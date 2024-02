Unheimliches Russland: Nawalny tot, Chrupalla weise – und Friedrich Merz greift in die …

Am 16. Februar verstarb der Lieblingsdissident des “Wertewestens“, Herr Alexei Nawalny, plötzlich und unerwartet in der Haftanstalt von Jamal in Sibirien. Nach einem Hofgang brach er zusammen. Ein Blutklumpen sei Ursache für seinen Tod gewesen, ist die offizielle Erklärung aus Russland. Es wäre natürlich schade, wenn dem tatsächlich so wäre, weil sich sein Tod polit-progandistisch nicht nutzen ließe im “Wertewesten“. Der 47-jährige Alexei Nawalny darf einfach nicht an einem Blutklumpen verstorben sein. Das wäre Verschwendung.

Sparsamkeit jedoch ist eine Tugend, und so behauptete der deutsche Minderoppositionsführer von der extrem christlich-demokratischen Union, Herr Friedrich Merz, im Bundestag, es könne kein Zweifel daran bestehen, dass Nawalny einem politisch motivierten Mord zum Opfer gefallen ist. Dabei ist von einem unionsinternen Aktionsplan “Kampf gegen die Verschwendung” gar nichts bekannt.

Geradezu “menschenverachtend”

Jedenfalls mahnte der deutsche Oppositionschef Tino Chrupalla von der AfD zu redlicher Besonnenheit. Man dürfe nicht von “politischem Mord” reden, so Chrupalla, ohne daß man Genaueres zu Nawalnys Tod wisse. Die “Zeit” zitiert ihn mit den Worten: “Man redet von Mord, von sonstigen Dingen, obwohl man nichts weiß, obwohl man noch nicht mal die Ermittlungen abgewartet hat”. Das war zu viel für den extrem christlichen Demokraten Merz. Es brannten ihm, wie man so sagt, die Sicherungen durch und als nächstes flog ihm “das Blech weg“. Gift & Galle spuckend geigte er dem unchristlichen Rechtspopulisten Chrupalla die Meinung. Die “Zeit” berichtet, Merz habe Chrupallas weise Ermahnung als “geradezu schäbig” bezeichnet, ja, schlimmer noch: sie sei sogar “menschenverachtend”. Offensichtlich kein Fall für den Tierschutzbund, also. Vor christlich-demokratischer Wut förmlich schnaubend, nahm Friedrich Merz dann den bodenständigen und rechtschaffenen Tino Chrupalla persönlich auf die Hörner: “Chrupalla solle nicht behaupten, im russischen System gäbe es so etwas wie nachvollziehbare Ermittlungen. ‘Wer so redet, macht sich im ganzen Sinne von Lenin zum nützlichen Idioten dieses Regimes’ “. – So soll er gesprochen haben, der oberste Demokratenchrist in seiner Funkton als Minderoppositionsführer, berichtet jedenfalls die Hamburger “Zeit”.

Da fragt sich der informierte Chronist natürlich, ob andere Regime ebenfalls über nützliche Idioten verfügen könnten – und wenn ja, wie sie dann wohl heißen würden.

Der verstorbene Lieblingsdissident

Wer ganz genau wissen will, wer Alexei Nawalny gewesen ist, anstatt weiterhin jenem “Wissen” zu vertrauen, das ihm diesbezüglich über die vergangenen Jahre von den propagandistischen Westmedien ins Hirn gepflanzt wurde, dem sei ein aufschlußreiches, mit Detailkenntnissen gespicktes Interview mit dem Schweizer Jacques Baud empfohlen. Der 69-jährige, ehemaliger Oberst und aktiver Militärhistoriker, ist Verfasser des Buches “Putin- Herr des Geschehens?“. Bei “Amazon” wird das Buch so vorgestellt: “Von der Art und Weise, wie wir eine Krise verstehen, hängt es ab, wie wir sie lösen. Die häufig unvollständige Darstellung der Vorgeschichte des Ukraine-Kriegs in vielen europäischen Medien und in der Politik hat durch zu einfache und einseitige Schuldzuweisung die Chancen auf eine Verhandlungslösung verringert. Auf der Grundlage von Dokumenten, die hauptsächlich von den USA, der Ukraine, der russischen Opposition und internationalen Organisationen stammen, stellt dieses Buch einen sachlichen Blick auf die Realität dar und öffnet die Tür für eine vernünftigere und ausgewogenere Einschätzung des Kriegs in der Ukraine.”

Das aber nur nebenbei. Im oben verlinkten Interview pulversiert Baud die wertewestliche Vorstellung vom russischen Lieblingsdissidenten Nawalny gründlich, so daß man Nawalnys Dissidentenstaub hernach mit Schaufel und Besen zusammenkehren kann. Einer, der sich ebenfalls bestens auskennt, der Ex-CIA-Grande Ray McGovern, bestätigt Jacques Bauds Ausführungen. Um es kurz zu machen: Alexei Nawalny war ein CIA-Asset und kooperierte auch eng mit dem britischen MI6. Es gibt sogar ein Überwachungsvideo, das Nawalnys “rechte Hand” bei Verhandlungen mit einem MI6-Angehörigen zeigt. Es geht um 12 Millionen Pfund, die Nawalny für “gewisse Aktionen” von den Briten haben will.

