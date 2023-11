Wasser für die Antifanten (Follow the science!)

Da soll noch einer sagen, der Wissenschaftsstandort Deutschland gehe den Bach hinunter! In führenden wissenschaftliche Publikationen wie „Bild der Frau“, „Tina“ oder „Brigitte“ kann man immer wieder Beiträge gerade von deutschen Wissenschaftlern finden, die sich hier international einen Namen machen – auf einer Ebene mit ebenso wichtigen Forschungsfeldern wie Gender-Gedöns, Sozialromantik, Erlebnispädagogik und Ausdruckstanz. Gerade aus der eher alternativ angehauchten linksgrünen Ecke kommen so wichtige Impulse wie die aus der Lehre der ayurvedischen Heilkunde.

Dies zeigt etwa das nachfolgende Beispiel; eine fürwahr hochinteressante Thematik, diese Heißwasserkur: Da wird also durch reines “Einkochen” die Molekularstruktur neu geordnet und verdichtet (andere geben Milliarden für Forschung aus, dabei geht es auch mit so etwas banalem wie mit dem häuslichen Wasserkocher):

Zu der Thematik möchte ich dem geneigten Leser einige weitere Äußerungen nicht vorenthalten. Ein Dr. med. Wolfgang Schachinger, Facharzt für Allgemeinmedizin (!) aus Ried im Innkreis, schreibt dazu etwa: „Das Verdauungsfeuer Agni wird durch die Zufuhr von Wärme im heißen Wasser angeheizt. Wassermoleküle sind ‘intelligent’. Sie übertragen Informationen, die in sie imprägniert sind. Durch längeres Kochen (5–10 Min.) speichert das Wasser die Information ‘Wärme-Energie’ und überträgt sie auf den Körper, der mit einer Erhöhung von Agni reagiert. Dadurch wird die Verdauungskraft verbessert.“ Physikkenntnisse sind für ein Medizinstudium offenbar nicht zwingend erforderlich. Vielleicht war der Mann aber auch einfach krank gewesen, als Naturwissenschaften durchgenommen wurden?

Alternativen Methoden Raum geben

Und das hier noch: „Durch das Kochen werden die Wassermoleküle, die im unbehandelten Wasser in großen ‘Clustern’ (Klumpen, Bündeln) zusammenhängen, voneinander getrennt und die im Wasser gelösten Stoffe wie Kalk kristallisieren aus oder verdampfen. Wir erhalten durch längeres Kochen also gereinigtes, sehr dünnflüssiges Wasser, das leichter in sehr dünne Zwischenräume im Körper eindringen und Stoffwechselschlacken abtransportieren kann. In diesem Wasser sind auch Vitalstoffe leichter löslich und werden so besser an ihren Wirkort in den Zellen transportiert.“ Genau, Kalk verdampft! Das kann sicher jeder bestätigen, der einen Wasserkocher sein eigen nennt…

Nein, ganz im Ernst: Ich finde es richtig gut, dass alternativen Methoden im deutschen Wissenschaftsbetrieb Raum gegeben wird. Abschließend noch ein paar Tipps für geneigte Alternative, Antifanten und sonstige Verwirrte (selbstverständlich habe ich alles selbst ausprobiert): Das Wasser sollte möglichst heiß getrunken werden! Das ist wie mit eurer Integration – wenn es nicht wehtut, dann war es wohl nicht richtig. Gerne könnt Ihr übrigens auch größere Mengen Wasser kochen und dann anschließend einfrieren! Schließlich hat man im hektischen Alltag nicht immer Zeit zu kochen. Also dann… wie lautet doch gleich der berühmte altayurvedische Trinkspruch? “Nich’ lang schnacken, Kopp innen Nacken!”

Autor: Markus Kink