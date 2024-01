Völkermord-Klage: Eine wahrhaft “würdige” Front gegen Israel

Israel wehrt sich in Den Haag gegen die Anklage wegen “Völkermordes”, die ausgerechnet von Südafrikas auf den Weg gebracht wurde. Zustimmend wird von vornehmend linksfaschistischer Seite applaudiert und auch betont, dass sich ja noch etliche weitere Staaten dieser Klage angeschlossen hätten. Ja, die moralische Creme de la Creme der Welt… sie steht auf Seiten der “guten” Kläger. Und wie gut sie sind! Da ist zuerst einmal Kolumbien, das bekanntlich ja weltweit als Mekka der Rechtsstaatlichkeit gilt. Gefolgt von Malaysia, das im oberen jährlichen Fallzahlenbereich der Amnesty-International-Jahresberichte bei Willkür und Folter, Unterdrückung der Opposition und Verhinderung der Meinungsfreiheit genannt wird. Und natürlich darf auch das sozialistische Shithole Venezuela nicht fehlen, das jede Gelegenheit ergreift, um von den zehntausendfachen Hungermorden durch verfehlte Planwirtschaft im eigenen Land abzulenken.

Auch Brasilien, das seine indigene Bevölkerung seit 1990 Jahren systematisch dezimiert (wie man sehr gut im Buch “Schwarze Schatten am Amazonas“ nachzulesen ist) reiht sich in die profunde Klägerschar ein. Mit Bolivien klagt ein weiteres lateinamerikanisches Land, das keinerlei Probleme hat, selbst bislang unkontaktierte und unberührte indigene Stämme, also die schützenswertesten aller indigenen Völker, großindustriellen chinesischen Ölfirmen zum Fraß vorzuwerfen, um sein Scherflein vom großen Gewinn der Zerstörung des Amazonasgebietes abzugreifen. Doch dann folgt ein echter Brüller in der Anklägerliste gegen Israel: Die Erdogan-Türkei. Jene Türkei also, seit langem einen Völkermord an den Kurden und Jesiden verübt, die sich auch schon vor knapp 110 hundert Jahren durch den barbarischen Völkermord an den Armeniern hervorgetan hat. Auch sie fühlt sich berufen, Israel es “Völkermords” zu zeihen und sich in der “ehrenhaften” Liste der gutmenschlichen Beschaulichkeit einzureihen. Darauf rülpst der Insider anerkennend einen rechtsstaatlichen Yüksel!

Aufgebot der Heuchler

Und Südafrika, der Initiator der Klage? Wir erinnern uns noch zu gut an den Marikana-Aufstand von 2012, als 3.000 Minenarbeiter in den Platinminen mehr Lohn forderten und brutal vom Regime zusammengeschossen wurden (soviel zum Thema wegen “Black Lives Matter”): Viele Hundert wurden verletzt, teilweise schwer und 34 unbewaffnete Kumpels fanden den Tod im Kugelhagel der Sicherheitskräfte des Staates, der nun Anklage vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag gegen Israel erhoben hat. Übrigens, sozusagen als fun fact am Rande: Rechnen wir diese 34 Ermordeten unter 3.000 Protestierenden einmal hoch auf die Bevölkerung in Gaza, dann müssten die Israelis erst einmal 31.000 Zivilisten in Gaza auslöschen, bis sie an die Tötungsdimension von Südafrika alleine in diesem einen Fall herankommen (von Pogromen gegen weiße Farmer und ethnischen Ausschreitungen ganz zu schweigen). Ist der Grund für Südafrikas Klage gegen den Judenstaat womöglich der, dass das Regime in Pretoria seine Eintragung ins Guinnessbuch der Rekorde bei blutrünstigen Massakern der jüngeren Geschichte gefährdet sieht?

Wie gut zu wissen, dass sich ausgerechnet jene Länder, die Erfahrungen mit echten Genoziden haben – als Täter, nicht als Opfer – und die für wahre “Rechtsstaatlichkeit” stehen, nun gemeinsam anschicken, an Israel ein Exempel zu statuieren und ihre wertvollen diesbezüglichen Erfahrungen an den Internationalen Strafgerichtshof wie auch an die Weltgemeinschaft weiterzugeben! Doch Scherz beiseite: Glaubwürdigkeit bekäme diese Aktion allenfalls dann, wenn lange vor Israel erst einmal auch die USA – die übrigens Den Haag nicht anerkennen! -, Großbritannien, China, die Türkei, Saudi-Arabien und all etliche weitere Staaten angeklagt würden, die in den letzten 50 Jahren völkerrechtswidrige Angriffs- oder gar Vernichtungskriege geführt oder unterstützt haben.