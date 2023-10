Westminster-Erklärung: Die Pressefreiheit ist weltweit maximal bedroht

Die Brutalität, mit der die Politik und selbsternannte Verteidiger der “Wahrheit” ihren zensorischen Würgegriff immer enger um die Menschen ziehen, hat nun zu einem leidenschaftlichen Appell einiger führender Intellektueller aller politischer Richtungen für die Meinungsfreiheit geführt. In der sogenannten „Westminster-Erklärung“ stellen sie fest: „Weltweit arbeiten staatliche Akteure, Social-Media-Unternehmen, Universitäten und Nichtregierungsorganisationen verstärkt daran, ihre Bürger zu überwachen und ihnen ihre Stimme zu nehmen.“

Zensur im Namen des „Schutzes der Demokratie“ stelle das System der Repräsentation, das ein System von unten nach oben sein sollte, auf den Kopf und verwandele es in ein System der ideologischen Kontrolle von oben nach unten. Diese Zensur sei letztlich kontraproduktiv, weil sie Misstrauen säe, die Radikalisierung fördere und den demokratischen Prozess entlegitimiere.

Angriff auf Meinungsfreiheit ist ein Angriff auf alle Freiheitsrechte

In der Geschichte der Menschheit, heißt es in der Erklärung, seien Angriffe auf die Meinungsfreiheit immer ein Vorläufer für Angriffe auf alle anderen Freiheitsrechte gewesen. Regime, die die freie Meinungsäußerung untergraben hätten, hätten immer unweigerlich auch andere zentrale demokratische Strukturen geschwächt und beschädigt. Auf dieselbe Weise würden die Eliten, die heute auf Zensur drängen, auch die Demokratie untergraben. Was sich jedoch geändert habe, seien „das Ausmaß und die technischen Mittel“, mit denen heute die Zensur ausgeübt werden könne. Die Autoren äußern sich „auf das tiefste besorgt über die Versuche, freie Meinungsäußerungen als ‘Fehlinformation’, ‘Desinformation’ und andere schlecht definierte Begriffe abzuwerten“.

Die Verfasser verweisen auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948, die einst als Reaktion auf die Gräueltaten während des Zweiten Weltkriegs verfasst wurde. In Artikel 19 steht dort: „Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert zu äußern sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ Zwar möge es notwendig sein, dass Regierungen einige Aspekte der sozialen Medien regulieren, wie etwa durch Altersbeschränkungen. Diese Regelungen sollten jedoch „niemals das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung verletzen“.

Ganzes politisches Spektrum vertreten

Regierungen, internationale Organisationen und Technologieunternehmen werden zu Einhaltung dieses Artikels aufgefordert. An die „breite Öffentlichkeit“ geht der Appell, sich den Autoren „im Kampf für die Wahrung der demokratischen Rechte des Volkes anzuschließen“. Änderungen in der Gesetzgebung würden nicht ausreichen. Es müsse auch „von Grund auf eine Atmosphäre der freien Meinungsäußerung“ geschaffen werden, „indem wir das Klima der Intoleranz ablehnen, das zur Selbstzensur ermutigt und vielen unnötige persönliche Probleme bereitet. Anstelle von Angst und Dogmatismus müssen wir Nachfragen und Debatten zulassen“, so das Fazit der Erklärung, die in der Tat auf über 100, teil hochkarätige Unterzeichner verweisen kann.

Darunter befinden sich der bekannte US-Regisseur Oliver Stone, Ex-Monty-Python-Mitglied John Cleese, „Wikileaks“-Gründer Julian Assange, Edward Snowden, die Journalisten Bari Weiss, Glenn Greenwald, Michael Shellenberger und Matt Taibbi, der Psychologe Jordan Peterson, der Historiker Niall Ferguson und dessen Ehefrau, die Menschenrechtsaktivistin Ayaan Hirsi Ali und der frühere griechische Finanzminister Yanis Varoufakis. Aus Deutschland sind unter anderem die Politikprofessorin Ulrike Guerot und der Filmemacher Dietrich Brüggemann vertreten. Hier finden sich also keine “Schwurbler” oder “Spinner”, sondern das gesamte politische Spektrum abgebildet. Der gebetsmühlenartig erhobene Vorwurf, es handele sich um ein „rechtes“ Pamphlet, geht daher also komplett ins Leere. Man kann nur hoffen, dass dieser Aufruf seine Wirkung entfaltet und Teil einer sich verbreiternden Bewegung zum Schutz der Freiheit des Wortes ist, die wahrlich in existenzieller Gefahr ist.