Wie man Frauen aus dem Spitzensport drängt: Nächster biologische Mann feiert als “Transfrau” Wettbewerbstriumphe

Trotz aller Kritik und obwohl andere Sportarten diese Farce längst beendet haben, konnte die niederländische „Transfrau“ Noa-Lynn van Leuven binnen einer Woche bei Darts-Turnieren gegen Frauen und Männer mehrfach „gewinnen“. Auch hier regt sich jedoch zunehmend erbitterte Kritik. Nachdem sie bei der PDC Women’s Series im englischen Wigan auch die Weltranglistenerste Beau Greaves „besiegt“ hatte, traten van Leuvens Teamkolleginnen Aileen de Graaf und Anca Zijlstra aus Protest aus dem niederländischen Dartsteam zurück. Zijlstra erklärte, sie habe sich geschämt, unter diesen Umständen weiter für das niederländische Team zu spielen. Deshalb sei es für sie Zeit, zu gehen. Sie habe versucht, „das zu akzeptieren, aber ich kann es nicht gutheißen oder dulden. Ich glaube, dass Sport ein gleichberechtigtes und faires Feld sein sollte, das mit gutem Gewissen gehandhabt und akzeptiert werden sollte. Schließlich haben wir so hart daran gearbeitet, in diesem Sport relevant und wettbewerbsfähig zu sein“, so Zijlstra weiter, die auch gleich noch aus dem niederländischen Darts-Verband austrat.

Man könnte annehmen, im Dart spielte das Geschlecht keine Rolle, doch dem ist nicht so: Männer und Frauen haben in Konzentration, Geschicklichkeit und physischer Ausdauer nicht nur (wenn auch geringfügige, aber eben wettbewerbsentscheidende) unterschiedliche Leistungsniveaus; bei Transpersonen werden auch Medikamente und Präparate, die sie im Zuge ihrer Hormonbehandlung einnehmen, geduldet, obwohl diese ansonsten unter Dopingbestimmungen fallen; dies betrifft vor allem den Testosteronspiegel. Das Ergebnis ist eine ideologische krampf- und krankhafte Wettbewerbsverzerrung im Namen eines woken Kults, der immer inflationärere Auswüchse annimmt.

Wehleidiges Herumopfern der “Siegerin”

Von der “Siegerin” van Leuven kam nur dasselbe selbstmitleidige Geschwätz, welches man auch von anderen „Trans-Sportlern“ kennt, die keine Skrupel haben, ihre körperlichen Vorteile zu nutzen, um an Frauenwettbewerben teilzunehmen und sich bei Kritik an diesem grotesken Missbrauch des Sportsgeistes auch noch als Opfer darzustellen: „Ich habe nicht wirklich das Bedürfnis, mich weiter damit zu befassen. Das war ihre Entscheidung und nicht meine. Ich denke, das einzige, was ich an diesem Thema bedaure, ist, dass viele Leute vergessen, dass ich auch ein Mensch bin“, erklärte „sie“ zynisch – und jammerte, “sie” wolle doch „nur ihr Ding machen“ und verstehe den Unmut nicht. Dass hier eine lächerliche Wettbewerbungsverzerrung stattfindet und “ihre” künstlich erleichterten Siege keinen realen Wert haben, ist „ihr“ dabei völlig egal. Doch wer auf diese antiwissenschaftliche Travestie auch nur hinweist, gilt natürlich als transfeindlich.

Die PDC richtet sich in ihren Wettbewerbsrichtlinien eigentlich nach den Vorgaben der Darts Regulation Authority, die sich wiederum an den Kriterien des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) orientiert. Darin heißt es, zu den wichtigsten Grundsätzen des IOC gehörten „keine Vermutung eines Vorteils“ und „Inklusion“. Der Sport wird angehalten, „unverhältnismäßige Vorteile“ auf individueller Basis zu berücksichtigen, um “unfaire Vorteile zu vermeiden”. Genau dies geschah hier jedoch wieder einmal nicht: Frauen, die jahrelang trainieren, um es in ihren Disziplinen an die Spitze zu schaffen, werden durch eine völlig irrsinnige Ideologie um die Früchte ihrer Leistung gebracht, indem es Männern erlaubt wird, sich durch Sprechakt und nachfolgende Hormonbehandlung ganz einfach zu “Frauen” zu machen. Was für eine verschwindende Minderheit von Einzelfällen, für die diese Disposition tatsächlich gilt, sinnvoll sein mag, ist längst zum beliebigen Lifestyle-Phänomen und Modekult verkommen. Auf diese Weise vertreibt man Frauen systematisch aus dem Leistungssport – und diffamiert sie dann auch noch als „transphob“, wenn sie ihrer eigenen öffentlichen Demütigung durch biologische Männer nicht noch begeistert applaudieren. Man kann nur hoffen, dass auch im Dart diesem Spuk alsbald ein Ende bereitet wird, bevor auch hier – wie schon beim Schwimmen – noch mehr echte Frauen die Reißleine ziehen.