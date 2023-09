Von Dirndlnazis und Rollatorputschisten

Muss man mit “germanischen Artgemeinschaften”, Rollator-Gangs oder Putsch-Prinzen sympathisieren, um Nancy Faesers “Razzien gegen Rechts” verdächtig zu finden? Sicherlich nicht – auch wenn es Teil der medialen Manipulation ist, jeden Kritiker der Gesinnungsgenossenschaft mit diesen Gruppen zu beschuldigen. Aus Erfahrung wissen wir, wie schnell man sich heute einer radikalen Einstellung verdächtig macht, wenn man nicht schnell genug “Sperrt sie ein! Sperrt sie ein!” ruft. Das ist man dem Staat und der Gesellschaft schuldig. Allerdings kratzt Nancy Faeser seit einiger Zeit bundesweit “rechte Bedrohungen” zusammen wie ein Kind , das ein Überraschungsei kaufen will, seine Münzen an der Supermarktkasse. Fehlen noch fünf Cent, dann hofft es auf die Gnade der Kassiererin. Die Innenministerin sucht einfach weiter.

Wenn nur die Hälfte dessen stimmt, was man über die “Artgemeinschaft” erzählt, so werden sie und ich sicher keine Freunde werden. Allerdings sehe ich das pragmatisch: Schon rein zahlenmäßig stellen sie keine akute Bedrohung dar und selbst unsere eifrigen Behörden haben keine Hinweise auf geplante Gewalttaten gefunden. Die Chance, einem dieser “Artgenossen” im Alltag zu begegnen, dürfte gegen null tendieren. Auch wenn ich zu dem Schluss komme, die Ansichten der Gemeinschaft abscheulich zu finden, “relativiere” ich keineswegs, wenn ich überzeugt davon bin, dass Deutschland gravierendere Probleme bezüglich seiner inneren Sicherheit zu bewältigen hat. Ohne ideologische Brille auf der Nase liegt es daher nahe, eher erleichtert aufzuseufzen: “Zum Glück gibt es nicht mehr von denen!” Man kann etwas ablehnen, ohne gleich nach Verboten zu rufen, wenn niemand in akute Gefahr gerät.

Was “Bedrohung” ist, bestimmen die da oben

Der brave Bürger jedoch denkt sich: “Meine Güte, wie gut, dass der Staat etwas gegen solche Spinner unternimmt!” Währenddessen wird in Berlin die Drogenszene von einem Park in den nächsten verschoben – denn aus der Sicht linksgrüner Politik ist ein ignoriertes Problem ist ein gelöstes Problem. Das gilt selbstredend auch für die Clankriminalität, die man ganz einfach nicht mehr so nennen soll, damit sie sich offenbar in Luft auflöst. Bei Umweltaktivisten wird großzügig über Straftaten hinweggesehen, die Polizei darf noch nicht einmal mehr ihre Einsätze in Rechnung stellen. Es gilt als “Hass und Hetze”, diese Probleme auch nur anzusprechen, denn die innere Sicherheit wird grundsätzlich nur durch Gruppen gefährdet, die ideologisch nicht genehm sind. Selbst Rassismus und Antisemitismus werden ohne weiteres geduldet, wenn sie von den “richtigen” Personen gepredigt werden. Man denke nur an Malcolm Ohanwes Ausführungen zum Holocaust, die bei einem deutschen Publizisten undenkbar wären. In Deutschland macht sich schließlich schon derjenige verdächtig, der Vergleiche zwischen Stalin und Hitler zieht.

Uns wird längst “von oben” vorgegeben, was wir als Bedrohung empfinden sollen und was nicht. Auch wenn die Alltagserfahrungen andere sind. Vor allem bei angewandter politischer Gewalt. Linksradikale hätten es zum Beispiel gern, wenn alles unterhalb von Mord nicht in die offiziellen Statistiken einfließen würde, weil sie so scheinbar “besser” abschneiden als rechtsextreme Gewalttäter. Brandstiftung, Sachbeschädigung und schwere Körperverletzung werden als legitime Mittel im Kampf gegen den politischen Gegner angesehen und verursachen oft schwere “Kollateralschäden” bei Unbeteiligten. Dennoch schaffen es diese Extremisten, in der Öffentlichkeit als weniger gefährlich wahrgenommen zu werden, auch deshalb, weil über sie seltener berichtet wird. Meldungen über Ausschreitungen in den Szenevierteln werden zunehmend aus den Nachrichten verdrängt.

Dahinter steht natürlich auch eine blühende regelrechte “Gegen-Rechts”-Industrie aus zahlreichen Vereinen und Institutionen, und die muss fleißig gefüttert werden, damit sie ihre Daseinsberechtigung bewahrt.

Den Bürgern Gruseliges bieten

Es dürfte in Deutschland nur wenige Institute geben, die sich der Gefahr durch Linksextremisten widmen; das entspricht einfach nicht dem Zeitgeist, der etwa die Antifa als letzte Festung gegen das Vierte Reich betrachtet. Anstatt Organisationen nach ihrem Zerstörungspotenzial zu bewerten, macht man die Bedrohungslage an der politischen Haltung fest. Bei der Strafverfolgung gibt es keine objektiven Kriterien mehr. Die Rechnung geht vielleicht auch deshalb bei den Bürgern auf, gerade weil die präsentierten Dirndlnazis und Putschprinzen so exotisch wirken. Erinnern wir uns nur an die ältere Frau mit Rollator, welche Karl Lauterbachs “Entführung” plante. Da zählt schon gar nicht mehr, wie realistisch die Umsetzung dieses Plans war; die Geschichte machte in den Medien einfach mehr her als eine anonyme Masse von politischen Straftätern. Und genau auf diese Wirkung zielt Nancy Faeser ab: Sie bietet den Bürgern Gruseliges, das im Gedächtnis bleibt.

Ob nun ein großer Plan dahintersteckt oder einfach ideologische Verblendung ihrerseits – schließlich steht sie mit der Antifa auf gutem Fuß -, die Wirkung bleibt dieselbe: Um die innere Sicherheit steht es schlecht. Auch aus diesem Grund macht es etwas her, dem Bürger spektakuläre Bilder von großen Razzien zu zeigen. Dass letztens sogar einmal eine große Aktion gegen Schlepper anberaumt wurde, dürfte dabei der Hessenwahl geschuldet sein. Da musste man den Kritikern wohl einmal ein Bröckchen hinwerfen, das Entschlossenheit suggerierte. Ansonsten bleibt alles beim Alten – denn auf die Unterstützung der Medien kann sich Frau Faeser garantiert verlassen.