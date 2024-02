Warum die WerteUnion Markus Kralls Libertarismus-Programm ablehnen musste

Bei all dem Porzellan, das der WerteUnion-Parteivorstand zerschlägt, war eine Entwicklung tatsächlich unausweichlich: Dass Libertäre wie Markus Krall und die neue Partei getrennte Wege gehen. WerteUnion-Chef Hans-Georg Maaßen erteilte Krall eine Absage, indem er dessen programmatische Vorstellungen „in Teilen weltfremd und unpolitisch“ nannte. Damit meint er, dass Krall nur in eine rein libertäre Partei passt, die wiederum weder problemlösend noch mehrheitsfähig wäre und niemals politisch bedeutend werden könnte. Die Gründung einer solchen libertären Partei kündigte Krall 2023 in zahlreichen Postings auf Twitter/X an. Mit seinen Überzeugungen passt er konsequenterweise in keine andere Partei. Als Hans-Georg Maaßen Ende 2023 die Gründung der WerteUnion als Partei ankündigte, sprang er dann statt einer eigenen Gründung plötzlich auf diesen Zug auf – und natürlich ist es vollkommen normal, dass jeder, der einer Partei beitritt, dort seine eigenen Vorstellungen umsetzen will. Die entscheidende Frage ist dabei, ob Mitglied und Partei kompatibel sind. Wenn nicht, muss man sich trennen.

Dass Krall aus der WerteUnion austrat, weil die Entscheider seine Programmideen ablehnten, war also nur logisch. Krall betrachtet sich selbst als den größten Kompetenzträger in Wirtschaftsfragen („ich habe dazu am meisten beizutragen“) und qualifizierte damit alle anderen ab. Dass letztendlich ein Team um Volkswirtschafts-Professor Fritz Söllner das Wirtschaftsprogramm schrieb, betrachtete er als Affront. Das letztlich beschlossene Wirtschafts-, Sozial- Finanz- und Steuer-Programm der WerteUnion passt zwar auf kümmerliche eineinhalb DIN A4 Seiten und besteht – wie bei typischen Regierungsparteien – nur aus Überschriften ohne Details; aber entscheidend für Kralls Austritt war, dass keine seiner Vorstellungen darin zu finden ist.

Warum Maaßen den Libertären Krall ausbooten musste

Wenn Maaßen Kralls Vorstellungen „in Teilen weltfremd und unpolitisch“ nennt, ist das eine recht höfliche Bezeichnung für Kralls ultramarktradikale und geradezu feudalistische Ideologie. Schauen wir uns an, warum sich jede Partei, die die 5-Prozent-Hürde schaffen will, fragen muss, wie attraktiv ein libertäres respektive “Krall-Programm” für die Wähler ist. Wenn Libertäre das Wort „Freiheit“ benutzen, meinen sie damit die Freiheit der Raubtierkapitalisten, sich ohne staatliche Reglementierungen in vollkommen freien Märkten so frei zu “entfalten” wie Tiger und Löwen im Zoo, deren Käfige entfernt wurden und sich frei unter Menschen ihre Nahrung suchen dürfen.

Krall hat zwar vollkommen Recht, dass der Sozialismus nur Verlierer produziert; er ignoriert jedoch, dass das andere Extrem – ein ungebändigter, libertärer Kapitalismus – im Vergleich zu heute noch weniger Gewinner und noch viel mehr Verlierer produziert, und das sogar in extremster Weise. Libertarismus ist im Ergebnis ein Rückfall in den Feudalismus.

Kralls zerstörerische Forderung hoher Zinsen

Ein Lieblingsthema der Libertären sind die Zinsen. Krall will möglichst hohe Zinsen und begründet dies wie folgt: „Wenn der Zins null beträgt, hat die Zukunft keinen Wert mehr und alles findet im Hier und Jetzt statt. Deswegen nenne ich diesen Zustand Bonobo-Wirtschaft, weil die Bonobos genauso wenig Zukunftsplanung betreiben wie jemand, der nicht an die Zukunft denkt.“ Krall hält die Masse der Menschen für einfältig wie Affen, übersieht dabei jedoch, dass die Masse der Menschen kein Geld für Ersparnisse und nennenswerte Investitionen besitzt. Der Median des Kontostands bei Girokonten liegt in Deutschland bei 1.800 Euro. Das reicht gerade für Miete und Lebenshaltungskosten eines einzigen Monats. Aua definitionem des Medians bedeutet dies, dass bei der Hälfte der Bundesbürger noch weit weniger ist als dieser Betrag.

