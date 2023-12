Widerwärtige linke Hetze gegen Mannheimer Polizisten nach Todesschuss

Weil sie einen türkischstämmigen 49-jährigen, mit einen Messer bewaffneten Angreifer erschossen haben, der sie trotz mehrmaliger Aufforderung weiter bedrohte und auf sie zubewegte, sehen sich Mannheimer Polizisten derzeit einem beispiellosen Shitstorm linker Heuchler und Hetzer ausgesetzt. Wieder einmal ist die Rede von “Polizeigewalt“, auch der “Rassismusvorwurf” darf nicht fehlen. Lokalmedien wie der “Südwestdeutsche Rundfunk” kommen nicht auf den Gedanken, einmal die involvierten Polizisten zu befragen, wie ihnen zumute ist; sie befragen stattdessen die Tochter des Opfers, die erklärt, der psychisch kranke Mann sei “der Polizei bereits bekannt” gewesen. Obwohl er “niemandem etwas angetan” hätte, hätte er “sterben müssen“. Das könne sie “nicht begreifen“.

Vielleicht ist es menschlich verständlich und für einen nahen Angehörigen nicht zu begreifen, aber wenn jemand mit einem Messer im öffentlichen Raum hochaggressiv auftritt, wiederholte Aufforderungen, die Waffe niederzulegen, missachtet und sich dann auch noch unberechenbar auf die Polizei mit angeschlagenen Pistolen zubewegt, dann ist Schusswaffengebrauch nicht nur zu erwarten, sondern absolut angebracht. Wenn der Mann diese Selbstgefährdung im Zustand der psychischen Unzurechnungsfähigkeit begangen hat (oder womöglich sogar vorsätzlich, Stichwort “suicide by cop“), dann ist dies zwar an Tragik kaum zu übertreffen, aber dennoch ein normaler Vorgang. Die Polizisten haben nicht nur sich selbst geschützt, sondern einen möglichen Gefährder neutralisiert – und damit das absolut Richtige getan; selten genug, dass so etwas in Deutschland passiert. Sie verdienen Rückendeckung und Lob – keine Disziplinarmaßnahmen oder gar Strafermittlungen und schon gar keinen linken Shitstorm. Woke und wohlfeile Polizistenschelte

Man muss nicht erneut die ganze Litanei herunterleiern, wie groß wohl der öffentliche Aufschrei gewesen wäre, wenn der Angreifer Unschuldige angegriffen, ja womöglich getötet und die Polizei ihn nichts daran gehindert hätte. Dieselben, die jetzt von Unverhältnismäßigkeit schwafeln, wären dann diejenigen, die am lautesten geplärrt hätten. So wie sie auch dann plärren, wenn sie selbst einmal Opfer von solchen Übergriffen – oder anderen Delikten jedweder Art – sind; die woke Polizeischelte erfolgt stets aus dem Zustand der Nichtbetroffenheit heraus. Für ein lausiges Beamtengehalt des unteren bis mittleren Dienstes sollen sich unsere Ordnungshüter – ginge es nach den niederträchtigen linken Betroffskis – gefälligst bespucken, bepöbeln, mit Steinen bewerfen oder potentiell lebensgefährlichen Antifa-Attacken aussetzen und jetzt auch noch bewaffnete Migranten unbekannter Motivlage mit gezücktem Messer auf sie losgehen lassen – doch wehe, sie tun das, was ihre originäre hoheitliche Aufgabe ist!

Es ist an Widerwärtigkeit nicht zu überbieten: Da machen unsere Polizisten – ansonsten notorisch dauereingenässt, ja keine Fehler oder “überzogenen” Handlungen zu begehen – einmal alles richtig, und wieder kommen die linkspopulistischen Ratten aus ihren Löchern gekrochen und betreiben Täter-Opfer-Umkehr. Die schwer erträgliche Speerspitze dieser Zumutung bildete einmal mehr der linksradikale Bruder des Berliner Queerbeauftragten Marco Pantisano: Per wohlfeiler Ferndiagnose meint er, die Mannheimer Beamten retrospektiv belehren zu müssen, dass sie, statt zu schießen, gefälligst hätten versuchen sollen, dem Angreifer das Messer abzunehmen:

Kolumnistin Anabel Schunke twitterte zu Recht : “Bin dafür, dass Pantisano beim nächsten Messermann mal zeigt, wie man das fachgerecht macht, ohne Gefahr zu laufen, dass man selbst und andere abgestochen werden.” Was Pantisano hier absondert, liegt auf einer Ebene mit der unsäglichen Stellungnahme der Grünen-Zumutung Renate Künast 2019, die auf die Attacke eines angeblich 17-jährigen afghanischen “Merkel-Gastes” in einem Würzburger Regionalzug hin den Täter ebenfalls erschoss:

Solchen subversiven linken Pseudo-Menschenfreunde, die psychopathische oder terroristische Täter mit Migrationshintergrund zum Opfer von “Polizeigewalt” oder “unangemessener Gewaltanwendung” umdichten, während sie im Fall deutscher Opfer eisern schweigen, tragen die “Black Lives Matter“-Psychose von 2020 in eine zunehmend bedrohlichere und gemeingefährlichere deutsche Lebenswirklichkeit hinein – und sabotieren damit die letzten verbliebenen Schutzgaranten gegen Alltagsgewalt und Anarchie. Man muss sich wirklich wundern, dass sich überhaupt noch Polizeinachwuchskräfte hierzulande finden, die für dieses Land und seine linken Meinungsführer noch die Drecksarbeit machen.