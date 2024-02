Wer profitiert von Nawalnys Tod – Putin oder seine Feinde?

Es ist eine Sache, die Unschuldsvermutung beiseite zu schieben und sofort Wladimir Putin für den Tod von Alexej Nawalny verantwortlich zu machen. Neben der Vorverurteilung Putins ohne jegliche Beweise interessierte sich der Westen auch nicht für den angeblich zuvor problematischen Gesundheitszustand Nawalnys oder für russische Berichte, wonach er angeblich an einem Blutgerinnsel gestorben sei. Eine andere Sache – und wichtiger – ist jedoch die Frage, wer vom Tod Nawalnys profitiert: Putin oder seine westlichen Gegner?

Diese Frage wird natürlich von westlichen Politikern, Experten und Medien nicht gestellt, die ihre Kampagne gegen Putin und Russland nun massiv verstärken. Anders aber als im Westen behauptet war Nawalny, der bei den Wahlen etwa 2 Prozent der Stimmen erhalten hätte, zu keinem Zeitpunkt eine innenpolitische Machtbedrohung für Putin. Der Hauptgegner des russischen Präsidenten war und ist die Kommunistische Partei – und deren Führer sterben nicht auf mysteriöse Weise.

Niemand stellt zudem die Frage, ob Nawalny in Russland noch andere Gegner als Wladimir Putin gehabt haben könnte. Während es also völlig klar ist, dass Nawalny lebend keine Bedrohung für den russischen Präsidenten war, ist sein Tod tatsächlich eine Bedrohung für Putin – da er vom Westen als willkommene Gelegenheit genutzt wird, ihn und sein Land zu zerstören.

Als die Nachricht von Nawalnys Tod bekannt wurde, wandte sich Präsident Joe Biden sogleich an die Medien und äußerte etwas, das als klare Drohung aufgefasst werden könnte: “Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber es besteht kein Zweifel daran, dass der Tod von Nawalny die Folge von etwas war, das Putin und seine Schurken getan haben.” Man muss also gar nicht wissen, was passiert ist – wichtig ist nur, dass “Putin und seine Schurken” es getan haben, genau so, wie einst der irakische Staatschef Saddam Hussein beschuldigt wurde, Massenvernichtungswaffen zu besitzen. Es gab zu keinem Zeitpunkt Beweise dafür, dass er solche Waffen besaß – weil er sie nachweislich auch nicht hatte -, aber es reichte aus, dass er ein “Schurke” war, damit der damalige US-Präsident Bush mit 12 Jahren Verspätung seine “Familienangelegenheit” zu Ende bringen und gegen den Irak in den Krieg ziehen konnte, um ihn zu töten. Leider ist es eine Tatsache: Wenn westliche Politiker und Medien den Hass auf einen politischen Führer oder ein Land schüren, dann weiß man aus historischer Erfahrung, was das allzu oft bedeutet: den Marsch in den Krieg. Oder im Falle Russlands: In noch mehr Krieg, als es ihn ohnehin schon gibt.

Die eigentlichen Motive für den verkappten Krieg des Westens auf ukrainischem Boden gegen Russland werden hier erläutert. Und zum Leidwesen der westlichen politischen Eliten läuft es dort alles andere als gut. Da kommt der Tod des westlichen Helden in Russland gerade zur rechten Zeit – denn er wird den westlichen Kriegstreibern einen willkommenen Auftrieb geben. Sie werden noch mehr Feindseligkeit schüren und mehr Waffen gegen Russland fordern – und sie wahrscheinlich auch bekommen.

Was uns die westlichen Medien ebenfalls verschweigen, ist die Tatsache, dass Nawalny auch nicht der Freiheitskämpfer ist, zu dem er im Westen stilisiert wurde, wie hier erläutert wird. Nawalny kann als das russische Äquivalent eines weißen Rassisten gelten. Einwanderer bezeichnete er als “Kakerlaken“. Besonders verachtete er die Bürger mit russischer Staatsangehörigkeit aus dem Kaukasus und Zentralasien. Mit ihm solidarische und gleichgesinnte Aktivisten und Verbündete warfen Putin vor, das traditionelle Gefüge der russischen Gesellschaft zu zerstören, indem er Minderheiten und Einwanderern, die keine ethnischen Russen seien, Raum gebe. Und ähnlich wie auch im Fall Selenskyjs sind progressive Medien erst in letzter Zeit zu Nawalny-Unterstützern geworden, nachdem sie ihm in der Vergangenheit extrem kritisch gegenüberstanden – wie etwa “Salon”:

Zeugen, die an seinem früheren bizarren Vergiftungsfall beteiligt waren (damals eine weitere willkommene Gelegenheit, Putin anzugreifen), machten zahlreiche widersprüchliche Aussagen. Der Vorfall warf eine Menge Fragen auf. Möglicherweise handelte es sich um eine Operation unter falscher Flagge, aber keine westlichen Medien waren daran interessiert, dies zu untersuchen. Putin erklärte damals: Wenn er Nawalny vergiften wollte, wäre er bereits tot (statt die Vergiftung zu überleben).

Seltsame Todesfälle gibt es auch anderswo, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten: Der Selbstmord von Jeffrey Epstein – einem Mann, der reichlich Kompromat über mächtige Männer hatte – in einem Hochsicherheitsgefängnis mit Rundumüberwachung wird nie so viel Aufmerksamkeit (geschweige denn die akribische kritische Prüfung offizieller Verlautbarungen) erhalten wie der Tod Nawalnys. Und der Westen fühlt sich Putin immer noch moralisch überlegen – selbst nachdem er einen ehemaligen ukrainischen Waffen-SS- und Kriegsverbrecher im kanadischen Parlament und einen anderen, russischen Helden mit einer ähnlichen Ideologie bejubelt hat.

Vielleicht ist es für den kollektiven Westen ja beruhigend, dass die Zustände im Gefängnis des westlichen Dissidenten Julian Assange, der seit Jahren ohne Gerichtsverfahren festgehalten wird, nicht schlimmer sind als die in dem Gefängnis, wo Nawalny festgehalten wurde…