Warum wollen 300.000 Ausreisepflichtige nicht zurück?

Friedrich Merz kratzte mit seiner Kritik an den Wartezeiten auf Arzttermine nur an der Oberfläche des Desasters im Gesundheitsbereich. Aber es ist ihm zugute zu halten, dass er wenigstens ein Fass aufmachte: Die üblichen Verdächtigen unter den “Faktencheckern” stürzten sich auf ihn und versuchten ihn vergebens zu desavouieren – als ob es nicht war oder sogar untertrieben wäre, was er da gesagt hatte. Die wirklichen “Durchblicker” aus der Praxis unseres ausgeuferten Sozialstaates legten kurz daran aber nach: Unter ihnen war der Tübinger Landrat Joachim Walter, der im “Südwestrundfunk” (SWR) einige erhellende Zahlen nannte.

Die Hälfte einer beispielsweise vierköpfigen Familien verdient im Monat maximal. 3.300 Euro netto. Laut der OECD liegt die Abgabenquote in Deutschland mit 48 Prozent hinter Belgien an der Spitze. Das ist doppelt so viel wie in der Schweiz. Das BMF rechnet die Abgaben zwar auf 43 Prozent herunter, gibt aber zu, dass die Steuerquote steigt. Die hohen Steuern kommen nicht von ungefähr, denn der Sozialstaat für Alle muss schließlich finanziert werden.

Bunter Strauß an Privilegien und Sonderleistungen

Ab 2024 ist einer vierköpfigen anerkannten Flüchtlingsfamilie zu zahlen, wie der Landrat vorrechnet: Haushaltsvorstand: 563 Euro, Ehegatte (Regelsatz): 506 Euro, Kind (14 Jahre) 471 Euro, Kind (12 Jahre) 390 Euro. Das macht fürs Erste 1.930 Euro. Dazu kommen diverse Nebenleistungen: Miete (90 Quadratmeter kalt) 959 Euro, Heizkosten 129,60 Euro und Betriebskosten 195,30 Euro. Das macht nochmal 1.283,90 Euro. Insgesamt ergibt das 3214 Euro. Dazu kommen individuell weitere Leistungen, zum Beispiel aus dem sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaket“, GEZ-Befreiung, günstigere Eintrittspreise in kulturellen, sozialen und Freizeiteinrichtungen – und, vor allem, die Gesundheitsversorgung, von der Merz sprach.

„Eine vergleichbare Familie müsste 3.200 bis 3.500 Euro netto nach Hause bringen“, sagt Landrat Walter. Was er meint: Also mit Arbeit. Aufs Jahr gerechnet muss die arbeitende Familie ungefähr 62.500.- Euro brutto erwirtschaften für das, was die gleich große Flüchtlingsfamilie bei uns vom Staat bekommt. Lassen wir die Eingeborenenfamilie 500 Euro mehr verdienen und teilt man diese durch 167 Stunden Arbeitszeit im Monat, dann „lohnt“ sich diese Arbeit mit ganzen drei Euro pro Stunde. Und das ist noch hoch gerechnet.

Kein Anreiz mehr zu arbeiten

„Da ist natürlich kein Anreiz da, in Arbeit zu gehen“, sagt Walter. „Wir führen die Menschen in eine falsche Richtung.“ Auch der Bürgermeister von Schwäbisch-Gmünd, Richard Arnold (CDU), sagt: „Sie bekommen ja so oder so Geld. Es ist sehr attraktiv geworden.“ Als Polen seine Sozialleistungen für ukrainische Flüchtlinge zurückgefahren hat, seien viele nach Schwäbisch-Gmünd weitergezogen, erzählt er. Von den 1.289 ukrainischen Flüchtlingen in seiner Stadt sind 740 im arbeitsfähigen Alter – von denen aber weniger als 100 arbeiten.

Die hohen Unterstützungsleistungen für anerkannte Flüchtlinge hatte die Ampel maßgeblich auf Betreiben von Kanzler Scholz, Innenministerin Faeser und natürlich den Grünen durchgepeitscht – natürlich ohne die Kommunen zuvor anzuhören. Diese laufen nun schon seit Januar Sturm gegen den Murks aus Berlin, den sie vor Ort ausbaden müssen – und ganz vergeblich, wie bei “Tichys Einblick” nachzulesen ist.

Ukrainer: Bedingungslose Sofortanerkennung

Noch etwas ist bemerkenswert: Ukrainer bekommen das alles sofort und ohne Prüfung: Sie müssen keinen Asylantrag stellen, sondern gelten automatisch als anerkannte Flüchtlinge. Asylbewerber durchlaufen hingegen das normale Verfahren, doch auch sie bekommen schon während der Prüfung ihres Antrags Leistungen unseres Sozialstaats: Ein alleinstehender Asylbewerber bei uns, der in einem Flüchtlingsheim untergebracht ist (also keine Ausgaben für Kost und Logis hat) bekommt obendrauf 182 Taschengeld.

