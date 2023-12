Weihnachtsmarkt unterm Muezzinruf: Kultureller Selbstmord

Die deutsche Kapitulation vor dem Islam erreicht Ausmaße, die, trotz aller Tragik, bereits die Grenze zur Realsatire überschreiten. In ihrer selbstmörderischen Toleranzbesoffenheit, haben die Stadtoberen des fränkischen Karlstadt bei Würzburg den nach dem heiligen Andreas, einem Jünger Jesu, benannten Vorweihnachtsmarkt allen Ernstes unter die Kontrolle der örtlichen Moschee-Verbände gestellt – einschließlich der in direkter Abhängigkeit vom türkischen Erdogan-Regimes stehenden radikalislamischen Ditib-Moschee. Diese Farce läuft unter dem Motto „Orient trifft Okzident“.

Sinniger, weil treffender wäre „Orient übernimmt Okzident“ gewesen: Von weihnachtlichen Bräuchen war hier erwartungsgemäß nichts mehr zu sehen. Die Veranstaltung wurde mit einem markerschütternd gellenden Muezzin-Ruf über Lautsprecher eröffnet, das modulierte Gejaule des Gebetsrufs sprach dem Ambiente eines mitteleuropäischen christlich geprägten Weihnachtsmarktes Hohn. der Koran wurde ausgiebig zitiert, Kinderchöre sangen islamische Lieder und es wurde dezidiert über islamische Bräuche aufgeklärt. Auch kulinarisch wurde die Islamisierung vorangetrieben: Laut der „Main Post“ gab es statt Glühwein und gebratenen Mandeln diesmal gebratene türkische Knoblauchwurst und Tantuni.

Wehrlos und ehrlos

Der Verkehr wurde in der gesamten Innenstadt eigens gesperrt, damit diese totale Pervertierung der heimischen Kultur möglichst ungestört ablaufen konnte. Das Zuschauerinteresse war dennoch äußerst gering – was die Lokalpresse zwar vermerkte, aber auf das schlechte Wetter zurückführte. Das dürfte nicht der Grund gewesen sein: Dass die verbliebenen Einheimischen wenig geneigt waren, sich auf einem traditionellen christlichen Fest sehen zu lassen, das mit dem Segen der Stadt zur islamischen Propagandaveranstaltung umfunktioniert wurde, wollte oder durfte man offenbar nicht thematisieren. Verstörend ist es dennoch, wie unterwürfig und passiv sich die Deutschen ihr Brauchtum, ihre christlichen Traditionen und ihre Heimat vor den Augen entreißen und entehren lassen von toleranzbesoffenen Aposteln der Vielfalt, die in Wahrheit nur für Einfalt stehen.

Die islamischen Verbände selbst dürften wahrscheinlich aus dem befriedigenden Staunen darüber kaum herauskommen glauben, mit welcher Geschwindigkeit und Bereitwilligkeit Deutschland und seine wehr- und ehrlosen Restbürger ganz freiwillig abdanken. Ein christliches Fest der Regie von Moscheevereinen zu unterstellen und sich dann auch noch für die eigene eingebildete Toleranz zu feiern, ist der wohl nur vorläufige Tiefpunkt an realitätsverleugnender Maximalverblödung. Die Verbände und die Millionen muslimischer Migranten können gar nicht mehr anders, als dies als Einladung, wenn nicht sogar als Aufforderung zur weiteren Landnahme aufzufassen – und zum Verzicht auf jegliche “Integration” in eine Kultur, die sich selbst demonstrativ aufgibt.