Wenn Libertäre hohe Zinsen fordern, denken sie nicht darüber nach, wer diese Zinsen eigentlich zahlt. Ausgerechnet diese Anhänger der Marktwirtschaft ignorieren deren Mechanismen der Umverteilung. Diese findet vor allem durch vier Arten von Zinsen statt. Der wichtigste Zins ist die Eigenkapitalverzinsung der Kapitaleigentümer, sprich: Profite. Mit jedem Kauf fließt Profit als Teil des Umsatzes von Kunden an Kapitaleigentümer. Zweitens fließt Geld durch den Mietzins für Immobilien von Mietern an Vermieter. Drittens fließt Geld durch Kreditzinsen an die Eigentümer der Banken. Viertens fließt Geld am Finanzmarkt von Kleinanlegern (Helmar Nahr: „Der Kleinaktionär ist das Kanonenfutter des Wertpapierhandels“) an Spekulanten mit Informationsvorsprung.

Je höher die Zinsen, umso größer die gesellschaftliche Zerreißprobe

Im Kapitalismus fließt systembedingt stets Geld von unten nach oben, von Konsumenten, Mietern, Kreditnehmern (inklusive Kommunen und Staaten) und Kleinanlegern an die Unternehmens-, Immobilien- oder Finanz-Kapitaleigentümer. Dort akkumuliert es zu Riesenvermögen und politischer Macht. Umgekehrt fließt durch Steuern, Abgaben und Sozialleistungen nur ein kleiner Bruchteil zurück von oben nach unten. In Deutschland zahlen 80 bis 85 Prozent der Menschen mehr Zinsen, als sie einnehmen. Weltweit zahlen etwa 95 Prozent mehr Zinsen, als sie einnehmen. Eine „Enteignung durch Niedrigzinsen“ gibt es nicht. Die breite Masse ist bei Zinsen auf der Verliererseite in diesem Nullsummen-Spiel. Und die Vermögen der Superreichen wachsen nicht durch Sparbücher.

Je höher die Zinsen sind, desto weiter reißt die Gesellschaft auseinander, desto mehr Insolvenzen gibt es, und desto mehr rauschen Staaten und Kommunen in die Handlungsunfähigkeit. Zu hohe Zinsen waren die Ursache unter anderem der Weltfinanzkrise 2007/2008, der Euro-Krise, privater und unternehmerischer Insolvenzen und von Staatsbankrotten.

Das Beispiel Japans

Japan, eines der leistungsfähigsten Länder der Welt, ist auch eines der am höchsten verschuldeten Länder, mit sage und schreibe 9,97 Billionen Euro beziehungsweise 218 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Die wichtigste Bezugsgröße bei Schulden ist allerdings der Staatshaushalt, denn nur er muss die Schulden bedienen. Bei Einnahmen und Ausgaben des Staatshaushalts von 715 Milliarden Euro beträgt die Schuldenlast Japans das 14-fache des Staatshaushalts. Warum ist Japan nicht längst bankrott? Weil die intelligente und langfristig denkende japanische Zentralbank, die Bank of Japan, den Leitzins seit 1998 bei plus/minus Null Prozent hält. Schulden sind überhaupt kein Problem, wenn die Zinsen niedrig genug sind. Bei ausreichend niedrigen Zinsen kann das Spiel ewig so weiter gehen. Deshalb kommt der Totalzusammenbruch auch nicht, den Crash-Propheten wie Markus Krall, Ernst Wolff und Marc Friedrich seit vielen Jahren prophezeien. Die Mächtigen, die die Entscheidungen treffen, haben kein Interesse an einem Kollaps des Systems, von dem sie leben.

