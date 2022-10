Ukraine-Wiederaufbau: 100 Jahre nach Versailles zahlt Deutschland „Reparationen” ganz freiwillig

Ein Ende des Ukraine-Krieges ist derzeit nicht einmal ansatzweise absehbar. Dennoch ruft die Ukraine ständig gigantische Summen auf, die sie angeblich für den Wiederaufbau brauche. Die aktuelle Forderung liegt, laut Ministerpräsident Denys Schmyhal,

bei sagenhaften 750 Milliarden US-Dollar. Zur Stützung des Staatshaushalts will die ukrainische Regierung von Deutschland nun rund 500 Millionen Euro pro Monat (!). Der Wirtschaftsberater von Präsident Wolodymyr Selenskyj, Alexander Rodnyansky, erklärte, man gehe davon aus, dass Deutschland diese Summe „übernehmen kann” – vor allem für 2023. Nur zur Einordnung: Das, was hier perspektivisch von Deutschland gefordert wird, überstiegt die selbst nach Kaufkraftparität die Reparationsforderungen des Versailler Vertrages um ein Vielfaches, die eine der Hauptursachen für den Aufstieg der Nationalsozialisten und die revanchistischen Gelüste gewesen waren, die die anfängliche Kriegsbegeisterung der Deutschen 1939 bis 1941 (vor dem Angriff auf die Sowjetunion) befeuert hatten.

Doch brodelt in Deutschland nicht der Volkszorn auf „Novemberverbrecher“, sondern die „Oktoberverbrecher“ können auf Wiederaufbaukonferenzen gar nicht genug Versprechen abgeben, was Deutschland für die Ukraine abdrücken will und wird – obwohl wir weder mit diesem Staat noch mit dem dortigen Krieg in irgendeiner besonderen Beziehung stünden oder gar Teil dieses Konflikts wären (sofern wir uns inzwischen nicht selbst dazu gemacht haben). Deutschland muss heute nicht einmal mehr einen Krieg verloren haben, um für den Wiederaufbau zu zahlen – und dafür sorgt eine von allen guten Geistern verlassene Politik: Statt die unfassbare Dreistigkeit der unverschämten und nur noch wahnwitzigen Forderungen der Ukraine in aller Schärfe zurückzuweisen, prescht SPD-Chefin Saskia Esken nun noch aktiv vor – und fordert allen Ernstes die Einführung einer Vermögenssteuer für deutsche „Superreiche“; diesmal allerdings noch nicht einmal zur Umverteilung im eigenen Land, sondern um den Wiederaufbau eines fremden Landes zu finanzieren; eines Landes, das dank ebenfalls von Deutschland gelieferter Waffen einen Krieg weiterführt, der zu immer mehr Zerstörung führt. Vieles von dem, was dereinst wiederaufgebaut und von Deutschland bezahlt werden soll, wird also gerade erst noch zerstört. Man sollte es nicht für möglich halten, von welchen Irren wir offensichtlich regiert werden.

Die alte Leier Vermögenssteuer – nun zugunsten des Auslands

„Zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt, müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen‘“, schwafelte Esken gestern – ohne jeglichen Realitätsbezug. Schützenhilfe erhielt sie dabei von Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, der eine „europaweite Beteiligung der Superreichen“ forderte: Es dürfe nämlich nicht sein „dass der normale Steuerzahler, der schon unter Inflation und Energiepreisen leidet, allein auch die Kriegsrechnung bezahlen muss.“ Warum Deutsche – ganz gleich ob Reiche oder normale Steuerzahler – überhaupt zwangsweise die Rechnung eines Krieges bezahlen sollen, an dem sie in keinster Weise beteiligt sind, für ein Land, dem gegenüber keinerlei Bündnisverpflichtungen bestehen und das obendrein zu den korruptesten des ganzen Planeten gehört, erklärte keiner der beiden linken Superhirne. Doch zumindest konnten sie damit wieder einmal in Richtung der verhassten „Superreichen“ feuern und ihre feuchten Enteignungs- und Entreicherungsphantasien bedienen. Denn Sozialneid lässt sich in Deutschland bekanntlich immer wecken.

An vorderster Front der Ukraine-Unterstützung präsentierte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz, der einen „Marshallplan“ für das Land forderte, dessen Wiederaufbau eine „Generationenaufgabe“ sei. In seiner Eigenschaft als G7-Präsident hatte Scholz am Dienstag, gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, zu einer internationalen Expertenkonferenz in Berlin geladen – mit dem Ziel, „gemeinsam die internationale Unterstützung zu mobilisieren, die die Ukraine am dringendsten braucht“, so Scholz. „Je koordinierter und transparenter das geschieht, desto größer wird international die Bereitschaft zu helfen sein, desto mehr private Unternehmen werden in den Wiederaufbau der Ukraine investieren“, so der offenbar zur maximalen Schädigung Deutschlands angetretene Kanzler. Sein Ziel ist offenbar, Unternehmen – die in Deutschland reihenweise die Koffer packen oder pleite gehen – ausgerechnet mit dem (ebenfalls reichlich grotesken) Status der Ukraine als EU-Beitrittskandidat locken: „Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland, das Teil unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Binnenmarkts sein wird“, warb Scholz.

Am Ende braucht Deutschland einen Marshall-Plan

Quasi konkludent räumte er damit interessanterweise ein, dass die Beitrittsverhandlungen bereits jetzt schon beschlossene Sache und nur noch formale Makulatur sind – weil die Ukraine, die nicht im Entferntesten die Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft erfüllt, ohnehin aufgenommen wird. Unter anderem verwies Scholz auch darauf, dass das zu weiten Teilen zerstörte, völlig bankrotte Land am Ende eines unabsehbar langen Krieges „allerbeste Voraussetzungen“ biete, „nicht nur Transitland, sondern Exporteur von nachhaltig produzierter Energie“ zu werden. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck schwadronierte, „jedes Engagement“ lohne sich, um die Ukraine an den europäischen Binnenmarkt heranzuführen. Sieh an! Man fragt sich, warum eigentlich niemand diese angeblichen gigantischen Potentiale der Ukraine vor dem Krieg erkannt hat?! Noch im Februar wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, in der Ukraine viel mehr als einen „failed state“ zu sehen… Was hat sich seither geändert, da immer noch dieselben kleptokratischen Kantonisten dort das Sagen haben, diesmal allerdings gepampert mit Waffen und westlichen Milliarden?

Allerdings kam nicht einmal Scholz um den zaghaften Appell herum, dass man sich „mehr Verlässlichkeit des Rechtsstaates, mehr Transparenz und einen entschiedenen Kampf gegen die Korruption“ wünsche. Warum aber die Ukraine ausgerechnet am Ende eines Krieges – also dann, wenn zahllose korrupte Geschäftemacher erst recht in Goldgräberstimmung ob des dann von allen Seiten hereinströmenden Geldes sein werden – rechtsstaatliche Reformen durchführen sollte, die in Friedenszeiten schon nicht unternommen wurden, als alleine nur die Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft noch an strengste Bedingungen geknüpft war, die nun als Voraussetzung des Beitritts ja gar nicht mehr erfüllt werden müssen: Das konnte Scholz nicht einmal selbst beantworten. So bleibt einmal mehr das Bild einer Bundesregierung, die jeder ukrainischen Forderung umgehend nachgibt und auch dadurch zum Ruin des eigenen Landes beiträgt. Am Ende wird es nämlich Deutschland sein, das wieder einmal einen Marshallplan braucht, um die Katastrophen zu bewältigen, die die Politik der letzten 15 Jahre angerichtet hat.