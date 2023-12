Trautes Heim – Flüchtling rein?

“Wir haben Platz” – oder vielleicht doch nicht? Nachdem die Kommunen schon Turnhallen, private Vereinsheime und leerstehende Ladengeschäfte in Notunterkünfte umgewandelt haben – auch gegen den Widerstand der Besitzer -, soll sich nun erneut der Bürger “kümmern”. angsam gewöhnen wir uns an den Zustand, die von der Regierung geschaffenen Probleme im eigenen Haushalt kompensieren zu müssen: Duschen und Baden wurde uns schon schlecht geredet, das Heizen sowieso. Neuerdings gibt es sogar Tipps, in welcher Farbe man seine Wände streichen soll, damit man weniger friert – hellblau ist absolut tabu! Und eben in diese eigenen vier Wände sollen wir nun – so appelliert der Landkreis Alzey-Worms – nach Möglichkeit “einen Flüchtling” aufnehmen. Erst einen, dann zwei, dann drei, dann vier…? Und ob es, um es dem Neuankömmling gemütlich zu machen, dann wohl wenigstens gestattet ist, die Wohnung auf Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes zu heizen? Oder muss man ihm die Feinheiten der deutschen Klima- und Russlandpolitik gleich beim Einzug erklären? Den Artikel über die richtige Wandfarbe wird er nämlich mit aller Wahrscheinlichkeit nicht gelesen haben.

“Gäste sind wie Fisch“, sagt ein altes deutsches Sprichwort, “nach drei Tagen beginnen sie zu stinken“. Das trifft sogar auf Gäste zu, die der eigenen Verwandtschaft oder dem Freundeskreis angehören. Da die meisten von uns nicht in einer riesigen Villa wohnen, in der man sich auch einmal aus dem Weg gehen kann und wo ein halbes Dutzend Badezimmer zu Wahrung von ausreichend Intim- und Privatsphäre vorhanden ist, kommt es unweigerlich zu Komplikationen. Selbst wenn die Gäste lieb und nett sind, gibt es nun einmal eine Menge menschlicher Macken, die einen auf Dauer aggressiv werden lassen: Herumlaufen im Freizeitlook ist tabu, man unterdrückt allerlei körperliche Geräusche und muss den Besuch auch noch bespaßen. Das stresst. Immerhin erhält man aber die Gelegenheit, mal wieder etwas besonderes zu kochen und lange Gespräche zu führen.

Schon rein zwischenmenschlich dürfte die “Einquartierung” eines Migranten in den meisten Fällen zu einer mittleren Katastrophe führen – denn es wird im Vorfeld weder eine fest umgrenzte Zeitspanne für die Unterbringung vereinbart, noch wird den “Gasteltern” rund um die Uhr ein Ansprechpartner bei Problemen zur Verfügung stehen; wenn sich denn überhaupt Freiwillige finden. Erfahrungsgemäß endet die Solidarität mit Migranten, sobald mehr getan werden muss als ein Willkommensschild in die Luft zu recken. Die kirchliche Initiative “Neustart im Team“, bei der Privatpersonen Patenschaften für Migranten übernehmen sollten, scheiterte bekanntlich kläglich: Nur wenige Bürger waren bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist einerseits sehr verständlich, denn schließlich kann man im Vorfeld nie wissen, was da auf einen zukommt – sowohl vom Arbeitsaufwand her als auch finanziell. Nur sollten sich dann auch alle, welche allzeit “offene Grenzen” fordern, vor Augen führen, welche Heuchelei sie hier betreiben. Kümmern sollen sich nämlich bitte sehr immer die anderen; man selbst hat schließlich schon einen “Refugees Welcome!“-Aufkleber an seinem E-Auto angebracht und damit ein Zeichen gesetzt.

