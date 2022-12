Verarscht! Fahrverbote drohen demnächst auch für E-Autos

Wer glaubte, mit der Anschaffung eines E-Autos hätte er die Unbilden möglicher Fahrverbote oder -beschränkungen durch Umweltzonen wegen Feinstaubbelastung und dergleichen – oder auch mit Blick auf das kommende Verbrennermotorenverbot – clever umschifft und sich die eigene Mobilität unter allerreinstem Gewissen gesichert, dürfte demnächst reichlich blöde aus der Wäsche gucken: Grundsätzlich müssen in Zukunft nämlich auch die Besitzer von Elektroautos um die Stromversorgung ihrer Fahrzeuge fürchten. Grüne Politiker fahren alles an die Wand – auch die eigenen Reformpläne. Das ist ein in Stein gemeißeltes Naturgesetz. Sie stolpern immer wieder über ihre eigenen Lebenslügen. Wenn es nicht an der Technik liegt und nicht an fehlender Infrastruktur, dann ruinieren sie in ihrer Hypermoral eben die Energieversorgung, die zum Antrieb ihrer rollenden Ablasskabinen notwendig ist.

So werden E-Autos nun, in Zeiten jederzeit drohender Blackouts, zunehmend zur Bedrohung für die überlasteten Stromnetze. In Deutschland kommt man damit aktuell gerade noch klar, doch die Schweiz hat nun als erstes Land in der vergangenen Woche einen ganzen Katalog mit Beschränkungen der Energienutzung auf den Weg gebracht; diesen Monat noch soll darüber abgestimmt werden. Zum Thema E-Autos heißt es darin: „Die private Nutzung von Elektroautos ist nur für zwingend notwendige Fahrten gestattet (zum Beispiel Berufsausübung, Einkäufe, Arztbesuche, Besuch von religiösen Veranstaltungen, Wahrnehmung von Gerichtsterminen)“. Davon wären rund 110.000 E-Autofahrer betroffen.

Palette weiterer grüner Grausamkeiten

Die Schweiz wäre damit das erste Land in Europa, das im Notfall Fahrverbote für E-Autos einführen würde. Zu den weiteren hier initiierten Maßnahmen gehört übrigens auch die Reduzierung des Tempolimits auf Autobahnen von 120 km/h auf 100 km/h – sowie eine ganze Palette von Grausamkeiten im Privatleben: Wäsche dürfte nur noch bei maximal 40 Grad gewaschen werden, der Betrieb von Wäschetrocknern und Bügeleisen wäre verboten, die Nutzung von Streamingdiensten und Gaming-Computern stark eingeschränkt und Kühlschränke dürfen nicht mehr bei unter sechs Grad betrieben werden.

Schon aufgrund dieser für grünlackierte Sozialisten verlockenden Details zur Alltagsreglementierung mit Verboten und Verhaltensvorschriften, die weiter in die privaten Lebensbereiche eingreifen als die Corona-Maßnahmen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, dass auch die Ampel-Koalitionäre ganz feucht im Schritt werden und derartige Planungen fieberhaft auch für Deutschland vorantreiben werden. Auch die Grundkonzeption der totalitären Mangelplanspiele ist den regierenden deutschen Volkserziehern bestens vertraut und daher mehr als verlockend: Der Notfallplan besteht aus vier „Eskalationsstufen“, wobei das Fahrverbot für E-Autos erst ab der dritten Stufe greifen würde. Vom Infektionsschutzgesetz her ist die deutsche Politik inzwischen gewohnt und hinreichend konditioniert, derartige Stufenpläne zu exekutieren, so dass man hier garantiert früher oder später dankbar Anleihen nehmen wird.

Schuld ist Deutschlands Energie-Irrsinn

Bis es soweit ist, werden sich Interessenten ab sofort nun noch genauer überlegen, ob sie sich ein E-Auto zuzulegen werden – zumal wenn gerade im Winter die reelle Gefahr besteht, dieses gar nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt nutzen zu dürfen. Ironischerweise ist es nun, wie nicht anders zu erwarten, die Energielobby, die zum Sturm gegen den Notfallplan bläst . Die Schweizer Auto-Importeursvereinigung „Auto Schweiz“ erklärte kategorisch, bei dem für Abstimmungsverfahren im Dezember zu den geplanten Einschränkungen gegen jedes Elektro-Fahrverbot anzukämpfen. Auto Schweiz-Geschäftsführer Andreas Burgener verwies darauf, dass der Strombedarf der E-Autos in der Schweiz 2021 gerade einmal 0,4 Prozent am Gesamtbedarf betragen habe.

Dass es in der einst so energiestabilen Schweiz überhaupt zur Blackoutgefahr kommen konnte, liegt wieder einmal zum einem Gutteil an der selbstmörderischen deutschen Energiepolitik: 2021 bezog die Schweiz 5,7 Milliarden Kilowattstunden Strom – vor allem aus Frankreich und Deutschland. Da in Frankreich viele Kraftwerke ausfallen und überholt werden müssen und die deutsche Politik in dem Wahn lebt, seine Energieversorgung ausschließlich mit Sonne und Wind gewährleisten zu können, müssen die Eidgenossen mit einer massiven Einschränkung, wenn nicht mit dem Zusammenbruch ihrer Stromversorgung rechnen. Ob und wann auch in Deutschland erste Fahrverbote für E-Autos bevorstehen, wollten das Wirtschafts- bzw. Verkehrsministerium auf Anfrage von „Focus”zunächst nicht beantworten. Mit Rationierungen oder Einschränkungen ist aber selbst dann zu rechnen, wenn es wider Erwarten nicht zu „“Brownouts” (geplanten regionalen Abschaltungen) oder Blackouts kommen sollte – weil der Netzausbau dem Lastausbau massiv hinterherhinkt. Während der Traum der deutschen E-Mobilität also ohnehin erheblich ins Stocken geraten ist, trägt die deutsche „Energiewende“ auch noch zu Rückschlägen bei der Schweizer E-Auto-Versorgung bei. Sie ist eben ein echtes Erfolgsmodell, die deutsche „Energiewende”…