War klar: CSU-Scheuer muss für 240-Millionen-Schaden nach Maut-Desaster nicht haften

Dass der deutsche Parteienstaat mittlerweile nur noch eine Organisation zur persönlichen Bereicherung seiner Mitglieder und zur Vertuschung ihrer ruinösen Fehler ist, zeigt nun auch die ungeheuerliche Tatsache, dass sich der ehemalige CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer natürlich – wie erwartet und befürchtet – nicht für sein desaströses PKW-Maut-Desaster verantworten muss. Obwohl dieser weitere Totalausfall der Merkel-Ära durch seinen politischen Dilettantismus dem Steuerzahler einen Schaden von mindestens 243 Millionen Euro verursacht hat, verzichtet das Verkehrsministerium auf eine Klage wegen möglicher Haftungsansprüche. Es folgt damit einem “Gutachten”, das im Juli vom heutigen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Auftrag gegeben worden war und – wie erstaunlich – zu dem Schluss gekommen war, zwar käme eine Haftung Scheuert aus einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis in Betracht, zugleich gebe es jedoch auch ein „ganz erhebliches Prozessrisiko und begründete Zweifel an der Durchsetzbarkeit möglicher Ansprüche“. Das genügte Wissen, an der wohl ohnehin von vornherein bestehenden Absicht festzuhalten, seinen Amtsvorgänger in Regress zu nehmen. Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus… und speziell die Ampelregierung weiß nur zu gut: Sollte hier ein Präzedenzfall geschaffen werden und persönliche Amtshaftung von Ministern Schule machen, dann müssten vermutlich über kurz oder lang praktisch alle Minister des Scholz’schen Horrorkabinetts Privatinsolvenz anmelden.

In dem bestellten Gutachten heißt es zu Scheuer weiter: „Bereits die Rechtsgrundlage für einen Haftungsanspruch des Bundes gegen einen Bundesminister a. D. ist zweifelhaft und damit angreifbar.” Der Gesetzgeber habe „weder im Bundesministergesetz noch an anderer Stelle eine Haftungsnorm für Minister vorgesehen“. Es gebe zwar keine Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Pflichtverletzung Scheuers, jedenfalls aber Fahrlässigkeit, die „als besonders schwerer Verstoß gegen die objektiv erforderliche Sorgfalt einzuordnen” sei. Jedoch sei anzunehmen, dass Scheuer versuchen würde, „sich vom erhobenen Vorwurf dadurch zu exkulpieren, dass er fehlerhaft oder zumindest missverständlich zur Risikoeinschätzung und -vorsorge unterrichtet worden sei und dadurch keine Veranlassung gesehen habe, den Fragen nach dem Prozessrisiko und dem Kostenrisiko für den Fall eines Projektabbruchs weiter nachzugehen“.

Gutachten zu Klageaussichten gegen Scheuer kostete alleine 100.000 Euro

Wenn der Bund klagen würde, schätzen die Gutachter das Prozesskostenrisiko auf rund 3,6 Millionen Euro. Um weiteren Schaden für den Steuerzahler abzuwenden, habe man sich entschlossen, dieser Empfehlung zu folgen, teilte das Ministerium mit. Jedoch bleibe es dennoch „bei der unbestrittenen politischen Verantwortlichkeit von Bundesminister a.D. Scheuer“. Fun Fact am Rande: Allein dieses Gutachten, dass dem Bund von einer Klage gegen Scheuer abrät, kostete den Steuerzahler weitere 100.000 Euro.

Einen Wert hätte dieser Wisch allenfalls insofern, als er eben die untragbaren Zustände als Grund für einen Klageverzicht anführt, die dringend einer politischen Reform unterzogen werden müssten: Der eigentliche Skandal liegt nämlich gerade darin, dass es eben keine “Haftungsnorm” – siehe oben – für Minister gibt und dass endlich ganz generell für die Vernichtung, politische Veruntreuung oder Verschwendung von Steuergeldern durch schiere Unfähigkeit oder ideologische Lobby- und Partikularinteressen (wie im Fall der gesamten Klimaschwindel-Agenda) ähnliche strafrechtliche Konsequenzen drohen wie bei der Nichtabführung von Steuern. Simpler formuliert: Der Grundsatz, dass Steuerverschwendung ebenso bestraft werden müsste wie Steuerhinterziehung, muss endlich in den Köpfen und Gesetzbüchern verankert werden. Alleine dadurch würden sich völlig unqualifizierte und ahnungslose Zivilversager in der Politik zweimal überlegen, ob sie als fachfremde Pfründner die Leitung von politischen Schlüsselressorts übernehmen – wenn sie am Ende für ihre profilneurotische Selbstinszenierung und für den selbstherrlichen Umgang mit ihnen anvertrauten Steuermitteln zur Rechenschaft gezogen werden könnten.

Auch künftig Haftungsfreiheit für marodierende Vollversager

Natürlich wird es bei den skrupellosen “Musterdemokraten” und Apparatschiks der bundesdeutschen Ineptokratie nie dazu kommen. Und deshalb ist es auch so wichtig für das System, dass Scheuers Verantwortung jedoch ohne Folgen bleibt. Außer natürlich für die Bürger, die in diesem Fall nun fast eine Viertelmilliarde Euro für ein von Anfang an zum Scheitern verurteilte CSU-Wahlkampfhirngespinst zahlen dürfen. Nochmals zur Erinnerung: 2019 wurde das Maut-Projekt vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gestoppt, weil die Gebühren nur für ausländische Autofahrer angefallen wären, wohingegen sie für deutsche mit Bezahlung der Kfz-Steuer abgegolten gewesen wäre. Experten hatten stets vor genau diesem Fehler des Konstrukts gewarnt, doch Scheuer hielt unerbittlich daran fest – bis der EuGH die erwartbare Diskriminierung anderer EU-Bürger (und damit einen klaren Verstoß gegen EU-Recht) verbot… woraufhin der Bund nach dem sich anschließenden Schiedsverfahren nun die besagten 243 Millionen Euro Schadenersatz an die vorgesehenen Betreiber zahlen muss. Aber nach der Logik Robert Habecks muss ja gar nicht der Bürger für diesen Schaden aufkommen, sondern der Staat…

Am Ende bleibt also alles beim Alten: Die Politik hat sich juristisch gegen jeden Haftungsanspruch von Ministern für ihre Fehler abgesichert, und egal welche direkten oder indirekten Katastrophen die marodierenden Vollversager in Berlin anrichten: Die Folgen müssen am Ende die bereits maximal geschröpften Steuerzahler ausbaden. So bleibt der Hauptanreiz des Jobprofils “Berufspolitiker” im deutschen Parteienstaat erhalten, dass hier auch weiterhin inkompetente und mittelmäßige Gestalten in höchste Ämter gespült werden können, die auf dem Rücken der Allgemeinheit straffrei ihr Unwesen treiben können.