Wer hat die Zeitenwende bestellt?

Niemand hatte die Absicht, Freiheit und Demokratie zu beseitigen. Es ist einfach so passiert, weil viele ihre Pflicht erfüllt haben. Böse Absichten hatten die wenigsten. Sie erfüllten nur ihre Aufgaben: Flugzeuge zur Wolkenbildung gegen den vermeintlichen Klimawandel zu fliegen, Amtsgeschäfte nur nach Termin abzuarbeiten oder die Bevölkerung vor Regierungskritikern zu schützen. Jeder machte nur seinen Job. Kanzlerin oder Kanzler zuvorderst. Denken und Moral sind nicht gefragt.

Es war einfach wieder an der Zeit, die Welt neu zu ordnen. Der letzte große Reset der Renaissance liegt schließlich schon 500 Jahre zurück. Damals wurde die Geschichte, so wie wir sie kennen, auf einen Zeitstrahl aufgefädelt und nach dem Geburtstag eines Heilands geeicht, obwohl dessen Existenz als historische Person bis heute unbelegt ist. Und der Ablass war zu jener Zeit noch nicht für das Klima, sondern für den Petersdom. Die erst damals fest im Sattel sitzende Weltreligion brauchte schließlich eine Zentrale und die Menschen mussten wissen, wo jetzt der Hammer hängt, der sie in Grund und Boden klopft.

Endlich Schluss mit der menschlichen Selbstbestimmung!

Immer gab es allerdings Selbstdenker, die man in den irreführend “Bauernkriege” genannten Kämpfen und im Dreißigjährigen Krieg erfolglos versucht hatte zu beseitigen. „Cogito ergo sum“ formulierte ein gewisser René Descartes noch vor der Mitte des 17. Jahrhunderts. Und keine 150 Jahre später zettelten Unbeugsame dann gar noch eine Revolution für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit an. Nach einigen Jahrzehnten bürgerlicher Rechte und Freiheiten soll jetzt endlich mit der menschlichen Selbstbestimmung Schluss sein. Es reicht! Sonst endet die Aufklärung ja nie. War es nicht längst wieder an der Zeit, die torkelnde Drehbewegung des Planeten neu anzustoßen?

Die gesellschaftliche Ordnung, das Denken und das Klima, das macht jetzt eine neue Elite. Die kirchliche Gelehrtenrepublik der Renaissance ist tot, wir zählen jetzt “n(ach).C(orona)”. So wie die Heiligen die Naturgötter ersetzt haben, übernehmen scheinheilige Wissenschaftler das Ruder und bezeugen ihre Weisheit mit fingierten Studien. Eine neue Herrschaft verschafft sich ihre Hoheitsansprüche auch mit Gewalt. Entscheidender für Durchsetzung und Etablierung ist allerdings die Kollaboration der stummen Mehrheit. Es ist nicht nur das Schweigen, sondern die gewissenlose und pflichtversessene Ausführung von Vorgaben, die die Freiheit und Selbstbestimmung beenden. Die Strippenzieher finden in der Regel Platz in einem einzigen Hotel.