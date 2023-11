Warum es mit einem Koranverbot nicht getan ist

Zwei “Bestseller” der arabisch-muslimischen Welt sind in Deutschland immer wieder Teil einer Verbotsdebatte: Das ist zum einen Adolf Hitlers “Mein Kampf“, zum anderen der Koran. Während Hitler zu seinen Lebenszeiten noch kräftig an seinem Werk verdiente, da jedes Standesamt es für Eheschließungen kaufen musste, bekommt man den Koran oftmals sogar geschenkt. Stolz brachte mein Professor damals einen ganzen Stapel deutsch-arabischer Ausgaben ins Seminar mit, die er bei der Ahmadiya-Bewegung für uns Studenten abgestaubt hatte. Schließlich soll das Wort des Höchstallermächtigen möglichst weit verbreitet werden. Jedoch: Beide Bücher mögen zwar im Regal vieler Menschen stehen, aber wirklich gelesen haben sie die wenigsten. Und schon das lässt daran zweifeln, ob ein Verbot wirklich etwas ändern würde – auch wenn der Besitz beider Werke für manchen eine Art Statussymbol darstellt.

Hitler war bekanntlich ein Freund der muslimischen Märtyrerideologie, welche junge Männer ohne Rücksicht auf das eigene Leben oder das der anderen in den Krieg ziehen lässt. Deshalb wird in der aktuellen Debatte häufig behauptet, die Deutschen wären verantwortlich für den allgegenwärtigen muslimischen Antisemitismus, der eine Art Export gewesen sei. Massaker an Juden durch Araber gab es im britischen Mandatsgebiet Palästina schon vor Hitlers Machtergreifung – da haben sich einfach Gleichgesinnte gefunden. Denn auch der Koran spart nicht mit Gewaltaufrufen gegen Juden, Mohammed war ein typischer “Enttäuschungs-Antisemit”, der es nicht verwinden könnte, dass seine Missionierungsversuche erfolglos blieben. Wäre das nicht auch ein Grund, beide Bücher zu verbieten?

Wir brauchen nicht noch mehr Zensur

Es ist allerdings naiv, zu glauben, damit wäre auch das Gedankengut aus der Welt verschwunden. In der digitalen Welt holt man sich die Texte einfach auf das Smartphone – gerade jene jungen Männer, welche am meisten empfänglich für Hass auf Andersgläubige sind. Ein Verbot würde wohl eher jene einschüchtern, die ohnehin noch einen gewissen Respekt vor dem Gesetz besitzen, also nicht jene Zielgruppe, die man vom Hass abbringen will. Auch der verbreitet sich eher durch dubiose Prediger als allein durch das Lesen des Korans. Zensur ist immer entweder ein Akt der Hilflosigkeit oder des Totalitarismus, denn sie setzt ein Gremium voraus, welches über das entscheidet, was der Normalbürger lesen darf. Bei dieser Filterung entsteht schnell das, was man im Englischen eine “slippery slope” nennt. Schon jetzt gibt es allerlei linke Zensurversuche aus Gründen der politischen Korrektheit, die selbst vor den Kinderbüchern von Astrid Lindgren nicht halt machen. Wenn schon diese harmlosen Werke der Verdammnis anheimfallen, dann wird sich der Verbotswahn schnell weiter ausbreiten. Wenn wir nun auch noch von rechts anfangen, den Meinungskorridor einzuengen, dann geht das letztlich auf unser aller Kosten.

Ein Buch zu lesen heißt schließlich nicht, seinem Inhalt auch automatisch zuzustimmen. Als 2017 das Buch “Mit Linken leben” von Carolin Sommerfeld und Martin Lichtmesz erschien, kam es bei der Vorstellung zu Tumulten auf der Frankfurter Buchmesse – was mich erst recht veranlasste, das Werk zu lesen. Interessant ist der Teil, in dem Methoden der Meinungsmache beschrieben werden; das war für mich außerordentlich lehrreich. In anderen Punkten empfinde ich die beiden Autoren allerdings als zu “stramm”.

Koran à la carte

Nun ist es in den letzten Jahren zur Mode geworden, dass sich irgendein linker oder grüner Politiker “erbarmt”, derlei Bücher für uns zu lesen und zusammenzufassen. Heraus kommt dabei meist eine Warnung, wie gefährlich das Werk sei, weshalb es schnellstmöglich auf den Index gehöre. Beim Koran läuft es meist umgekehrt: Eine Sawsan Chebli oder Lamya Kaddor greift ein paar vorteilhafte Verse heraus, die uns glauben lassen, der gesamte Text bestünde aus Liebe und Freude. Unterschlagen wird dabei meist das Abrogationsprinzip, nach dem immer das zuletzt Offenbarte gültig ist. So mag dort zwar stehen “Es darf keinen Zwang geben im Glauben” – aber sobald Mohammed das Kriegsbeil ausgegraben hatte, galt das nicht mehr. In einer Diskussion mit Jürgen Todenhöfer brachte der leider viel zu früh verstorbene Gunnar Kaiser den pro-islamischen Politiker schwer aus dem Konzept, als er sich durch seine Textkenntnisse nicht so schnell über den Gebetsteppich ziehen ließ. Da fiel bei Todenhöfer die friedliche Maske recht schnell Arroganz und Wut zum Opfer.

Wir brauchen kein Verbot, sondern im Gegenteil eine offene Diskussion, denn die ist längst durch die “Islamophobie“-Propaganda abgewürgt worden. Wenn die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen Terror und muslimischen Glaubenssätzen sogleich als antimuslimischer Rassismus verunglimpft und das von Medien und Politik mitgetragen wird, dann ist das weitaus schädlicher als ein Koran im Regal.