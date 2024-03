Was bedeutet „Nie wieder“ in dieser musterdemokratischen BRD?

Nein, das obige Beitragsbild zeigt ausnahmsweise einmal keine abwägende Justitia mit Waage und verbundenen Augen, sondern Justitia mit freiem Blick, Schwert und Buch. Aus dem Buch zu ihrer Linken lesend erhebt sie das Schwert mit ihrer Rechten, und sendet ihre Schergen mit Schwert und Ketten aus; möglicherweise, um aller Wiedergänger des Bösen habhaft zu werden. Dieses Relief könnte damit als Sinnbild für unsere Zeit stehen: Denn seit dem Dritten Reich und bis heute gibt es noch immer keine gesellschaftliche Normalität – weder für das Volk der Täter noch das der Opfer. Aber mehrmals im Jahr, zu den hohen Gedenktagen der Naziverbrechen, überbieten sich Politiker aller Couleur in wiederkehrenden Schuldbezeugungen und “Nie wieder!“-Floskeln. Diese Floskeln beziehen sich auf alles Schreckliche, was damals im NS-Staat verübt wurde, und darauf, einem erneuten Erstarken solcher Nazis für alle Zeiten wehrhaft entgegenzutreten. Dies war jahrzehntelang ein nobles und berechtigtes Ansinnen. Umso verbrecherischer und verharmlosender ist daher die fahrlässige Begriffsausweitung und wohlfeile Bezeichnung „Nazi“ für mittlerweile ausnahmslos alle, die in irgendeiner Weise mit dem gesellschaftlichen Mainstream oder der gegenwärtigen Regierung nicht konform gehen oder gar mit ihnen politisch konkurrieren.

Am 27. Januar 2020 nahm unserer feinsahniger Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Gedenkzeremonie zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau teil. Danach sagte er, Zitat: „Auschwitz – ein Ort des Schreckens und ein Ort deutscher Schuld. Wir wissen, was Deutsche anderen angetan haben, aber wir ringen um Worte, wenn wir das Ausmaß des Grauens beschreiben wollen. Die Zeiten sind andere heute, die Worte sind andere, die Taten sind andere. Aber manchmal, wenn wir in diese Zeit schauen, habe ich den Eindruck, dass das Böse noch vorhanden ist, das Böse das Gleiche ist. Und deshalb reden wir hier in Auschwitz nicht nur über die Vergangenheit, sondern begreifen es als bleibende Verantwortung, den Anfängen zu wehren, auch in unserem Land.“

Die Täter sterben weg, es müssen neue her

Was ist nun das noch vorhandene Böse in diesen anderen Zeiten – etwa die damaligen Täter? Nein, denn selbst die jüngsten dieser “Täter” sind inzwischen – selbst wenn man den Volkssturm einrechnet – 90 bis 100 Jahre alt, und sogar wenn man den 8. Mai 1945 als Stichdatum für die Erlangung der “Gnade der späten Geburt” heranzieht, dann muss die Tätergeneration mindestens 79 Jahre alt sein. Übrig bleiben allein die Nachkommen der damaligen Deutschen – jenes Plebs von wirtschaftlich Abhängigen, Mitläufern und Denunzianten. War es nun aber dieser Plebs, der Regierung, Medien und sämtliche demokratischen Staatsorgane sowie die christlichen Kirchen und die Wirtschaft gleichgeschaltet hat? Nein. Denn der Einzelne konnte sich damals wie heute gar kein öffentliches Gehör verschaffen und diente allein der formalen Absicherung der Machtverhältnisse – zuerst an der Wahlurne, dann durch seine Teilnahme an Inszenierungen bei entsprechenden Aufmärschen. Von wem ging das damalige Böse also aus? Von denen, die auch damals “demokratisch gewählt” wurden!

Viel zu wenig wird heute, in der moralisierenden historischen Rückschau, nämlich auf das Versagen sämtlicher demokratischer, staatlicher, medialer, wirtschaftlicher und moralischer Instanzen hingewiesen, die sich damals – durchaus entgegen des Verfassungsgeistes und der Gesetzeslage der Weimarer Republik – blind einer unmenschlichen Staatsdoktrin hingegeben hatten. Sie alle waren am Entstehen dieses Bösen nicht nur beteiligt, sondern hatten den Schrecken kraft Amtes vorangetrieben: Durch Verächtlichmachung, wirtschaftliche Ausgrenzung und Entmenschlichung von Andersdenkenden und Feindbildern, die dann in die Aberkennung der Bürgerrechte, Deportationen und letztlich Massenmrd endeten.

