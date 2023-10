Warum wollen so viele an den “guten Palästinenser” glauben?

“Schiiten, Sunniten und Dynamiten“, zählte der deutsche Kabarettist Andreas Rebers einst auf – was ihm natürlich prompt einen Rassismusvorwurf einbrachte. Jedoch: Es ist einfach etwas dran. Unter dem Ruf “Allahu Akbar” werden unzählige Morde und Attentate verübt. Wie gerade wieder in Brüssel, wo ein Islamist mit einer Maschinenpistole auf Passanten losging. In Frankreich wurde – ebenfalls in den letzten Tagen – wieder ein Lehrer getötet. Sawsan Chebli, Deutschlands berühmt-berüchtigte Islamversteherin, versuchte uns zwar weiszumachen, “Allahu Akbar” sei auch für freundliche Ausrufe gut. Aber wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, wäre in diesen Fällen eher ein “Maschallah!” angebracht. Cheblis Fans werden ihr geglaubt haben – und damit wären wir auch schon beim Kern des Problems. Einige Menschen – und beileibe nicht nur Deutsche – schlucken begierig jedes Erklärungsmodell, das ihnen von den Cheblis dieser Welt zum Islam angeboten wird.

Damit will ich nicht die Existenz gemäßigter Muslime abstreiten, welchen es niemals in den Sinn käme, sich einen Sprengstoffgürtel umzuschnallen oder ein Maschinengewehr auf “ungläubige” Passanten zu richten. Allerdings haben es die Prominenten unter diesen Gemäßigten schwer, in der Öffentlichkeit einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Wie der britische Journalist Douglas Murray berichtet, ist auch das weltweit so. Ob Ayaan Hirsi Ali oder Hamed Abdel Samad: Nicht nur müssen sie unter Polizeischutz leben, es sieht auch niemand einen Widerspruch darin, sie trotzdem als “Nestbeschmutzer” zu beschimpfen. “Alda, wenn du nochmal sagst, Islam ist nicht friedlich, gibt’s auf die Fr…” ist ein Running Gag im Internet. Obwohl das Phänomen der Gewaltbereitschaft im Alltag offen zutage tritt, wagt kaum jemand darüber zu sprechen. Es drohen Klagen von Islamverbänden oder schlimmstenfalls sogar ein Anschlag auf das eigene Leben. Comedy-Urgestein Jürgen von der Lippe bekannte schon vor Jahren, sich deshalb Witze über den Islam zu verkneifen.

Journalisten fallen aus allen Wolken

All das spielt auch in die öffentliche Beurteilung des gegenwärtigen Nahost-Konflikts hinein. Journalisten, aber auch normale Bürger scheinen vollkommen zu ignorieren, was sich derzeit in Berlin, Frankfurt und anderen Städten abspielt, wo ebenfalls unter “Allahu Akbar“-Rufen mehr oder minder direkt die Vernichtung Israels gefordert wird. Bekanntlich geht das in Berlin während der “Al-Quds-Märsche” schon seit Jahren so, aber wie Angela Merkel den Antisemitismus im Iran als eine Art Folklore einstufte, hat man auch diese Ausbrüche nicht ernst genommen. Jedes Jahr aufs neue fallen auch Journalisten aus allen Wolken. Ebenfalls jedes Jahr werden Verbote geprüft und meist dann doch nicht umgesetzt. Ich kann mich nur wiederholen: Als es um die sogenannten “Querdenker” ging, reagierten deutsche Behörden nicht so zimperlich. Bei einer Demonstration gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes kamen trotz der Anwesenheit von Kindern Wasserwerfer zum Einsatz. Jetzt, bei den Anti-Israel-Demos stand die Polizei oft untätig daneben. Immerhin das hat sich also geändert.

Die Radikalität dieser Demonstrationen vor Augen und den offenkundigen Gewaltakten von Islamisten in aller Welt zum Trotz saugen viele Deutsche jedes angeblich entlastende Argument für die Terroristen begierig auf, wie sich in der Diskussion um die Reaktion Israels auf den Überfall der Hamas zeugt. Allem voran wird die sonstige Effektivität der israelischen Geheimdienste ins Spiel gebracht, die diesmal versagt haben – um Israel zu unterstellen, es habe den Terrorakt gegen das eigene Land geplant, um Gaza und seine Bewohner unter diesem Vorwand nun vernichten zu können. Die Israel unterstellte Perfektion ist in diesem Fall kein Kompliment, sondern Teil der Dämonisierung: Es darf einfach nicht sein, dass die israelischen Geheimdienste die Lage falsch eingeschätzt haben. Da muss doch Absicht dahinterstecken! False Flag! Tatsächlich verhielt es sich wohl eher so, dass die Israelis einen Aufstand im Westjordanland erwartet und daher viele Truppen nach dorthin abgezogen hatten. Niemand dürfte diese Fehleinschätzung mehr bedauern als sie selbst. Bereits jetzt machen die Bürger ihrer Regierung schwerste Vorwürfe.

Übliche Muster der Schuldumkehr

Aber auch sonst tauchen die üblichen Muster der Schuldumkehr auf: Wenn der israelische Verteidigungsminister unter dem Eindruck der Ereignisse einmal verbal entgleist, so wird das als Beweis für die Brutalität Israels angesehen. Dagegen verblasst in der öffentlichen Wahrnehmung jeglicher “Tod den Juden!“-Ruf. Im Internet tauchen Landkarten des britischen Mandatsgebiets Palästina als Beweis für die Existenz eines Staates auf, den die Juden angeblich geraubt haben sollen. Auch das wird gern geglaubt. Als jetzt in Gaza ein Krankenhaus von Raketenbeschuss getroffen wurde, übernahm auch der “Deutschlandfunk” ohne weitere Recherche die palästinensische Version der Geschichte. Dabei mehren sich jetzt die Anzeichen, dass es sich um eine defekte Hamas-Rakete handelte, welche die eigenen Leute traf. Das soll übrigens gar nicht so selten vorkommen.

Lautete früher der erleichterte Seufzer “Ach schau mal, die Juden sind auch nicht besser als wir!“, wenn die deutschen Medien tendenziös berichteten, so hat diese Argumentation in den letzten Jahren durch die “Postkolonialismus”-Debatte einen pseudointellektuellen Anstrich bekommen. Es entlockt mir jedesmal ein sarkastisches Lachen, wenn jemand behauptet, TV und Presse seien “zionistisch kontrolliert“, denn auch ein Malcolm Ohanwe arbeitete lange für die Öffentlich-Rechtlichen. Als “Person of Color” besitzt er überdies das Privileg, den Holocaust relativieren zu dürfen, so als wäre dieser lediglich eine kleine Streitigkeit zwischen Weißen gewesen, die von den Untaten des Kolonialismus in den Schatten gestellt wird. Wie wir seit der letzten documenta wissen, ist auch Claudia Roth dieser Debatte nicht abgeneigt – da muss man sich über nichts mehr wundern. Ob Roth, “Fridays for Future” oder die “Letzte Generation“: sie mischen alle mit. Lebte Christian Ströbele noch, würde wohl auch er den Palästinensern ein Loblied singen. Natürlich: Beide Seiten wollen ihr Anliegen möglichst gut verkaufen, um internationale Unterstützung zu erhalten; allerdings hat die Hamas stets den ,,Schwachen-Bonus” innegehabt, was zu einer unglaublichen Verharmlosung ihrer Taten geführt hat. Man möge sich nur anschauen, wie ungezügelt sie sich auf unseren Straßen aufführt – und dann seine Parallelen ziehen.