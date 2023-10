Verbotenes Heilwissen: Blutverjüngung und Anti-Aging – nicht nur für Impfgeschädigte

Eine neue Studie von Juli dieses Jahres, vorgestellt in der Fachzeitung “Aging and Disease” (“Altern und Krankheit”), beschäftigte sich ausführlich mit den Effekten von NMN. Die Abkürzung steht für ß-Nicotinamid-Mononukleotid (ß-NMN), ein Derivat von Niacin (Vitamin B3), das von menschlichen Enzymen genutzt wird, um NAD+ (Nicotinamidadenindinukleotid) herzustellen. Der Stoff wird von der Pharmaindustrie gefürchtet – denn vielen der Gebrechen und Erkrankungen, gegen die ständig Milliardenprofite versprechende Medikamente auf den Markt geworfen werden, lässt sich durch NMN wirksam vorbeugen. NMN wurde in Tiermodellen als potenziell nervenschützendes Anti-Aging-Mittel untersucht.

Die neuen Forschungsergebnisse bestätigen einmal mehr, dass dieser Wirkstoff eine Schlüsselrolle bei der Therapie altersbedingter Erkrankungen spielt. Zugleich zeigt die Mechanismen und Stoffwechselwege auf, über die der Organismus mit Hilfe vom NMN geschädigte DNA wieder herstellen kann. Eindrucksvoll wurde dies bei der Regeneration nach Strahlenschäden durch Gammastrahlung untersucht. Forscher vermuten, dass dies ein Weg für Impfgeschädigte sein kann, die Körper von Post-Vac- beziehungsweise Long-Covid-Patienten zu ertüchtigen, die durch die Injektion veränderten Zellen wieder zu reparieren.

Impfschäden reparieren und Alterungsprozesse verlangsamen

Auch für gesunde Menschen ist die Anti-Aging-Wirkung von NMN günstig: Der Stoff erhöht den für den Alterungsprozess relevanten NAD-Spiegel auf natürliche Weise (wie etwa “Focus” berichtete). Dem Menschheitstraum, das Altern zu verlangsamen oder gar zu stoppen, haben sich seit jeher viele Wissenschaftler und Heilkundige verschrieben; NMN wirkt zumindest tendenziell in diese Richtung.

Eine klinische Studie aus dem Jahr 2021 ergab, dass NMN die muskuläre Insulinsensitivität bei prädiabetischen Frauen verbesserte. Und eine weitere Studie konnte feststellten, dass es die aerobe Kapazität bei Amateurläufern verbesserte. Probanden, die NMN in einer optimalen Dosierung von ca. 600 bis 900mg / Tag einnahmen, wiesen ein biologisches Blutalter auf, das signifikant besser war als das der Placebo-Kontrollgruppe.

In bester Bio-Qualität

Aus diesem Grund hat Heilnatura, der Hersteller hochwertiger und natürlicher Bio-Produkte, seine wahrhaft revolutionären NMN-Kapseln 250 mg +C entwickelt. Außer NMN ist auch NAD+ enthalten, das wiederum eine entscheidende Rolle in zahlreichen Stoffwechselwegen spielt und hauptsächlich als Oxidationsmittel fungiert. Besonders wichtig ist seine energiereiche Form, NADH, die für die Produktion von ATP unerlässlich ist. Das Produkt wird in Deutschland nach höchsten Standards und in bester Bio-Qualität hergestellt.

Deshalb: Verlangsamen Sie den Alterungsprozess mit Heilnatura und stärken sie die Heilkräfte Ihres Körpers gegen mRNA-Impfschäden!

>>> Heilnatura NMN-Kapseln 250 mg +C Kapseln sind hier im Shop erhältlich!

Sie finden hier auch noch viele weitere gesunde und hochwirksame Naturprodukte, die allesamt natürliche Inhaltsstoffe enthalten.

ACHTUNG: Im Rahmen unserer Kooperation mit dem Hersteller und aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Rabatt-Sonderaktion für dieses Produkt um 48 Stunden verlängert. Deshalb bieten wir auch bei diesem Produkt wieder exklusiv für Ansage!-Leser besondere Konditionen: Mit dem Gutscheincode “NMN” gibt es einen einmaligen Rabatt von 30 Prozent!