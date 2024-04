Vor bald drei Jahren, Anfang Juli 2021, als andere Namen und Schauplätze, aber bereits dieselben abscheulichen Verbrechen durch die immer selbe Tätergruppe für kurzzeitig aufflackernde Bestürzung sorgten, ehe sie dann wieder im Meer der Einzelfälle versanken, schrieb ich die nachfolgenden Kolumne unter dem Titel “„Vielleicht nicht wütend genug – Zum Tod zweier Mädchen”.

Damals waren es zufällig gerade der Fall Leonie in Wien und die Messerattacke von Würzburg, die die üblichen Relativierungen und Bagatellisierungen durch Politik und Medien nach sich zogen. Es hätten aber auch andere der zahl- und namenlosen Zufallsopfer schicksalhafter Konfrontationen der neuen Wirklichkeit in dieser “offenen Gesellschaft” gewesen sein können, die davor und danach zu beklagen waren. Die Blutspur zieht sich seitdem immer weiter. Nun, nach dem Messeranschlag auf ein vierjähriges Mädchen in Wangen, möchte ich diesen Text noch einmal in Erinnerung rufen. Denn es verändert sich ja nichts. Im Gegenteil.

Zum Tod zweier Mädchen

Es gefällt mir nicht, wenn man Gewalttaten instrumentalisiert. Wenn man mit den Fotos und Geschichten der Opfer versucht, an die Empathie, nicht aber an die Rationalität zu appellieren. Der Personenkult um Georg Floyd im letzten Jahr hat diese Bedenken gewiss noch einmal gefestigt. Empathie bedeutet, dass man die Gefühle des anderen nicht nur rational begreifen kann; man empfindet den Schmerz, als wäre es der eigene. Dieses Mit-Leiden ist eines der zentralen Themen in Schopenhauers Philosophie.

Empathie ist wichtig, sie ermöglicht uns harmonisches Zusammenleben. Aber sie kann auch instrumentalisiert werden. Sie dient auch der Emotionalisierung einer Diskussion, die eigentlich sachlich geführt werden sollte. „Was würdest Du tun, wenn Du in seiner Situation wärst?“ Damit kann man so ziemlich jeder gesellschaftlichen Frage begegnen. Zur Lösung des Problems wird sie allerdings nicht beitragen. Deshalb versuche ich mich grundsätzlich von Artikeln fernzuhalten, die überwiegend auf die emotionale Vereinnahmung des Lesers abzielen. Ich weiß um die abscheuliche Gewalt, die sich Menschen gegenseitig antun, und muss mich deshalb nicht mit jedem Fall einzeln beschäftigen, um die Abgründe des menschlichen Seins besser zu verstehen. Mir reicht es zu wissen, dass Menschen zu allen Grausamkeiten im Stande sind, die ich mir ausmalen kann, und sogar zu Schlimmerem.

„Männer“

Dann habe ich gestern das kaltschnäuzige und schlichtweg abstoßende Video von Sarah Bosetti zum Anschlag in Würzburg (siehe hier) gesehen. Um Mitgefühl für die Opfer oder deren Hinterblieben geht es darin nicht. Stattdessen wird perfide versucht, den Fokus unseres Mitgefühls auf die „Flüchtlinge“ zu lenken. Die Frauenfeindlichkeit, die hinter diesen Taten steht, findet mit keinem Wort Erwähnung. Sie sei allenfalls ein Problem aller Männer. Nein, Sarah: Solche Taten werden nicht von „Männern“ begangen, sondern von Unmenschen. Und dass beide Taten von mehrfach vorbestraften, abgelehnten Asylbewerbern begangen wurden ist kein Zufall. Aber wer dieses Muster erkennt, der gilt ja schon als Rassist.

In Wien wurde die dreizehnjährige Leonie mit Ecstasy und Heroin vollgepumpt, von mehreren Männern brutal vergewaltigt, getötet, in einen Teppich gewickelt und wie Abfall am Straßenrand entsorgt. In Würzburg war die 24-jährige Stefanie dabei, ein Geschenk und ein Kleid für die Hochzeit ihrer Freundin zu kaufen, bevor mehrmals auf sie eingestochen wurde und ihr das Leben genommen wurde. Eine Mutter warf sich schützend vor ihr Kind. Erst als ich mir diese Details vor Augen geführt habe, wurden die Taten real. Sie waren nicht nur eine weitere Zahl in irgendeiner Statistik, mit denen ich mich sowieso viel zu häufig beschäftige und damit ein Stück weit auch das reale Leid ausblende.

Die Täter durften nicht hier sein!

Vielleicht bin ich, vielleicht sind wir nicht wütend genug. Ich spreche nicht von einer generellen Wut auf „Flüchtlinge“. Anzumahnen, man dürfe nicht verallgemeinern, wird ja geradezu gebetsmühlenartig vorgebracht… dabei glaubt natürlich kein vernünftiger Mensch, dass alle Flüchtlinge Verbrecher seien. Aber diese Taten sind trotzdem nur die Spitze des Eisbergs. All diese Männer hatten kein Recht, hier zu sein. Sie hätten schon lange ausgewiesen werden sollen. Wie viele Verbrechen hätten verhindert werden können, hätte man die Täter ausgewiesen?

Es wird wieder passieren – und es wird wieder nichts passieren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass zu wenige Menschen ihrer Wut Gehör verschaffen.

Der vorstehende Beitrag erschien, wie gesagt, am 8. Juli 2021 auf dem persönlichen Blog der Autorin.