Zum Vergleich ein paar Zahlen aus dem EU-Ausland (gerundet): Spanien und Dänemark: 220 Euro, Frankreich 204 Euro, Österreich 40 Euro. Italien zahlt Asylbewerbern, die in Heimen wohnen und verpflegt werden, überhaupt nichts zusätzlich. Schweden zahlt einem Asylbewerber 185 Euro – aber mit einem gewaltigen Unterschied zu Deutschland: In Skandinavien beteiligt sich der Staat an den Wohnkosten nur dann, wenn der Asylbewerber arbeitet. Griechenland zahlt ohnehin nur 150 Euro und keinerlei Wohnkostenzuschuss. Polen und Ungarn zahlen Flüchtlingen (egal, wo die wohnen) während der Prüfung ihrer Asylanträge nichts.

Deutschland Spitzenreiter bei Vollversorgung

Was in Deutschland Flüchtlinge bekommen, deren Asylantrag anerkannt wurde, haben die Beispiele oben gezeigt. Im europäischen Vergleich liegen wir dabei klar an der Spitze. Auch hier der Vergleich: Dänemark 800 Euro (inklusive Wohngeld), Spanien 726 Euro (inklusive Wohngeld), Frankreich 570 Euro (Wohngeld wird angerechnet), Österreich 425 Euro (inklusive Wohngeld), Schweden 300 Euro (plus individuelles Wohngeld), Griechenland 200 Euro (plus 70 Euro Wohngeld), Polen 160 Euro (nur wenn der Flüchtling nicht im Heim lebt). In Ungarn bekommen anerkannte Asylbewerber unterschiedlich hohe Sozialleistungen von der jeweiligen Kommune, in der sie wohnen. Italien zahlt grundsätzlich nur die Unterbringung in Asylbewerberheimen.

In Deutschland werden Asylanträge auch viel leichter anerkannt als anderswo. Vor allem in Osteuropa ist die Ablehnungsquote sehr hoch. Selbst das liberale Dänemark lehnt anteilig viel mehr Asylanträge ab als wir. Mittlerweile schickt Kopenhagen auch wieder Asylbewerber aus Syrien zurück nach Hause. So ist es bei denen, deren Asylantrag abgelehnt wurde: Wir haben eine geradezu exzessive Praxis der sogenannten Duldung: Deutschland erlaubt einer unwirklich großen Zahl von abgelehnten Asylbewerbern, die qua Gesetz das Land unverzüglich verlassen müssten, dass sie trotzdem hierbleiben können. Mindestens 300.000 Menschen müssten derzeit ausreisen, sind aber weiter im Land. Und sie werden nach anderthalb Jahren auf Sozialhilfeniveau versorgt: mittels der sogenannten „Analogleistungen“ – und zwar auch dann, wenn ihr Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde. Das ist einzigartig in Europa.

Von wegen “Rückführungen”

Das zahlen die anderen Länder an abgelehnte Asylbewerber: Österreich 425 Euro (in Härtefällen), Schweden 300 Euro (nur in wenigen Härtefällen, nur für kurze Zeit), Spanien 220 Euro (nur in wenigen Härtefällen, nur für kurze Zeit), Dänemark Kost und Logis im Heim (nur bis zur Ausreise) ohne keine Geldleistungen, Frankreich gar keine Leistungen mehr (“Duldung” ist hier unbekannt), Polen, Ungarn und Griechenland zahlen ebenfalls keine Leistungen mehr. Das alles berichtet der Landrat im SWR.

Wen wundert es da noch, dass sich die Weltenbummler besonders in Deutschland so wohl fühlen, dass sie kaum in ein anderes Land oder zurückwollen` In Berlin werden allerlei Gründe gegen die Rückführung von Ausreisepflichtigen ersonnen, etwa ein “Winterabschiebestopp” (!), der diesen Winter sogar auf sechs Monate ausgedehnt werden und auch für das warme Afrika gelten soll. Wobei „Abschiebung“ hier unzutreffend ist, denn die Betreffenden werden komfortabler zurückgeführt, als sie angereist sind. Hitzekatastrophe war gestern – jetzt ist es offenbar sogar im Süden zu kalt für die Rückführung?!? Dabei brauchen Rückflüge im Sommer doch mehr Kerosin als im Winter – was Grünen und Konsorten entweder nicht bekannt oder schlicht egal ist. Sei es, wie es sei: So fühlen sich die Illegalen selbst in unserem winterlichen, aber wohltemperierten Irrenhaus wohler als in der wärmeren Heimat.

