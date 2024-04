Wie immunisiert man sich gegen die “Krankheit X”?

Sie wird kommen: die „Krankheit X“. Und sie soll uns wieder in Panik versetzen. Das österreichische Gesundheitsministerium hat schon einen neuen „Pandemieplan für respiratorische Erkrankungen“ veröffentlicht (hier downloadbar). Nach dem Versuch mit den „M-Pox“ (“Affengrippe“) wurde in den USA jetzt wieder die „Vogelgrippe“ ins böse Spiel geworfen. Millionen von Vögeln wurden in den letzten Jahrzehnten deswegen völlig sinnlos gekeult. Erstmals sei jetzt ein Fall dieser Atemwegserkrankung in der letzten Woche bei einem Rind festgestellt worden. Die amerikanische Krankheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist sehr besorgt, obwohl die Krankheit nicht auf den Menschen übertragbar ist. Aber kommt Zeit, kommt ein virologischer Hütchenspieler – der genau das behaupten wird.

Wie kann man sich gegen jede Seuchenbedrohung schützen? Das sicherste Mittel ist: Nicht glauben! Einfacher gesagt als getan. Dafür braucht man das Wissen, dass es noch nie eine landesweite Pandemie gegeben hat und es auch keine geben kann. Für jede Infektion ist der Zustand der Person und das Umfeld, in dem sie lebt, entscheidender als irgendein Mikroorganismus. Verunsicherung ist ein maßgeblicher Faktor jeder Erkrankung. Indoktrination des Gehirns schwächt unser Immunsystem.

Kein Mikroorganismus so gefährlich wie die “Maßnahmen”

Wer dies verinnerlicht hat, ignoriert einfach Berichte über eine neue bakterielle oder virale Gesundheitsgefahr und schützt damit sein Immunsystem. Denn es ist die Angst, die unsere Abwehrkräfte zersetzt. Unsere Vorfahren wussten dies, ohne über wissenschaftliche Erkenntnisse der Massenpsychologie oder Neurophysiologie zu verfügen. 1831 gestand eine Seuchenkommission zur Eindämmung der Cholera in Ostpreußen ein, dass sich „Angst und Besorgnis als vorzügliche Beförderungsmittel der Krankheit erwiesen“ hätten. Schon 500 Jahre früher musste man dem Schwindel ebensowenig auf den Leim gehen; ein Leibarzt des böhmischen Königs Wenzel warnte im 14. Jahrhundert: „Allein schon die Angst vor der Seuche, die Einbildung und das Reden von ihr kann ohne Zweifel pestkrank machen.“ In Böhmen scheint man sich daran gehalten zu haben: Für Prag und Umland sind im infektionsgeschüttelten Europa über die Jahrhunderte kaum Seuchenereignisse verzeichnet.

Kein Mikroorganismus ist so gefährlich wie die damit gerechtfertigten Maßnahmen. Ob der wirtschaftliche Tod durch Lockdowns, Quarantäne und Unterbrechung der Lieferketten, oder die fatalen Therapien mit Entzug von Körperflüssigkeiten und der Gabe von Giften. Flucht war jahrhundertelang die „beste Medizin“, die sich aber nur Vermögende und Kirchenmänner leisten konnten. Entsprechend starben bei jeder angeblichen oder aufgebauschten Seuche vor allem die unteren Gesellschaftsschichten. Daher ist Angst das beste Vehikel für soziale Veränderungen.

Geschichte reimt sich

Wer Angst hat, denkt nicht mehr klar und logisch. Wer Angst hat, sucht Schutz und unterwirft sich unbesehen Hilfsangeboten. Nicht umsonst weiß die Börsenlegende Warren Buffet: „Weitverbreitete Angst ist Ihr Freund als Investor, weil sie Schnäppchenkäufe ermöglicht.“ Entsprechend hat sich das Vermögen der Milliardäre während der Covid-19-Inszenierung verdoppelt. Da die reichsten 0,1 Prozent dennoch erst über etwa zwei Drittel des weltweiten Vermögens verfügen, ist mit weiteren infektiösen Gesundheitskrisen zu rechnen.

Seuchen kommen nie ohne Grund – aber Seuchen entfalten keine zerstörerische Wirkung, wenn sie nicht geglaubt werden. Ein Blick in die Vergangenheit lohnt, da sich Geschichte zwar nicht wiederholt, aber doch reimt. In den 1940er Jahren war „Polio“ schon einmal die “Krankheit X”, um mit einer vermeintlichen Viruserkrankung die nerventoxische Giftigkeit von Pestiziden zu vernebeln. In „Hauptsache Panik“ kann man alles Wissenswerte über die Geschichte von Seuchen kompakt nachlesen. Dieses Wissen schützt, wenn die ominöse “Krankheit X” aus dem Hut gezogen werden wird.

Univ.-Doz.(Wien) Dr. med. Gerd Reuther ist Facharzt für Radiologie, Medizinaufklärer und Medizinhistoriker. Er benannte von Anfang an „Covid-19“ als das, was es war: ein großer Bluff. In inzwischen sechs Büchern setzt er sich kritisch mit der Medizin in Geschichte und Gegenwart auseinander. Seine Frau Dr. phil Renate Reuther ist Historikerin. Aktuell erschien von dem Autorenpaar der Essayband „Wer schweigt, hat schon verloren.“