Gemeinsames Feindbild für die tumbe Masse

Eine entstehende Diktatur bemächtigt sich zuerst einmal der öffentlichen Kommunikationsmittel. Dann erfolgt eine Ausgrenzung von Staats- oder „Klassenfeinden“, um der tumben Masse ein gemeinsames Feindbild zu geben. Vorurteile, Neid und Hass tun ein Übriges, um seitens eines Unrechtsstaates immer weitergehende Maßnahmen gegen diesen ausgegrenzten “Feind“ ergreifen zu können. Viele haben offenbar vergessen, dass der Holocaust an den europäischen Juden mit der Ausgrenzung entsprechender deutschen Staatsbürger in Deutschland begonnen hatte. Und viel zu selten ist heute davon die Rede, dass die KZs und Vernichtungslager nicht eben einfach da waren: Sie waren vielmehr das Ergebnis einer fanatisch-verbrecherischen Wirkungskette aller staatlichen, zivilen und moralischen Institutionen. An dem aber, was zwischen Anfang und Ende lag, war das gemeine Volk durch Schweigen oder Denunziation ebenfalls beteiligt.

Und ausgerechnet heute wissen solche Massenbewegten dann plötzlich ganz genau, wie sie sich im Gegensatz zu ihren Großeltern im Dritten Reich verhalten hätten? Das kann ganz überwiegend nur daran liegen, dass der Begriff „Nazi“ heutzutage geschichtsvergessen und sträflich verharmlosend auf all diejenigen Menschen angewendet wird, die sich lediglich eine vom erlaubten Mainstream abweichenden Meinung zu leisten wagen – und die deshalb vollautomatisch gesellschaftlich ausgrenzt werden sollen. Hingegen werden die wahren Lehren des “Wehret den Anfängen” – faschistische Methoden frühzuerkennen und zu verhindern – ignoriert und mit Füßen getreten. Ist dann aber die Benutzung des Ausdrucks „Nazi“, der ursprünglich blutrünstige Schergen des Dritten Reichs bezeichnet hatte, als Wieselwort gegen andersdenkende Demokraten nicht bereits eine strafbewehrte Verharmlosung der mörderischen Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus‘?

Cleverer Schachzug

In einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 4. November 2009 (1 BvR 2150/08) wird die Befürwortung der Nazi-Herrschaft als Angriff auf die Identität des Gemeinwesens nach innen bezeichnet. Zitat: „Das menschenverachtende Regime dieser Zeit, das über Europa und die Welt in unermesslichem Ausmaß Leid, Tod und Unterdrückung gebracht hat, hat für die verfassungsrechtliche Ordnung der Bundesrepublik Deutschland eine gegenbildlich identitätsprägende Bedeutung, die einzigartig ist und allein auf der Grundlage allgemeiner gesetzlicher Bestimmungen nicht eingefangen werden kann. Das bewusste Absetzen von der Unrechtsherrschaft des Nationalsozialismus war historisch zentrales Anliegen aller an der Entstehung wie Inkraftsetzung des Grundgesetzes beteiligten Kräfte. […..]

Die Befürwortung dieser Herrschaft ist in Deutschland ein Angriff auf die Identität des Gemeinwesens nach innen mit friedensbedrohendem Potential.“

Es drängt sich aufgrund dieses BVG-Urteils geradezu die Frage auf, ob die „Nazi“-Wortwahl für die vom politisch vorgegebenen Mainstream abweichenden grundgesetzkonformen Meinungen und Ziele nicht vielleicht ein höchst clever vorbereiteter Schachzug gewesen sein könnte. Denn wenn erst einmal alle Mainstream-Abweichler glaub- und dauerhaft als „Nazis“ gebrandmarkt sind, dann kann man diese ja später auch aus ebendiesen Gründen strafrechtlich aus dem Verkehr ziehen. Damit hätten dann die 70-Prozent-Einheitsparteien endlich ihre ungespaltene Einheitsmeinung in einer dauerhaft einheitsdemokratischen Parteiendemokratur durchgesetzt. Dass eine lebendige Demokratie die Auseinandersetzung und Kompromissfindung zwischen unterschiedlichen politischen Standpunkten und Zielen impliziert, wird bis dahin dann sicherlich Pisa-bedingt längst in Vergessenheit geraten sein.