Hohe Zinsen treiben nicht nur Immobilienkäufer, Häuslebauer und die Bauwirtschaft in den Ruin und verhindern den dringend nötigen Wohnungsbau; sie treiben auch die systembedingt überschuldeten Kommunen und Staaten in die Handlungsunfähigkeit. Marktradikale wie Krall oder Friedrich möchten kleine und mittlere Firmen, die in schwierigen Zeiten Überbrückungskredite benötigen, als „Zombie-Unternehmen“ eliminieren. Nur die stärksten Konzerne überleben in der Dystopie von Krall und Friedrich. In einer Krall-Friedrich-Dystopie gibt es nur noch Monopolkonzerne, die die Konsumenten ausquetschen – und natürlich keine Steuern zahlen. Welche Arbeitnehmer, mittelständischen und kleinen Unternehmer und Wähler wollen hohe Zinsen auf dem Sparbuch, wenn sie dadurch weniger Einkommen oder keine Existenzgrundlage mehr haben?

Abschaffung von Steuern und Privatisierungen

Für Libertäre sind jegliche Steuern Raub. Daher möchten sie sie am liebsten ganz abschaffen. Ohne Steuereinnahmen haben Staaten und Kommunen keine Möglichkeit mehr, öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. Das ist für Libertäre kein Problem, sondern ein Ziel. Profit-getriebene Konzerne sollen die Aufgaben der Staaten und Kommunen übernehmen. Bis auf äußerst wenige Bereiche wird alles privatisiert, sprich: Konzernen übertragen. Auf jede Straßenbenutzung – nicht nur Autobahnen und Landstraßen – ist eine Gebühr fällig. Konzerne betreiben alle Krankenhäuser, Arztpraxen, Kitas, Schulen, Hochschulen, Wasserwerke und so weiter, stets mit Profitmaximierung durch hohe Preise und minimale Investitionen. Für die Bürger bedeutet das weniger Leistungen bei höheren Kosten. Richtig ist hingegen die Aufgabenteilung: Was private Unternehmen besser oder günstiger anbieten können, sollen sie tun. Aber was die öffentliche Hand besser bzw. günstiger leisten kann, soll sie behalten.

Da der Kapitalismus die Tendenz zu Oligopolen, Kartellen und schließlich Monopolen in sich trägt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die gesamte Wirtschaft von Monopolen beherrscht wird. Oligopole und Monopole will Krall ohnehin fördern, indem er in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen, die er wie gesagt als „Zombie-Unternehmen“ bezeichnet, durch hohe Zinsen (siehe oben) den Garaus macht. Wer will das alles? Die breite Masse der Wähler sicher nicht.

Recht hat Krall mit seiner Feststellung, dass die Steuern und Abgaben zu hoch sind. Auch damit, dass unser Steuersystem leistungsfeindlich und demotivierend ist – sei es durch hohe Sätze, Progression oder die Besteuerung von Arbeit und Gewinnen. Die Lösung wäre jedoch ein reines Umsatzsteuersystem, das nichts außer den 8,9 Billionen Euro Inlandsumsatz besteuert und Deutschland zur Steueroase machen könnt. Das wäre für jede Partei ein Gewinner-Programmpunkt.

Geldsystem und Golddeckung

Ebenso wie Marc Friedrich und Ernst Wolff ist Markus Krall ein scharfer Kritiker des Geldsystems, bei dem Geld „aus dem Nichts“ geschöpft wird, und zwar in erster Linie – wie sie richtig erklären – durch die Kreditvergabe der Geschäftsbanken. Deshalb sei Geld wertlos, und nur eine Golddeckung würde das Problem lösen. Darin stecken mehrere Fehler: Erstens ist es ja das Gute an Geld, dass es kein Rohstoff ist, sondern als Kredit aus dem Nichts geschöpft werden kann. Geld, dass man braucht, entsteht auf Knopfdruck und löst Probleme. Seit der Antike ist fehlendes Gold und Silber ein Hauptmotiv für Kriege, Raub und Morde, um es zu beschaffen. Zweitens wurde die Golddeckung der Weltleitwährung Dollar bereits 1971 abgeschafft, weil es so viel Gold schlicht nicht gibt. Drittens ist die Goldbindung ein irrationales psychologisches Phänomen: Man gräbt Gold aus Löchern (Minen), um es dann in anderen Löchern (Tresoren) aufzubewahren und damit imaginär Bargeld und Bankkonten zu „decken“.

