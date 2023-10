Von Göbbels bis Göring-Eckhardt: Prophezeiungen, die wie Donner nachhallen

Die Meisten kennen die Szene aus der NS-“Wochenschau” vom 28. Februar 1943, als Göbbels im Berliner Sportpalast während einer anderthalbstündigen Rede, in der er die Menschen diabolisch indoktriniert hatte, als Höhepunkt ausrief „ Wollt ihr den totalen Krieg?“ und die aufgeheizte Masse ein lautes „Ja!“ brüllte. Göbbels behielt recht, Deutschland bekam den totalen Krieg. Das Ende ist bekannt: Die Nazis verschwanden von der Weltbühne – allerdings erst, nachdem sie furchtbares Leid über ganz Europa mit mehr als 55 Millionen Toten gebracht hatten und Deutschland ein zerstörtes Land war.

Im Jahr 2015, als Merkel die Welt nach Deutschland einlud und der Irrsinn begann, dass jeder in Deutschland willkommen sei und es für ihn vergleichsweise schlaraffenlandähnliche Zustände geben werde, sobald er Asyl ruft, hielt die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckhardt auf einem Parteitag der Grünen eine ebenfalls prophetische Rede. Darin brachte sie die Grünen in Sachen Zuwanderung auf Kurs, begrüßte die Vorzüge der Massenmigration aus archaischem, patriarchalischen, meist islamischen Ländern, und selbst die Aussicht, dass das Land “religiöser” werden würde (gemeint war: islamisch), rückte sie in ein positives Licht. Ihre Propagandarede kam zum Höhepunkt, als sie ausrief: “Unser Land wird sich verändern, und zwar drastisch – und ich freu’ mich drauf!“ Die Zuhörer sprangen zwar nicht im Wahn auf wie das Publikum bei Göbbels, aber klatschten begeistert. Keiner der Grünen wagte zu hinterfragen, ob es wirklich das ist, was man für das Land möchte: Dass es sich „drastisch“ verändert.

“Religiöser”, in der Tat…

Doch wie einst Göbbels sollte auch Göring-Eckhard recht behalten: Deutschland hat sich drastisch verändert, und diese Veränderung steht erst am Anfang. Deutschland versinkt immer mehr in genau die Zustände vor denen einst Scholl-Latour mit seiner Prophezeiung gewarnt hatte : „Wer halb Kalkutta aufnimmt, hilft nicht Kalkutta, sondern wird selbst zu Kalkutta.“ Schon 2015 gab es viele Stimmen, die die Gefahr erkannten, dass für unsere freie, säkulare Gesellschaft die Massenmigration aus muslimischen Ländern schwerwiegende Folgen haben wird. Nirgendwo auf der Welt funktionierte je die Integration von Muslimen, wenn sie eine bestimmte Größe innerhalb einer Gesellschaft erreicht haben. Sie bilden Parallelgesellschaften, fordern erst Toleranz, am Ende wollen sie dominieren, denn es wird ihnen in Moscheen gelehrt, dass nur der Islam die einzig wahre Religion ist und alle Anders- oder Nichtgläubigen Ungläubige sind, die sich den Regeln des Islams zu unterwerfen haben. Göring-Eckhardt war genau das übrigens bewusst, als sie diesen Fakt 2015 mit „ja, es wird religiöser werden“ verharmloste.

Der Hass gegen Juden, der gerade in Berlin, aber auch überall dort wo es große islamische Parallelgesellschaften gibt, explodiert. Die Freude am Zerstören, die Schlachten mit der Polizei sind die ersten Vorboten für die bürgerkriegsähnlichen Zustände, die unserem Land drohen. Die Gefahrenlage für verheerende Anschläge ist hoch und es ist keine Frage mehr ob, sondern nur noch wo und wann es passieren wird. Videos von muslimischen Bloggern, die millionenfach angeklickt werden, schüren Hass gegen die Mehrheitsgesellschaft und rufen zur Zerstörung des Landes auf. Lehrer in sogenannten Brennpunktschulen, von denen es immer mehr gibt, haben Angst vor Gewaltausbrüchen gegen sie, wenn sie sich gegen die propalästinensische Agitation und Antisemitismus in ihren Klassen wenden. All das ist nur die Spitze des Eisbergs der Zustände, die vielerorts im Land herrschen.