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich

Geschichte wiederholt sich nämlich nicht, aber sie reimt sich ganz fürchterlich. Haben wir Deutsche also wirklich aus unserer Nazi-Geschichte gelernt, oder wird diese gerade als Feigenblatt für einen Regime Change in eine „Paradedemokratie der neuen Mitte“ missbraucht? Gerade jetzt kann nämlich Muttis Freie Deutsche Jugend endlich gratismutig beweisen, was sie anstelle ihrer Großeltern getan hätte, um ein Drittes Reich zu verhindern. Rechtsstaatlich betreutes Ausgrenzen, zum Schweigen bringen und Entmenschlichen von Andersdenkenden als „Nazis“ da mag nur ein Anfang sein. Und die Aufmärsche von hunderttausenden „Demokraten“ gegen diejenigen, die ihre GG-verbrieften Bürgerrechte der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit wahrnehmen, um gegen eine versagende gewählte Regierung zu demonstrieren, mögen ein vorsichtiges Abtasten solcher Aufwiegler für weitergehende Aktionen darstellen.

Denn der dunkelste Teil unserer Geschichte zeigt, dass es einer Vermassung der vorgeblich Guten irgendwann einmal nicht mehr genügen mag, andere nur auszugrenzen. In aufgehetzten Massen gibt es erfahrungsgemäß ausreichend viele bezahlte Scharfmacher, die möglicherweise auf die geniale Idee kommen könnten, ihre Mitläufer als Grüne Garden dazu aufzuhetzen, „Nazis“, wie sie einst Konzentrationslager gebaut und gemordet hatten, heute einmal Projektil ihren „eigenen Dreck fressen“ (und sich selbst dafür womöglich auch noch als „vorbildliche Demokraten“ feiern) zu lassen.

Was es wirklich “nie wieder” geben darf

Und weil der gemeine Deutsche am Ende doch nur wieder seine Pflicht getan zu haben vorgibt, wird man heute wohl auch kaum noch hören:

„Nie wieder“ Sanktionen gegen das Bekenntnis zum Grundgesetz oder der Deutschlandfahne!

„Nie wieder“ Einschränkung der bürgerlichen Meinungsfreiheit!

„Nie wieder“ staatliche Indoktrination von Kindern!

„Nie wieder“ eine staatlich vorgegebene Einheitsmeinung!

„Nie wieder“ eine Planwirtschaft gegen Mittelstand und Bauern!

„Nie wieder“ Gleichschaltung der Medien!

„Nie wieder“ Ausgrenzung von Andersdenkenden!

„Nie wieder“ ideologische Gleichschaltung von Behörden, Ämtern und Ministerien!

„Nie wieder“ personen- und gruppenbezogene Verbiegung von rechtsstaatlichen Grundsätzen und Prinzipien!

„Nie wieder“ ideologisch verbogene Wissenschaften!

„Nie wieder“ Kirchen und Wirtschaftsverbände, die sich bei den Mächtigen anwanzen!

„Nie wieder“ eine staatlich alimentierte und ideologisch aufgehetzte „Zivilgesellschaft“!

„Nie wieder“ Massenaufmärsche mit gewählten Regierungsvertretern!

„Nie wieder“ Verfassungsbruch durch die Regierung!

„Nie wieder“ eine eigene Polizeiorganisation in Diensten irgendeiner deutsche Regierungspartei!

„Nie wieder“ Verfolgung von Systemkritikern durch irgendeine Gestapo, Stasi oder sonstige politische Polizei!

„Nie wieder“ Verhetzung deutscher Staatsbürger als Kanonenfutter in sinnlosen Kriegen!

„Nie wieder“ darf von deutschem Boden je ein Krieg ausgehen!