Friedrich Merz

Weil an dieser Stelle schon von Geheimdiensten die Rede ist, und weil man nicht grundlos davon munkelt, es sei gar nicht die US-Regierung, von der die Amerikaner regiert werden, sondern ein Konvolut aus amerikanischen Geheimdiensten und Think Tanks unter Federführung der CIA, fragt man sich natürlich, wer eigentlich dieser deutsche Minderoppositionsführer namens Merz, Friedrich ist, der angesichts von Tino Chrupallas weiser Ermahnung so überzeugend den entrüsteten Volksvertreter mimte. Merz ist nicht nur millionenschwerer Minderoppositionsführer und extrem christlicher Unionsdemokrat, sondern er war von 2016 bis 2020 auch Aufsichtsrats-Vorsitzender von BlackRock in Deutschland. BlackRock wiederum hat milliardenschwere “Investitionen” in der Ukraine gemacht und hat dementsprechende Interessen dort. Die wiederum sind Wladimir Putin so schnurz wie dem Wertewesten die 300 Milliarden Dollar, die russische Oligarchen und schwerreiche Yachtbesitzer im Westen geparkt hatten. Kein Wunder, daß Friedrich Merz nicht erfreut ist, wenn ein russisches CIA-Asset in Russland an einem Blutklumpen verstirbt.

Wie sein unionsinterner “Wehrexperte” Kiesewetter, Roderich, auch, ist Merz zudem Mitglied der “Trilateralen Kommission” und der “Atlantik-Brücke“. Die wiederum kontrollieren zu einem wesentlichen Teil den deutschen Medienmarkt. Friedrich Merz’ Lieblings-RINO (“Republican In Name Only“, Republikaner nur der Bezeichnung nach!) in den USA ist nach seinem eigenen Bekunden der US-Senator Lindsey “Bomb Iran” Graham. Der kennt außer “Bomb them!” und “Nuke them!” noch einen dritten Satz: “Wipe them of the map of the earth!” (“Wischt sie von der Weltkarte“). Was den Bellizismus der US-Neocons angeht, passt zwischen Graham und Victoria Nuland, die US-Regisseurin jenes “Euro-Maidan“, den man getrost als den Grundstein des gegenwärtigen Krieges bezeichnen darf, kein Blatt Papier. Nuland wiederum, inzwischen stellvertretende Außenministerin, äußerte sich 2022 erfreut über die Sprengung der Nord-Stream-Pipeline – und Friedrich Merz ist ein christlicher, deutscher Volksvertreter. So wie auch sein extrem umtriebiger “Wehrexperte” Kiesewetter, der getreue Roderich.

Das ist aber alles kein Wunder, weil der zweitgrößte Exportartikel der USA nach Nahrungsmitteln inzwischen Rüstungsprodukte sind – und weil im US-Kongreß kaum jemand sitzt, der nicht insgeheim einen heiligen Treueschwur auf seine finanzkräftigsten Unterstützer und Kampagnenfinanziers geleistet hätte. Die wiederum kommen sehr oft aus dem Militärisch-Industriellen-Komplex. Dem geht es blendend – und es gibt nicht eine Wirtschaftsbranche mehr, in der BlackRock nicht tonangebend vertreten wäre. BlackRock-Chef Larry Fink gibt die generelle Richtung vor, in welche die Dinge gesamtwirtschaftlich zu laufen haben. Es ist auch nicht so, daß mit den Exportwaffen aus den USA irgendwelche Kriege gewonnen werden müssten. Sie können auch verloren werden, weil es für den Verkauf von Kriegswaffen unerheblich ist, wer mit diesen Waffen gewinnt und wer verliert. Persönlich gewonnen haben durch den Ukrainekrieg jede Menge prominenter Ukrainer und Amerikaner. In Deutschland wahrscheinlich auch ein paar. Der recht deutsch klingende Rüstungskonzern Rheinmetall verzeichnete in den vergangenen beiden Jahren einen Wertanstieg seiner Aktien um über 300 Prozent.

Der fiese Putin

Friedrich Merz’ ebenfalls extrem christlicher und demokratischer Unions-Parteifreund Kiesewetter gab neulich auch unumwunden zu, daß es zumindest der EU in der Ukraine gar nicht nur um die löbliche Verteidigung von Demokratie, Freiheit und westlichen Werten gehe, sondern auch um die Bodenschätze im Donbass, die sich die Russen seit Februar 2022 unter den Nagel gerissen hätten. Lithium ist wegen der fortschreitenden Elektrifizierung des rollenden Kloschüsselverkehrs einer der begehrtesten dieser Rohstoffe. Und der fiese Putin hat sie jetzt. Da braucht man sich natürlich mit einem toten Nawalny keine großen Hoffnung mehr darauf zu machen, daß den fiesen und unchristlichen Putin jemand wegputschen könnte. Das macht einen “wütend und traurig zugleich“, so daß der Nawalny wenigstens nicht auch noch an einem Blutklumpen verstorben zu sein braucht. Ein politischer Mord wäre da ja wohl das Mindeste. Sein Wille ist des Christdemokraten Himmelreich.

Die Erwähnung des Selenskyjkritikers Gonzalo Lira, der im Januar 2024 in ukrainischer Haft – offiziell an einer unbehandelten Lungenentzündung – verstarb, oder auch ein Julian Assange, der seit Jahr und Tag ohne Anklage und Prozess im wertewestlichen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh verrottet, wäre da nur eine unwillkommene Relativierung. Was Friedrich Merz mit seiner Suada gegen den weisen Tino Chrupalla implizit gesagt hatte, war dies: Wir sind die Guten. Da allerdings scheißt ihm der Realitätshund was. Es gibt Leute, die mit den Fingern schauen müssen, was sie mit den Augen nicht begreifen können. Insofern: Siehe Titelzeile. Wenn Friedrich Merz also den honorigen Tino Chrupalla als einen “nützlichen Idioten dieses Regimes” bezeichnet – und mit “Regime” das russische meint, dann stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es außer dem russischen auch noch andere Regime gibt, für die jemand der nützliche Idiot sein könnte. Daher einen grünen Daumen gereckt und einen wohlwollenden Gärtnerratschlag an Friedrich Merz abgegeben: Einfach mal die Kresse halten!