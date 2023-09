Verarscht: Fördertopf für E-Auto-Ladestationen binnen weniger Stunden leergesaugt

Wenn es bei dieser Bundesregierung ausnahmsweise auch einmal für Deutsche etwas zu holen gibt und Steuergelder ausnahmsweise nicht auf direktem Weg in die Ukraine oder in ausländische Klimarettungsprojekte abgezweigt werden, dann kann man Gift darauf nehmen, dass es zum Flop und Rohrkrepierer wird. So wie diese Woche das vollmundig angekündigte neue Förderprogramm für “Eigenerzeugung und Nutzung von Solarstrom für Elektrofahrzeuge an Wohngebäuden”, mit dem Wallbox-Installationen an Privathäusern bezuschusst oder ganz übernommen werden. “190.000 Besucher informierten sich am Dienstag auf der Internetseite der staatlichen Förderbank KfW über das Programm, 66.000 Menschen registrierten sich und immerhin rund 33.000 hatten am Ende des Tage schon die Nachricht über die Bewilligung des Antrags im Postfach”, schreibt die “Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Das Ganze ging also fast so schnell über die Bühne wie der Verkauf von Konzertkarten der Böhsen Onkelz im Jahr 2016. Nur dass man diesmal nicht bezahlen, sondern im Gegenteil seinen steuerfinanzierten Zuschuss zur Installation einer E-Auto-Ladestation mit Speicher und Photovoltaik-Anlage abgreifen konnte.

Schön blöd, wer zu spät kam…

Oder eben auch nicht. Bis zu 10.200 Euro waren für die Glücklichen drin – und schön blöd, wer hier nicht rechtzeitig in den vom gemeinen Steuerzahler satt gefüllten Topf hineingegriffen hat. Nach dem Motto “Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” wurden die Mittel von 300 Millionen Euro binnen kürzester Zeit von den “Early Birds” abgegriffen, während die Mehrheit der Antragsteller in die Röhre beziehungsweise dumm aus der Wäsche glotzte. Die Verteilung war befürchtungsgemäß nach dem Windhundprinzip erfolgt, also der Schnellste wird zuerst bedient – und so war der Napf nach kurzer Zeit leergesaugt.

Im Einzelnen konnten Fördermittel für die Ladestation (600 Euro) die Photovoltaikanlage (600 Euro je KWp) sowie für den Solarspeicher (250 Euro je nutzbares Kilowatt Speicherkapazität) gewährt werden. Der Steuerzahler bedankt sich und freut sich bereits heute über Erhöhung der CO2 Preise! „Ich fühle mich verarscht“, schrieb ein Nutzer auf der Kurznachrichtenplattform “X”. Gut erkannt! Genau das war ja auch der Zweck der Übung.