Den wirklichen Demokratiefeinden die freiheitliche Leviten lesen

Ist die unmenschlich-geschichtsvergessene „Nie wieder“-Nazifizierung“ des politischen Gegners also vielleicht ein erster Schritt, um die demokratische Opposition in diesem Lande auszuschalten und das politische Spektrum auf einen undifferenzierten Einheitsbrei zu reduzieren? Aber heute braucht es gar keinen VerFührer mehr; die Bücher für den Großen Sprung in ein fossilfreies neues Mittelalter und die Massenmenschhaltung in den Städten sind längst geschrieben. Denn der geschichtliche Schweinezyklus der Politik lautet nun mal, dass eine dekadente politische Führung aus parasitären Eliten einen Staat zwar sehr leicht vor den Baum fahren kann, dass es aber kompetenter und verantwortungsbewusster Menschen bedarf, um diesen Karren dann wieder ganz langsam aus dem Dreck zu ziehen. Nicht umsonst hat sich Helmut Schmidt bei der Flutkatastrophe 1962 nach eigenem Bekunden zunächst einmal alle Bedenkenträger vom Halse geschafft, bevor er in dieser todbringenden Katastrophe mit einem militärischen Rettungseinsatz gegen das Grundgesetz verstieß.

So möge denn endlich einmal eine sehende Justitia den Feinden unserer Bonner Demokratie heftig auf die Finger klopfen und ihnen die freiheitlichen Leviten aus unserem Bonner Grundgesetz lesen. Nicht, dass Napoleon mit seiner überlieferten Einschätzung am Ende auch noch dauerhaft Recht behalten sollte: „Es gibt kein gutmütigeres, aber auch kein leichtgläubigeres Volk als das deutsche. Keine Lüge kann grob genug ersonnen werden, die Deutschen glauben sie. Um eine Parole, die man ihnen gab, verfolgen sie ihre Landsleute mit größerer Erbitterung als ihre wirklichen Feinde.” Denn dreimal langt völlig: Napoleonische Besetzung, Drittes Reich und DDR!

Umbrüche der Menschheitsgeschichte

Und damit hier jetzt nicht fälschlicherweise der Eindruck einer „Autovolksverhetzung“ entsteht, erlaubt sich der Autor einen Hinweis auf die Etymologie des Wortes „gemein“ – denn selbst der „gemeine Haussperling“ ist ja überhaupt nicht niederträchtig (wenn man mal von seinem Gesang absieht). Der Duden weiß: „gemein Adj. ‘gemeinsam, gemeinschaftlich, allgemein, gewöhnlich, niedrig gesinnt, niederträchtig, unfein, unanständig’. Das germ. Adjektiv ahd. gimeini ‘zuteil geworden, bestimmt, gemeinsam, gemeinschaftlich, allgemein, übereinstimmend, zugleich’ (8. Jh.), mhd. gemein(e) ‘zusammengehörig, gemeinschaftlich, allgemein, vertraut, bekannt, für alle eingerichtet, gewöhnlich, zur Masse gehörig, niedrig’, asächs. gimēni, mnd. gemēne, mnl. ghemēne, ghemeen, ghemein(e), nl. gemeen, auch ‘niedrig, niederträchtig’, afries. (ge)mēne ‘gemeinschaftlich’, aengl. gemǣne ‘allgemein, gemeinsam, gewöhnlich, niedrig’, engl. mean ‘gemein, gering, niedrig, schlecht’, got. gamains ‘gemeinsam, unheilig’ (germ. *ga-maini-) gehört wie lat. commūnis ‘gemeinsam, gemeinschaftlich, allgemein, gewöhnlich’“

Und der hier ebenfalls gebrauchte Ausdruck „Autovolksverhetzung“ sollte auch nicht mit dem Begriff „Autogenozid“ verwechselt werden, der einen Völkermord am eigenen Volk bezeichnet – denn so weit sind wir noch lange nicht. Zwar feiert der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGO) die “Große Transformation” zu einer global dekarbonisierten Welt bereits als einen der großen Umbrüche in der Menschheitsgeschichte, vergleichbar mit der neolithischen Revolution vom Jäger und Sammler zum Ackerbau und der industriellen Revolution vom Ackerbau zur Industriegesellschaft. Beide Umbrüche hatten gegenüber der jeweils vorhergehenden Lebensweise zu einer Verdreifachung der pro Kopf verfügbaren Energiemenge geführt. Da es diesmal aber um eine strikte Verhinderung der Nutzung billiger fossiler Energieträger als Basis unserer industriellen Kultur geht, ist gar nicht einmal so sicher, in welche Richtung der “Faktor 3“ diesmal ausschlagen wird: Denn, wie gesagt, derselbe Faktor steht ja auch zwischen uns und der vorindustriellen landwirtschaftlich geprägten Neuzeit mit Pferd und Wagen.