen parken: Edelmetalle, Aktien von Global Players, Geld auf Konten in Nicht-EU-Staaten wie der Schweiz oder Norwegen anlegen. Immobilien im Inland sind nur noch eingeschränkt zu empfehlen, Habecks Heizgesetz und viele andere bürokratische Vorschriften haben bereits jetzt zu faktischen Enteignungen geführt. Diese Regierung wird auch nicht davor zurückschrecken, ihre außer Kontrolle geratenen Staatsausgaben früher oder später durch ein neues Lastenausgleichsgesetz auf Kosten der Immobilienbesitzer zu finanzieren. Dafür muss nur noch die der passende Vorwand und die richtige Propagandabezeichnung gefunden werden.

Auch bei konsumptiven Ausgaben sollte man sich zurückhalten – und vor allem nichts auf Kredit kaufen, um bloß nicht in die Abhängigkeit von Kreditinstituten zu geraten.

Wichtig dabei: Wir sollten unsere Macht als Konsumenten grundsätzlich nicht unterschätzen! Die gezielte Unterstützung von Unternehmen, die sich dem Mainstream ausdrücklich nicht beugen, aber auch Boykott von Firmen, die der linksgrünen Agenda folgen, haben schon heute großen Einfluss auf den jeweiligen ökonomischen Erfolg solcher Firmen. Sänger, Schauspieler, Literaten und Sportler, die sich ohne Not dem von oben diktierten linksgrünen Narrativ anbiedern, sollte man gezielt nicht mehr hören, anschauen, lesen oder deren Veranstaltungen besuchen. Zeitungen, die vor allem Hofberichterstattung im Sinne der Regierung betreiben, sollte man boykottieren und das Geld lieber in alternative Medien investieren.

Die letzte Chance

Es ist auch hilfreich, sich ein Netzwerk von Gleichgesinnten aufzubauen, mit denen man sich austauschen kann. Zu wissen, dass man nicht allein und isoliert ist, tut jedem gut. Man hält dadurch die Anfeindungen derer, die von dem jetzigen System profitieren und die es mit aller Gewalt verteidigen wollen, besser aus.

Nach der Wahl 2025 jedenfalls muss das Ergebnis so aussehen, dass die CDU ihre “Brandmauer” nicht länger aufrechterhalten kann. Es darf keine Koalition mehr mit den Grünen möglich sein. Sollte es jedoch wider jegliche Vernunft erneut zu einer Koalition der Altparteien kommen, dann muss allerdings wirklich jeder, der nicht am endgültigen Untergang des Landes partizipieren will, seine persönlichen Konsequenzen und die Reißleine ziehen. Dann ist Deutschland wahrlich verloren, denn weitere vier Jahre dieser irrsinnigen Politik werden das Land ökonomisch und gesellschaftlich irreversibel zerstören – und damit auch die Existenz und das Wohlergehen jedes Einzelnen akut gefährden.