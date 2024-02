Weil er gehindert wurde, seinen Job zu machen: Ex-Frontex-Chef tritt für Le Pen an

Fabrice Leggeri, der frühere Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, hat bekanntgegeben, dass er bei der Europawahl vom 9. Juni für das Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen kandidieren wird. Dies begründete er damit, dass das RN vor allem in europäischen Migrationspolitik einen konkreten Plan habe: „Gemeinsam wollen wir die migrantische Überflutung bekämpfen, die die Europäische Kommission und die Eurokraten nicht als Problem, sondern vielmehr als Projekt betrachten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“, erklärte er in einem Interview mit dem französischen „Journal du Dimanche“, worin er ankündigte: „Gemeinsam wollen wir die migrantische Überflutung bekämpfen, die die Europäische Kommission und die Eurokraten nicht als Problem, sondern vielmehr als Projekt betrachten. Das weiß ich aus eigener Erfahrung“.

Der Mann weiß wahrlich, wovon er redet: Tatsächlich hat Leggeri das europäische Versagen bei der millionenfachen Massenmigration aus nächster Nähe erlebt und fiel diesem sogar selbst zum Opfer. Denn im April 2022 musste er seinen Posten als Frontex-Chef nach sieben Jahren räumen, weil man ihm und seiner Organisation vorwarf, illegale Zurückweisungen von Migranten durch griechische Grenzschützer vertuscht zu haben. Vor allem die berüchtigten „Seenotretter“ von „Sea Watch“ hatten dies als Vorwand benutzt, um gleich die komplette Auflösung der Frontex-Behörde zu fordern, die angeblich ein „Symbol tödlicher europäischer Abschottung” sei. Im Klartext: Leggeri wurde abgeschossen, weil er seinen Job machte.

Linksgrüne Schnappatmung

Dasvon hat er sich jedoch nicht abschrecken lassen. Nachdem er seinen Posten bei Frontex geräumt habe, sei ihm klar geworden, dass er in die Politik gehen müsse, um seine Überzeugungen zu verteidigen, sagte er weiter. „Persönliche Attacken und Druckversuche haben mich nur dabei bestärkt, dass ich mich in den Dienst der Franzosen stellen muss.“ Das RN hat ihn auf den dritten Listenplatz gesetzt, womit er sehr gute Chancen auf einen Einzug ins Europaparlament hat, da die Partei derzeit in Umfragen bei 30 Prozent und fast zehn Punkte vor der Renaissance-Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron liegt. RN-Chefin Marine Le Pen erklärte, es sei „sehr spannend, jemanden zu haben, der von innen heraus den Franzosen sagen kann, was vor sich geht“.

Auf roter und grüner Seite sorgte Leggeris Kandidatur erwartungsgemäß für Schnappatmung. Chloé Ridel, die Sprecherin der französischen Sozialisten im Europaparlament, schäumte: „Seine Ankunft auf der Liste des Rassemblement national zeigt, wie die europäische Migrationspolitik in Richtung Chaos und Rassismus kippt. Aber ein anderer Weg ist möglich.“ Ihr grüner Kollege Damien Carême polemisierte, Leggeri habe bereits “die Farbe und den Geschmack des RN” gehabt. Solchen Verleumdungen all derer zum Trotz, die die politischen Treiber der Massenmigration sind, ist Leggeris Kandidatur für den RN ein starkes Zeichen. Sie zeigt, dass ein Veteran des europäischen Grenzschutzes die Lage so dramatisch sieht, dass er sich bei einer migrationskritischen Partei engagiert und gerade nicht auf rot-grüner Seite. Damit wird noch einmal deutlich demonstriert, was wirkliche Fachleute, die direkt von der Front kommen, über die Lage an den Außengrenzen denken.