Trauerspiel Deutschland: Der Niedergang einer Nation

Bei all dem, was aus meiner Sicht seit Jahren an Absurdem in der westlichen Welt, in Europa, vor allem aber in diesem Land passiert, stelle ich mir mitunter schon die Frage, ob ich mir wirklich sicher sein kann, mit meiner Wahrnehmung nicht völlig falsch zu liegen. Ideologie, Berechnung und Moral. Immer wieder Moral, Moral und nochmal Moral – ohne jede Vernunft. Ich habe mir deshalb schon des öfteren die Mühe gemacht, über diese Themen mit honorigen Leuten zu reden, die neben einer guten Bildung auch beruflichen Erfolg haben und mitten im Leben stehen. Und leider bestätigen sie mich. So gut wie alle sagen, dass hier so gut wie nix mehr stimmt. Vor allem nennen sie als Hauptproblem die massenhafte, teils illegale Einwanderung in dieses Land, die nie und nimmer zu stemmen ist, nie zu stemmen war und nie zu stemmen sein wird.

Nicht nur, dass der Sozialstaat so nicht zu halten ist, sondern dass die Menschen in Deutschland das Gefühl haben, ihrer Wurzeln, ihrer Werte und damit ihrer Identität beraubt zu werden. Sie fühlen sich zunehmend fremd im eigenen Land und immer weniger als Teil der sie umgebenden Gesellschaft. Und das setzt sich rapide fort; bei der heutigen Fertilitätsrate der Deutschen – etwa 1,3 Kinder pro Frau – und der etwa 4 – 5 mal so hohen Fertilitätsrate von Migranten wird vom angestammten Leben in diesem Land schon bald nicht mehr viel übrig bleiben. Sprachlich, ethnisch, kulturell. Und Achtung: Das ist die nicht die Wahrnehmung alter weißer Deutscher. Selbst gut integrierte Zuwanderer, die sich hier etwas erarbeitet haben und Deutschland erfolgreich zu ihrer Heimat gemacht haben, verstehen diesen ganzen selbstzerstörerischen Mist nicht mehr.

Unsägliches Trauerspiel

Wir alle müssen uns nichts vormachen: Wir erleben gerade den selbstgemachten Niedergang einer Nation mitsamt all ihrem Wohlstand, ihren Wurzeln und ihrer Kultur. Die “große Transformation” ist kein Fortschrittsprojekt; sie wird eher eine Rückkehr in längst vergessen geglaubte oder gar noch nie dagewesene Zeiten. Mit der negativen wirtschaftlichen Entwicklung geht zudem der in Jahrzehnten erarbeitete Wohlstand verloren.

Und zu allem Übel fungieren etliche Politiker in Berlin ganz unverhohlen als Lobbyisten für milliardenschwere Branchen, egal ob Pharma, Rüstung, den “Green Deal” oder andere globale Interessengruppen. Die Politikergilde in diesem Land hat selbst moralisch abgewirtschaftet, trägt aber ihre Selbstgerechtigkeit wie eine Monstranz vor sich her. Und dann reden diese Protagonisten zur Wahrung ihrer Pfründe auch noch unentwegt über ihren “Kampf gegen Rechts” um den angeblichen “Erhalt der Demokratie“. In Wahrheit sind sie eine Minderheit, die ihre “Transformation” mit hundertprozentigem Support der Medien gegen den Willen der Mehrheit und zum Nachteil der Allgemeinheit durchzudrücken versucht.

Was für ein unsägliches Trauerspiel. Und jetzt, keine drei Wochen vor der Europa-Wahl, wird aus allen Rohren gefeuert. Wie sehr wünschte ich mir eine ausgewogene Politik zum Wohle der Bürger, gerecht, vernunftgesteuert und ganz ohne freiheitsfeindliche Ideologien! Man wird ja noch träumen dürfen.