Totale Kapitulation: Berlin fleht “Letzte Generation” um Verschnaufpause beim Klima-Terror an

Deutschland wird von einer Welle islamischen Israel- und Judenhasses überrollt, ein Terroranschlag auf pro-israelische Demonstrationen konnte gerade noch verhindert werden. Die Polizei befindet sich unter Dauerspannung, weil jederzeit Gewalt und Terror drohen, und kommt nicht ansatzweise gegen den arabischen Mob an, der für Hamas und “Free Palestine” (gleichbedeutend mit der Vernichtung Israels) die Straßen von Neukölln und anderswo unsicher macht. Die Beamten sind hier mittlerweile in ihre von linksradikalen Ausschreitungen in ihr klassisches Rollenfach der Prügelknaben zurückgefallen; Dutzende verletzte Polizisten und eine faktische Preisgabe des staatlichen Gewaltmonopols künden davon, dass in Deutschland die öffentliche Ordnung in Auflösung begriffen ist.

Zu allem Überfluss nutzen auch noch die Klimafanatiker der „Letzten Generation“ die Gelegenheit, die extremer denn je in die Defensive gedrängte Staatsgewalt zusätzlich herauszufordern – und setzen ihre kriminellen Verkehrsblockaden unbeirrt fort, wohl wissen, dass die dadurch gebundenen Polizeikapazitäten dadurch beim “Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland” (das im islamisierten Berlin schlimmer denn je bedroht ist) fehlen. Dabei hatte erst am Wochenende Frank-Walter Steinmeier eben diesem Schutz höchste Priorität eingeräumt; dass er dies im Schatten der noch von den letzten Verschandelungsaktionen der Klimaterroristen orange erstrahlenden Stelen tat, bringt die ganze Groteske des kollektiven Irrenhauses trefflich auf dem Punkt, zu dem diese Bunte Republik degeneriert ist.

“Sie blockieren wieder”

Noch zu Wochenbeginn hatte die Deutsch-Israelische-Gesellschaft (DIG) an die “Letzte Generation” geradezu flehentlich appelliert, auf ihre Aktionen zu verzichten. „Die Berliner Polizei ist am Limit“, sagte DIG-Präsident Volker Beck; Aktionen, die viele Polizeikräfte binden, seien daher unverantwortlich und würden die Sicherheit von Jüdinnen und Juden gefährden. „Liebe ‘Letzte Generation’, ich appelliere an Euch: Habt ein Einsehen! Zeigt Verantwortung. Wer Andere zu einer verantwortlichen Klimapolitik bringen will, muss selber zeigen, dass Verantwortung für ihn keine leere Floskel ist“, so Beck weiter. Der servile Tonfall, mit dem hier bei gemeingefährliche Ideologen antichambriert wird, spricht Bände vom totalen Kontrollverlust, von der Missachtung von Recht und Gesetz und von der völligen Verschiebung aller Maßstäbe in diesem sterbenden Land.

So verwundert es auch nicht, dass die Klima-Kriminellen die Bitten brüsk ignorierten:. Noch am gleichen Tag setzten die selbsternannten Weltretter ihre sinnfreien Straßenblockaden in Berlin fort. Die Deutsche Polizeigewerkschaft äußerte sich fassungslos: „Sie blockieren wieder. Dass unsere Kolleginnen & Kollegen seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Dauer-Einsatz sind, auch um jüdische & israelische Leben zu schützen, spielt für die Klimakriminellen keine Rolle. Doch sie helfen dem Klima nicht. Sie sind ein Sicherheitsrisiko“. Es sind Worte der totalen Ohnmacht.

Verblendete “Aktivisten” mit Samthandschuhen angefasst

Wo in einem intakten Rechtsstaat gegenüber solchen selbstermächtigenden Rechtsbrechern längst die Devise “Knüppel los” gelten würde, wo Schnellgerichte bei Wiederholungstätern eigentlich Haftstrafen von drei, fünf oder gerne auch zehn Jahren verhängen müssten und wo die kompletten Schäden den handelnden Privatpersonen endlich persönlich aufzuerlegen wären (und nicht, falls überhaupt, ihrer Organisation, die sich diese dann von dekadenten US-Millionären und wohlstandsverwahrlosten Spendern erstatten lässt!), da werden in diesem Staat verblendete “Aktivisten” mit Samthandschuhen angefasst. Vergleich man dies mit dem Durchgreifen bei Corona-Protesten oder Maßnahmen gegen Rechts, packt einen der blanke Zorn.

Bereits letzte Woche hatten Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innensenatorin Iris Spranger (SPD) die „Letzte Generation“ kritisiert, nachdem sie die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz mit oranger Farbe besudelt hatten. Wegner und Spranger sagten, Polizistinnen und Polizisten seien im Dauereinsatz, auch um jüdisches und israelisches Leben in Berlin zu schützen. „Und während dieser Belastung begehen Straftäterinnen und Straftäter der sogenannten Letzten Generation Sachbeschädigungen, Nötigungen – Straftaten.“

Judenhasser unter sich

Gerade diese Kantonisten sind die Letzten, die sich beschweren sollten, gehören -Wegner und Spanger zu den Politikern, die den Klimawahn nach Kräften fördern und ihm alles unterordnen. Es ist daher mehr als verlogen, wenn sie nun plötzlich “Solidarität” von einer Gruppe einfordern, deren absurde Forderungen sie sich ansonsten selbst zu eigen machen und gegen die sie nicht das Geringste unternehmen.

Und um die Unerträglichkeit der ganzen Situation noch auf die Spitze zu treiben, stecken die Klimasekten auch noch selbst bis über beide Ohren in einem veritablen Sumpf von Antisemitismus und notorischem Israelhass. Da sie sich selbst zur globalen Linken zählen, übernehmen sie auch deren woken Irrsinn vom angeblichen israelischen „Völkermord“ an den Palästinensern und plappern den blühenden Blödsinn vom “antikolonialistischen Kampf” nach. Auch Greta Thunberg, die Säulenheilige der westlichen Klima-Irren, verbreitete einen entsprechenden Aufruf. So machen sie sich de facto selbst zu Propagandisten und Unterstützern des Terrors, sowohl in Israel als auch in Europa. Vielleicht ist ihre Weigerung, die Polizei in der Zügelung des islamistischen Pöbels zu entlasten, ihr Beitrag, den Judenhass zur vollen Entfaltung zu bringen. Man kann nur hoffen, dass diese Selbstentlarvung noch weiter zum Verlust ihres Rückhalts in der Bevölkerung beiträgt.