Viertens sind Goldschätze zwar in Piratenfilmen schön anzuschauen, aber in der Praxis einer Volkswirtschaft ist eine Goldwährung weder erforderlich noch umsetzbar. Fünftens funktioniert Geld, weil es alle akzeptieren – vom Arbeitnehmer und Rentner über den Einzelhandel, Vermieter und Immobilienverkäufer bis zum Finanzamt. Sechstens löst eine Golddeckung kein Problem. Die Schere zwischen Arm und Reich reißt weiter auseinander, Staaten haben weiterhin ein strukturelles Schuldenproblem, und die Preise sind unbeeinflusst davon, ob man Geld überweist oder als Goldmünze beziehungsweise als Goldstaubkörnchen überreicht. Wenn Markus Krall Gold propagiert, ist das aus seinem geschäftlichen Interesse eines langjährigen Goldhändlers nur verständlich. Als Programmpunkt einer Partei wäre es sicher mehrheitsfähig. Aber es ist weder problemlösend noch umsetzbar. Das Geldsystem ist nicht das Problem.

Geldmenge, Inflation und Zinsen

Krall, Friedrich, Wolff & Co. verbreiten die These, Geld würde durch Inflation entwertet. Das ist falsch. Geld ist neben seinen Eigenschaften als Tauschmittel und Wertaufbewahrung lediglich die Maßeinheit, in der man einen Wert als Zahl misst. 1 Euro bleibt immer 1 Euro wert, so lange er nicht als digitales Zentralbankgeld tatsächlich entwertet wird und es Bargeld gibt. Preisfrage: Wie kann ein Euro, Dollar oder Franken „entwertet“ werden, wenn gleichzeitig durch eine hohe Nachfrage der Preis für Gut A steigt und durch eine geringe Nachfrage der Preis für Gut B sinkt?

Damit sind wir beim Kern der Marktwirtschaft, den Krall, Friedrich, Wolff & Co. leugnen: Preise entstehen in einer Marktwirtschaft – sofern sie nicht staatlich durch Steuern oder Subventionen verteuert/verbilligt werden – immer durch Angebot und Nachfrage.

Die Mieten explodieren, und Immobilien sind für die meisten Menschen unerschwinglich, weil die Nachfrage das Angebot weit übersteigt, die Regierungsparteien das Bauen extrem verteuerten und sie die Nachfrage durch Massenmigration verschärft haben. Die Inflation wurde durch die Regierungsparteien verursacht, die billige Energie aus Russland boykottieren, das Angebot an Atomstrom eliminiert haben und mit der CO2 Steuer für den Klimaschwindel die Energie zusätzlich verteuern.

Das Märchen von „Schuldgeld“

In jeder Wertschöpfungsstufe stecken Energiekosten, die zu hohen Preisen kumulieren. Der Euro ist lediglich die Maßeinheit, in der die Grünen, gefolgt von ihren Mehrheitsbeschaffern aus SPD, Linken, FDP, CDU und CSU, die Preise nach oben treiben und den Wohlstand zerstören.

Die EZB „druckt“ Geld nur dann, wenn sie entgegen ihrer Vorschriften Staatsanleihen aufkauft. Die Steigerung der Geldmenge ist ansonsten lediglich die Statistik der vergebenen Kredite und des Geldes, das durch die Kredite in Umlauf kam. „Schuldgeld“, von dem Krall, Wolff und Friedrich sprechen, gibt es nicht. Entweder ist es Geld aus einem Kredit, der zurückgezahlt wird. Oder der Kredit wird nach Insolvenzen nicht zurückgezahlt. Bei jährlich rund 2-3 Prozent durch Insolvenzen verlorene Gelder werden die ausgefallenen Kredite von den Gläubigern abgeschrieben. Das Geld, dass die Kreditnehmer nicht zurückzahlen können, aber ausgegeben haben, ist raus aus den Büchern, bleibt aber frei in Umlauf. Daher ist alles Geld außerhalb von laufenden Krediten schuldenfrei.

