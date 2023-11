Weil Völler in die Vollen ging: Linke Regenbogenjournaille rastet aus

Noch immer laufen die Schock- und Nachwehen der dieswöchigen „Nius“-Fußball-Sendung

von Kult-Moderator Waldemar Hartmann. Mit Rudi Völler war dort erstmals ein Gast eingeladen – und das aus gutem Grund, denn bekanntlich stand 20-jährige Jubiläums des Interviews der beiden auf Island an, als der damalige Bundestrainer Völler seinen legendären Ausraster hinlegte, nachdem Hartmann ihn mit den dauerhaft schlechten Leistungen der Nationalmannschaft konfrontierte. Damals ging es um Sport (“Tante Käthe” wurde nach dem Interview noch mehr zur Kultfigur, “Waldi” Hartmann stieg zur Weißbier-Werbefigur auf – obwohl er nach eigenem Bekunden nie Weißbier getrunken hatte, bevor ihn Völler damals als Gewohnheitstrinker desselben scheinoutete). Diesmal, 2023, standen andere Themen im Vordergrund – ganz so wie seit Jahren im deutschen Fußball.

So ging es denn auch um den im Sport generell grassierenden woken Wahn und die totalitäre Regenbogen-Gesinnungsdiktatur. Als DFB-Sportdirektor hielt sich Völler bislang zurück mit Kritik an dieser Entwicklung; doch nun scheint auch er genug zu haben: Vor allem vor dem Eindruck des Deutschland-Türkei-Länderspiels vergangenes Wochenende stellte er im Interview klar: „Unsere deutschen Farben sollten einfach wieder in Vordergrund stehen.“ zur besagten Partie gegen die Türkei sagte er: „Wenn du vor 70.000 Zuschauern ein Heimspiel hast, das aber gar kein Heimspiel ist…“. Mit so viel Deutlichkeit bewegt Völler sich schon an der äußersten Grenze dessen, was die Medienlandschaft noch zähneknirschend hinnimmt. Wäre er nicht so populär, wäre die Hetzjagd auf ihn längst eröffnet. Dafür waren in den sozialen Medien die Reaktionen überschießend – und auch in der Fachszene.

Wieder die Platte vom “rechtspopulistischen Propagandasender”

Vor allem, dass er sein Interview beim angeblich „rechten“ Portal „Nius“ gab, musste erwartungsgemäß für ein paar Warnschüsse herhalten. Deswegen herrsche angeblich „Empörung“, vermeldete etwa “t-online”. Und die linksradikale “taz” leitete einen unerträglichen Schwafel-Kommentar ein mit: „Rudi, mir graut vor dir!“. Völler sei „bei den Faktenverdrehern von Nius“ aufgetreten, „wo man noch jede Statistik so hingebogen hat, dass es ins eigene rechte Narrativ passt“, wurde wie üblich belegfrei fabuliert. Leider stieß auch das bislang eher unpolitische, einst gar als frisch und innovativ angesehene Fußballmagazin „11 Freunde“ ins selbe Horn, und überschlug sich geradezu mit Geifer: „DFB-Sportdirektor Rudi Völler irritiert mit einem Auftritt beim rechtspopulistischen Medium Nius“. Auch der DFB gebe dabei „kein gutes Bild ab“, wurde Völlers Arbeitgeber gleich schonmal getriggerte. Damit nicht genug, wurde im hauseigenen Newsletter noch einmal nachgelegt: Dort war „Nius“ dann schon ein „rechtspopulistischer Propagandasender, dessen Programm hauptsächlich von Faktenverdrehern wie Julian Reichelt bespielt wird, die tagtäglich den Hingang des Vaterlandes ausrufen“.

Völler habe sich „im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt beim denkbar ungünstigsten Sender“ dazu entschieden, „ein Plauderstündchen abzuhalten“. An der planmäßigen weiteren gesellschaftlichen Spaltung nun auch im bislang verbindenden Volkssport Fußball beteiligte sich auch die ideologisch systemgleichgeschaltete „Frankfurter Rundschau“, die titelte: „Rudi Völler irritiert mit Auftritt bei rechtem Medium“. Und bei „n-tv“ hieß es, Völlers „Nius“-Auftritt“ runde „das miserable Bild des deutschen Fußballs in diesen Novembertagen ab“. Zwar sei er „in seinem Gespräch mit Hartmann nicht in irgendwelche Populismus-Debatten ein, doch allein sein Erscheinen nutzte das unter anderem von Julian Reichelt aus dem Boden gestampfte Portal zu krawalliger Hetze“.

Narzissmus der Deutschlandhasser

Die angebliche „Empörung“ bestand in Wahrheit natürlich nur bei linken Haltungsmedien, 90 Jahre zu spät geborenen Hauptschriftleitern, die in der Reichspressekammer eine exzellente Figur abgegeben hatten, sowie einigen Twitter-Wichtigtuern. In Wahrheit hatte kein normaldenkernder Mensch, sofern er nicht der ubiquitären Gehirnwäsche anheimgefallen ist, an Völlers Auftritt oder seinen Aussagen irgendetwas auszusetzen; im Gegenteil dürften viele erleichtert gewesen sein, dass endlich ein weiterer Prominenter den Mund aufmacht gegen das politisch korrekte Diktat der Linken. Ohnehin erscheint die ganze Farce der Aufregung als ein weiterer Mediensturm im Wasserglas der üblichen Verdächtigen, welcher den gekränkten Narzissmus der Deutschlandhasser, regierungstreuen Waschlappen und linken Snowflakes kompensiert, die in den Medienstuben dominieren. Für sie ist es ein Unding, dass jemand, den man nicht so einfach abschießen kann, sich traut, außerhalb des von diesen Subjekten festgelegten Meinungskorridors zu agieren.

Die „Nius“ vorgeworfene „Hetze“ kommt, wie immer, allein von denen, die sonst viel von “Demokratie” und “Grundwerten” bramarbasieren und dabei Teil der Krise sind, die sie beklagen. Das Satiremagazin „Postillion“ fand genau den richtigen Umgang mit diesen Berufsempöten: Es vermeldete bereits ironisch den freiwilligen Rückzug des DFB von der eigenen Heim-EM – und legte Verbandspräsident Bernd Neuendorf folgendes Statement in den Mund: „Anstatt uns also direkt in der Vorrunde zu blamieren, melden wir unser Team lieber freiwillig ab und konzentrieren uns lieber zu 100 Prozent darauf, ein guter Gastgeber zu sein.“ Die Tatsache, dass diese Meldung nicht nur hunderttausendfach in den sozialen Medien geteilt, sondern von etlichen Versendern und Adressaten offenbar ernst genommen wurde, zeigt, wie weit es mit diesem Deutschland gekommen ist. Der Wahnsinn hat solche Methode, dass er von seiner eigenen Persiflage gar nicht mehr zu unterscheiden ist.

Übrigens: Nicht nur Völler, sondern auch Ex-Nationalspieler Holger Badstuber zog über die Nationalmannschaft ein Fazit, das sich nahtlos auf das ganze Land übertragen lässt. „Der Lack ist endgültig ab, da glänzt nichts mehr”, sagte er, und ergänzte mehrdeutig: “Ich sehe nur noch Durchschnitt, Mittelmaß. Die Zukunft? Überwiegend schwarz.“ Anzeige wegen Rassismus ist raus – wetten.