Spielen wir das Szenario einmal durch: Da sitzt er dann plötzlich im Kinderzimmer der gerade ausgezogenen Tochter, der “unbegleitete minderjährige Flüchtling“, inmitten der “Hello Kitty”-Bettwäsche, und sieht sich irritiert um. Frau Müller findet seinen Bartwuchs ein wenig zu üppig für einen 15-Jährigen, aber sie traut sich nicht, etwas dazu zu sagen. Ihr Ehegatte spricht ein paar einstudierte Begrüßungsformeln auf Arabisch, doch es stellt sich heraus, dass der Herr Migrant aus Afghanistan stammt und nur einen ost-paschtunischen Dialekt versteht. Immerhin: “Allahu Akbar” kann er rufen. Nun kann es durchaus sein, dass unser Migrant ein friedlicher, sympathischer Zeitgenosse ist (ich kannte mal einen sehr attraktiven afghanischen Taxifahrer) – aber es wäre schon ganz schön dreist, wenn eine Kommune ihre Bevölkerung mit der Integrationsarbeit belastet, die sie selbst nicht leisten kann. Offenbar hält man es mittlerweile für aussichtsreicher und wahrscheinlicher, dass sich die Gastgeber an die Gepflogenheiten des Gastes anpassen, als umgekehrt. Vielleicht wird Frau Müller ja bald keine kurzen Röcke mehr tragen und der Schinken aus dem Kühlschrank verbannt?

Tickende Zeitbombe

Das Verhalten der Verantwortlichen erinnert an überforderte Haustierbesitzer, die den niedlichen Hund zwar unbedingt anschaffen mussten, aber ihn dann bei der geringsten Schwierigkeit an der nächsten Tankstelle aussetzen. Allerdings muss man zur Verteidigung der Kommunen sagen, dass all das auf sie abgewälzt wurde, was zwei Bundesregierungen durch ihre Einwanderungspolitik verbockt haben. Die wollten nämlich vor der Weltöffentlichkeit ebenfalls “virtual signalling” betreiben, ohne die gesellschaftlichen Folgen auch nur ansatzweise abschätzen zu können. Was ist, wenn ein Privathaushalt, der sich zur Aufnahme eines Migranten bereit erklärt, zufällig gerade einen jener nicht so seltenen “traumatisierten jungen Männer” zugewiesen bekommt? Dann sitzt die Familie auf einer tickenden Zeitbombe. Aber es geht noch schlimmer: Jetzt endlich räumte auch der Verfassungsschutz ein, dass zusammen mit den “regulären” Migranten auch Terroristen einreisen könnten. Ist nicht wahr… wer hätte das gedacht! Dann bestellt der Hausgast plötzlich verdächtig viel Kunstdünger über das Amazon-Konto seiner Gastgeber oder interessiert sich auf einmal für LKW-Vermietungen. Das wäre natürlich das “worst case“-Szenario… aber wenn schon der Verfassungsschutz mit derlei Informationen herausrückt, muss es um unsere innere Sicherheit noch schlechter bestellt sein als bislang bekannt.

Politik wird in Deutschland immer häufiger aus hektischem, moralischem Aktivismus gemacht – ohne Rücksicht auf Folgekosten oder die gesellschaftliche Belastung. Gerade so, als würde man ein Haus bauen, ohne vorher einen Statiker zu beauftragen. Sollen die Bewohner eben selbst die Decke mit Metallstreben abstützen! Noch ist es der Entscheidung des Einzelnen überlassen, ob er das Wagnis auf sich nehmen will, einen Migranten in seinen vier Wänden unterzubringen. Selbst wenn sich daraus aber keine Pflicht entwickelt, so ist es eine weitere Maßnahme, um die Bundesregierung aus ihrer Verantwortung zu nehmen. Sollten die Appelle häufiger werden, wird aber hoffentlich auch den Wählern klar, dass die ungeregelte Einwanderung nun buchstäblich auch an ihre eigene Tür klopft. Damit liefert man ihnen genau das, was sie an der Wahlurne bestellt haben.