Libertäre Suppenküchen-Sozialpolitik führt zum Zusammenbruch

Krall begründete die Frage, warum er nicht in die AfD eintritt, mit der Antwort, die AfD sei zu sozial (!) beziehungsweise. „sozialpatriotisch“. Einen Mindestlohn gibt es bei Libertären wie Krall nicht, auch keinen Kündigungsschutz oder Mieterschutz. Das nennt sich dann „Vertragsfreiheit“, bei der die Stärkeren (Arbeitgeber, Vermieter) den Schwächeren (Arbeitnehmer, Mieter) die Bedingungen diktieren. Wieder die Frage: Wie viele Wähler wollen das? Das Rentensystem würden Libertäre abschaffen und durch Aktienfonds zur Plünderung durch Spekulanten und Insider freigeben. Auch hier: Wie viele Wähler wollen das? Sofern es überhaupt noch Sozialleistungen gibt, liegen sie bei Libertären auf einem Niveau, mit dem man hungert, aber nicht verhungert, so dass die Menschen wie „freie Sklaven“ im libertären Feudalismus zu jedem noch so niedrigen Lohn arbeiten müssen, bis sie umfallen.

Zusätzlich befeuert durch maximale Rationalisierungen, Automation und KI-Software, sinken auch die Löhne auf das niedrigstdenkbare Niveau. Das Ergebnis des Libertarismus ist eine Gesellschaft, in der die breite Masse in Zelten lebt, weil Wohnungen zu teier sind, und die mit Suppenküchen buchstäblich abgespeist wird. Und nochmal: Wie viele Wähler wollen das? Libertäre sind Ideologen, aber keine Wirtschaftsexperten. Denn sie durchdenken die Folgen nicht. Selbst wenn es im libertären Albtraum keine Aufstände gäbe, würden die allermeisten Menschen keine Einkommen erzielen, von denen man eine Familie ernähren kann. Gering verdienende Männer finden keine Frauen, und Frauen finden keine gut verdienenden Männer, die eine Familie ernähren können. Familien werden nicht gegründet. Kinder sind für die breite Bevölkerung unbezahlbar. Mit dem Libertarismus stirbt jede Gesellschaft aus.

Kein Wahlrecht für Rentner, Arbeitslose et cetera

Auf seine extremste Forderung ist Wahlrechtsentzug Krall besonders stolz: Der „Entzug des Wahlrechts für die Unproduktiven“ (in den 1970er Jahren von Friedrich August von Hayek angedacht). Wie Krall in Vorträgen bei seiner Atlas Initiative, am 23. Januar 2020 bei der AfD Sachsen (die 41-Sekunden-Kurzfassung davon siehe hier) und am 4. Oktober 2023 in einem Betrag der libertären Website „Freiheitsfunken“ erläuterte, will er Transferempfängern das Wahlrecht aberkennen. Wörtlich sagt er, „dass jeder, der wählen geht, sich am Beginn jeder Legislaturperiode für die nächsten vier Jahre entscheiden soll, ob er Staatsgeld in Empfang nimmt oder ob er sein Wahlrecht ausübt.“

Das heißt: Da die meisten Rentner mit Mini-Renten den „Bundeszuschuss“ aus dem Staatshaushalt benötigen, müssen sie sich entscheiden, ob sie wählen oder eine Rente zum Leben wollen. Das ist für sie die Wahl zwischen Wahlrecht und Hungertod. Das gilt auch für Arbeitslose, Erwerbsunfähige und so weiter. Auch wer Wohngeld benötigt, um nicht obdachlos zu werden, darf nicht mehr wählen. Geringverdiener, die als „Aufstocker“ Geld erhalten, dürfen nicht mehr wählen. Kindergeld oder einen Zuschuss zur Kita gibt es – wenn überhaupt – nur gegen Verzicht auf das Wahlrecht. Damit vergrault Krall Rentner, Arbeitslose, Geringverdiener und Familien.

Schusswaffen wie in den USA

Problematisch ist auch Kralls Forderung nach einem Waffenrecht wie in den USA. Sich selbst mit einer Schusswaffe verteidigen zu können, klingt verlockend. Allerding hätten wir dann auch eine bewaffnete Antifa, bewaffnete Islamisten, bewaffnete echte Nazis, und allerlei bewaffnete Kriminelle und Irre mit scheinbar unauffälligem Profil. Wer will das riskieren?

All das meinte Hans-Georg Maaßen mit „in Teilen weltfremd und unpolitisch“. Wenn Krall konsequent ist, gründet er – wie im letzten Jahr angekündigt – eine eigene libertäre Partei. Da er intelligent und informiert genug ist, um deren Chancen auf die Überwindung der 5-Prozent-Hürde realistisch einzuschätzen, ist das allerdings unwahrscheinlich.