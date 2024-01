Wetter war gestern, heute ist nur noch Klima

In Politik und Medien werden nur noch Extremberichte über das Wetter verbreitet. Normale Jahreszeiten gibt es praktisch nicht mehr. Ein paar heiße Tage im Hochsommer, Regen im Herbst oder Schnee im Winter werden zu bisher unbekannten Wetterphänomen aufgeblasen. Es hagelt Warnungen über das ganze Jahr, wobei der Eindruck verbreitet wird, die Welt sei völlig aus den Fugen. Als Ursache dafür muss natürlich der Klimawandel herhalten. Dabei ist es egal, ob es sich um Hitze oder Kälte handelt – Hauptsache es lässt sich irgendein Bezug zur vermeintlichen Klimakrise herstellen. Aktuelle Zahlen des Deutschen Wetterdienstes zeigen, dass es 2023 zwar etwas mehr Regen als üblich gab, jedoch keinesfalls Rekordwerte. In den Aufzeichnungen seit 1951 war der Starkregenanteil in den späten 90er Jahren wesentlich höher.

Auch bei der normalen Niederschlagsmenge zeigt, die seit 1891 erfasst wird, zeigt sich nicht die geringste Besonderheit. Seit 1983 gehen die Niederschläge im Winter sogar rapide zurück. Von “Dürren” oder gar dem vielbeschworenen “heißesten Jahr seit mindestens 125.000 Jahren“ (!) kann auch keine Rede sein.

Apokalyptisches Geschwätz

Während des zu weiten Teilen verregneten Sommers entblödete sich Karl Lauterbach jedoch nicht, Tausende Hitzetote herbeizureden. „Wir müssen jetzt schon damit beginnen, ältere und kranke Menschen vor der Mega-Hitzewelle zu schützen. Vorräte an Flüssigkeit, Ventilatoren, über die Bedeutung von Flüssigkeitszufuhr reden. Erreichbar sein. Diese Hitzewelle könnte viele Todesopfer bringen“, faselte er damals.

Für nichts davon gab oder gibt es irgendwelche Anzeichen. Die konkreten Wetterdaten korrespondieren an keiner Stelle mit dem apokalyptischen Geschwätz der Klimahysteriker, die mit diesen Lügen nur die Befriedigung ihrer Machtgelüste und Gelder für ihre Pseudoforschung erreichen wollen. Da sie die Medien auf ihrer Seite haben, wird deshalb gegen alle Realität weiter am Klimamärchen festgehalten und einfach alles zusammengemixt – von denselben Leuten, die zugleich behaupten, man müsse zwischen Klima und Wetter unterscheiden. Dabei ist ihnen selbst jedes Wetter recht, um es als Folge des Klimawandels zu verkaufen. Daran zeigt sich die völlige Beliebigkeit der sogenannten „Klimaforschung“, die nichts als eine ideologisierte Pseudowissenschaft ist.