Vor einem Jahr starb Benedikt XVI. – und mit ihm die Kirche des II. Vatikanums

Auf den Tag genau 1.687 Jahre nach Papst Silvester I. kehrte Joseph Ratzinger gestern vor einem Jahr in die Hände seines Schöpfers zurück. “Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9:34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist”, teilte seinerzeit der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mit. Ein Leben für Gott und die Kirche endete nach mehr als 95 Jahren.

Seine Worte und Taten; seine Bücher; sein Wirken als Konzilstheologe, als Erzbischof von München und Freising, als langjähriger Präfekt der Glaubenskongregation; sein an “umstrittenen” Höhepunkten nicht eben armes Pontifikat und sein möglicherweise gar das Wesen des Papsttums für immer verändernder Rücktritt 2013 werden ihn jedoch – zumindest innerkirchlich – noch über manches Jahrzehnt präsent halten.

Stets Diener der Kirche, nicht der Welt

Papst Silvester I. regierte die Kirche fast 22 Jahre, größtenteils unter der Herrschaft des ersten als christlich bezeichneten römischen Kaisers Konstantin. Eine späte Legende sagt von diesem Papst, er habe Konstantin vom Aussatz geheilt, worauf dieser sich zum Christentum bekehrt, alle heidnischen Tempel geschlossen und sämtliche christliche Gefangenen freigelassen habe. Solche Großtaten werden von Benedikt XVI. freilich nicht berichtet. In seiner Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation fuhr er – nicht einfach nur mit Duldung, sondern mit Zustimmung von Papst Johannes Paul II., dem er ab Anfang 1982 diente – einen harten Kurs gegen Theologen, die Teile der Lehre der Kirche verwarfen, relativierten oder in anderer Form verächtlich zu machen suchten, so etwa Eugen Drewermann oder zahlreiche dem Neomarxismus zugewandte Befreiungstheologen in Südamerika und Frankreich.

Auch in der Frage der Schwangerschaftskonfliktberatung in Deutschland (“Lizenz zum Töten”) und den Bestrebungen von Vereinigungen wie “Wir sind Kirche” (Stichwort Kirchenvolksbegehren) zog er rote Linien ein. Seine Botschaft lautete unmißverständlich: Welt und Kirche, Zeitgeist und Lehre dürfen niemals kopulieren.

Nicht ein Iota soll vergehen…

Als Ratzinger auf Johannes Paul II. folgte und künftig Benedikt XVI. hieß, setzte er seinen Kurs unbeirrbar fort. “Versöhnen statt spalten” lautete innerkirchlich seine Devise. Er ließ niemals zu, dass die Texte des II. Vatikanischen Konzils als Super-Dogma missbraucht wurden, um die Lehre der Kirche zu verändern oder ihre Tradition weiter zu schleifen.

Im Gegenteil: Er holte die Liturgie, die bis 1969 Usus und somit auch noch die Liturgie des Konzils war, aus ihrem Schattendasein der Anrüchigkeit, dem scheinbar Verbotenen, mit seinem Apostolischen Schreiben “Summorum Pontificum” heraus, revidierte die Exkommunikation der Bischöfe der Priesterbruderschaft St. Pius X. und bemühte sich um eine Versöhnung, die allerdings scheiterte – die allerdings hauptsächlich an den Entwicklungen scheiterte, die das auf die antisemitischen Äußerungen von FSSPX-Bischof Richard Williamson hin wiederaufgelebte Misstrauen folgten.

Mohammed ist nicht der “jüngere Bruder” Christi

Auch zum Islam hatte Benedikt immer eine klare Haltung: Weichgespülter interreligiöser “Piep-Piep-Piep, wir haben Mohammed lieb”-Dialog war niemals seins. Die Welt hat ihm das nicht verziehen. Die Kritik an seiner Regensburger Rede ist immer noch Gegenstand von Debatten, ebenso wie seine Haltung in der Missbrauchsfrage. Dass Benedikt immerhin der erste Papst war, der das Thema auf die Agenda hob, wird heute gern verschwiegen: Er habe “nicht genug getan”, lautet bis heute der Tenor der queeren Community und des Synodalen Weges; als Erzbischof von München und Freising habe er gar Täter geschützt. Letzteres kann nun nicht mehr vor einem weltlichen Gericht geklärt werden; wie Gott darüber urteilt, wollten wir tunlichst ihm überlassen.

Ohnehin muss man jedes Nachtreten seit dem Tod des papa emeritus vor einem Jahr als schäbig und charakterlos bezeichnen – ganz gleich, zu welchen Themen. Jene, die in den vergangenen 365 Tagen immer wieder postum gegen ihn polemisierten, haben – wie sich bereits erwies oder noch erweisen wird – selbst genug “Dreck am Stecken”. Wie auch immer: Danke für alles, werter Joseph Ratzinger, hochverehrter Benedikt XVI.! Ihr jahrzehntelanges segensreiches priesterliches und bischöfliches Wirken für die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche werden wir immer ehrend in lebendiger Erinnerung halten.

Dieser Beitrag erschien auch auf Conservo.