Zeitbombe fehlender Finanzierbarkeit

Wie sagte Göring-Eckhardt 2015 ebenfalls? „Unser Land wird jünger werden. Ja wie großartig ist das denn… das haben wir uns immer gewünscht.” Tatsächlich spricht die Demografie für die zunehmende Islamisierung. Erst kamen fast nur junge Männer, aber durch den zusätzlichen millionenfachen Familiennachzug sind riesige Familienverbände entstanden, in denen Frauen vor allem eine Funktion haben: Nämlich noch mehr Kinder zu bekommen. Während in autochthonen Familien – auch als Folge der Emanzipation – in der Regel beide Eltern arbeiten, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen und man üblicherweise nur so viele Kinder hat, wie man aus eigener Kraft ernähren kann, nutzt ein Großteil der Zugezogenen (neuerdings heißen sie ja „Ankommenden“) die Alimentierung durch den Sozialstaat. Spätestens ab dem vierten Kind müsste man schon Großverdiener sein, um mehr Geld zu verdienen als man an Sozialleistungen bekommt. Während alle Berufstätigen unter der hohen Abgabenbelastung und steigenden Wohn-und Energiekosten leiden, wird den Bürgergeldbeziehern all das vom Staat finanziert.

So leben ganze Generationen von Neubürgern gut auf Kosten derer, die schon länger hier leben. Der Sozialstaat und das Gesundheitssystem werden dauerhaft nicht finanzierbar sein, zumal die letzte große Alterskohorte der autochthonen Deutschen, die sogenannten „Boomer“, kurz vor dem Renteneintritt stehen. Die Zugewanderten werden weder deren Renten noch die riesigen Pensionsverpflichtungen noch die Kosten für das Gesundheitswesen erwirtschaften. Im Gegenteil: Der Kollaps des bestehenden Generationenvertrags wird beschleunigt, da immer weniger Leistungsträger da sind, die das alles finanzieren sollen.

Ein Teufelskreis

Da die Prophezeiung von Göring-Eckhardt den Grünen nicht geschadet hat, sondern sie im Bund und fast allen Bundesländern mitregieren, dominiert grüne Politik das Land. Seit 2021 haben wir einen grünen Wirtschaftsminister, der mit industriefeindlichen Gesetzen sehr erfolgreich die Wirtschaft des Landes ruiniert. Mit zeitlicher Verzögerung wird das zwangsläufig auch die Arbeitslosenzahlen explodieren lassen: Die Zahl der Erwerbstätigen wird einbrechen, die Zahl derer, die das Sozialsystem in Anspruch nehmen werden, wird weiter steigen. Dazu kommen abstruse Energiegesetze, die auch den Wohnungsbau fast vollständig zum Erliegen gebracht haben und Wohnen für immer mehr Menschen unerschwinglich macht. Gleichzeitig steigen die kommunalen Steuern wie Grund-und Gewerbesteuern. um die Soziallasten der klammen Kommunen zu finanzieren.

Wanderungsbewegungen gibt es allerdings nicht nur in eine Richtung: Während die Zuwanderung vor allem in den Sozialstaat stattfindet, verlassen viele Hochqualifizierte das Land, das ihnen bei gleichzeitig steigenden Belastungen immer weniger bietet. Es ist ein Teufelskreis. Die Grünen können wahrlich stolz sein, dass sie dieses Land in wenigen Jahren so drastisch “verändert” haben, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis es unter diesen Veränderungen endgültig zusammenbricht. Und diesmal brauchte es noch nicht mal einen Krieg, um Deutschland in den Ruin zu treiben. Es reichte die Ideologie der Grünen und das Versagen von SPD, CDU und FDP, die dieser Politik zu einer Mehrheit verholfen haben.