Vernetztes Denken

Im ARD-“Tatort” und auf aktuellen Verhaltenspiktogrammen ist es immerzu der rothaarige Daniel, der den dunkelhäutigen Mohammed attackiert, und häßliche Kartoffelmobs schubsen die grazile Aische ins gechlorte Schwimmbecken. Vermutlich, damit sie heller wird. Solche Botschaften sind wichtig, weil man von solchen Missständen ja sonst kaum was mitkriegt. Das Weizentoastbrot kostet „beim Lidl“ so viel wie immer, hat aber im normierten Toasterschlitz jetzt viel mehr Platz. Wenn‘s anbrennt, wird also weniger CO2 ausgestoßen.

Ähnlich ergeht es der erstaunlich preisstabilen, im Badschrank einsortierten Klopapierrolle. Sie hat in den letzten Monaten immer mehr an Gewicht verloren, so dass man jetzt zwei statt nur ein Paket einsortieren kann.

Toastbrot und Spiele

Bei einem Stromausfall hilft das enorm. Im Fußballstation ist sie allerdings untauglich geworden. Man kommt kaum noch über den Zaun, muss also mit den vom Verband besteuerten Böllern vorlieb nehmen. Aber damit kann man leben. Toastbrot und Spiele! Was will man mehr? Die veganen Wurstscheiben im Aufreißpack haben sich auch halbiert. So wie die Lebenserwartung aktiver Fußballspieler.

Das macht Sinn. Wo weniger Energie verbraucht und gefressen wird, wird auch weniger geschissen. Das wiederum spart Papier und ist nachhaltig. So hängt alles mit allem zusammen. Liebe Führende, seid versichert – wir verstehen das. Komplett. Schließlich sind wir ja nicht blöd.