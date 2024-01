Tod von US-Bürger in ukrainischem Folterknast: Kein Thema für den “Wertewesten”

In den fast zwei Jahren seit dem russischen Angriff wird die zutiefst korrupte und zerrissene Ukraine weiterhin unkritisch als Bollwerk der Freiheit dargestellt, für dessen Unterstützung kein Opfer zu groß sei. Wer es wagt, Präsident Wolodymyr Selenskyj zu kritisieren, sieht sich umgehend der Beschuldigung als „Putin-Versteher“ und Schlimmerem ausgesetzt. So erging es auch dem Journalisten und US-Bürger Gonzalo Lira, der sich seit Mai 2023 wegen der „Verbreitung russischer Propaganda“ und „Rechtfertigung des russischen Angriffskrieges“ in ukrainischer Haft befunden hatte. Die Biden-Regierung hatte keinen Finger für den Mann gerührt. Nun wurde bekannt, dass Lira offenbar am vegangenen Freitag im Gefängnis gestorben ist – angeblich an einer ignorierten Lungenentzündung. Der US-Starjournalist Tucker Carlson, der Liras Vater im Dezember interviewt hatte, machte dessen Tod nun öffentlich.

Der US-Regierung warf Carlson vor, Liras Inhaftierung und Folter im Gegenteil sogar unterstützt zu haben. Liras Vater hatte den Tod seines Sohnes seit längerem prophezeit. Unabhängig davon, was man von Liras Behauptungen und Unterstellungen, etwa Selenskyj selbst sei ein „Neonazi“, halten mag, so sind die Umstände seiner monatelangen Inhaftierung ohne wirklich schwerwiegende Anklage und sein Tod ein himmelschreiender Skandal – der jedoch natürlich von keinem westlichen Mainstream-Medium aufgegriffen wird, damit Selenskyjs Heiligenschein unversehrt bleibt.

Todesdrohungen, Morde, Verschleppungen

Liras letztes Posting auf Twitter enthielt eine kryptische Todesliste mit den Namen “Vlodymyr Struk, Denis Kireev, Mikhail und Aleksander Kononovich, Nestor Shufrych, Yan Taksyur, Dmitri Djangirov, Elena Berezhnaya”. Lira empfahl jedem, diese Namen einmal zu googeln, um „die Wahrheit über das Selenskyj-Regime“ herauszufinden. Wenn man binnen zwölf Stunden nichts von ihm gehört habe, solle man auch seinen Namen auf diese Liste setzen, so Lira. Tatsächlich war der pro-russische Ex-Abgeordnete Wolodymyr Struk am 8. März 2022 von einem Killer-Kommando ermordet worden, was Anton Gerashchenko, ein Berater des ukrainischen Innenministers, auf Telegram mit der Bemerkung „Ein Verräter weniger!” quittiert hatte. Auch dies führte zu keinerlei Distanzierung des “Wertewestens“, wie auch weitere Mordanschläge des ukrainischen Geheimdienstes.

Bei den ebenfalls von Lira erwähnten Brüdern Mikhail und Aleksander Kononovich handelt es sich um Kommunisten, deren Prozess unterbrochen wurde und die sich seit Monaten unter Hausarrest befinden, wo sie Todesdrohungen erhielten – und Elena Berezhnaya ist eine erfolgreiche Ex-Eiskunstläuferin und spätere Menschenrechtsaktivistin, die seit März 2022 spurlos verschwunden ist. Angeblich wird sie in der Ukraine in einem Geheimgefängnis an unbekanntem Ort wegen Hochverratsverdacht festgehalten. So fragwürdig viele von Liras Behauptungen auch gewesen sein mögen: Unbestreitbar ist, dass die ukrainische Regierung einen erbarmungslosen Krieg gegen ihre Gegner führt, der sich nicht ansatzweise mit rechtstaatlichen Grundsätzen vereinbaren lässt, und Liras tragischer Tod sollte einmal mehr ein Anlass sein, die bedingungslose Unterstützung Selenskyjs endlich auf den Prüfstand zu stellen. Tatsächlich passiert das Gegenteil: Heute tritt der ukrainische Präsident, dieses angebliche “Leuchtfeuer der europäischen Werte“, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf, um sich abermals als Verteidiger der Freiheit zu inszenieren.