Wiener Gender-Müll: “Liebe Zufußgehende und intergeschlechtliche Menschen”

Wer dachte, nur Deutschland exekutiere den Gender-Wahn bis zur lächerlichsten Konsequenz und zumindest im deutschsprachigen Nachbarland Österreich würde noch ein Rest gesunder Menschenverstand herrschen, sieht sich nun eines Schlechteren belehrt: Die Stadt Wien entblödet sich tatsächlich nicht, die Bezeichnung „Fußgänger“ durch das idiotische Konstrukt „Zufußgehende“ zu ersetzen. Offenbar ist dieser Irrsinn auf dem Mist der SPÖ-„ Planungs- und Mobilitätsstadträtin“ Ulrike Simma gewachsen. Wie ihre Genossinnen in Deutschland haben auch die Linken in Österreich in dieser Zeit allgegenwärtiger Krisen, die sie selbst maßgeblich mitverursacht haben, keine anderen Sorgen, als den Menschen auch noch völlig groteske Sprechdiktate aufzuzwingen, mit denen eine über Jahrhunderte gewachsene Kultursprache vergewaltigt und zerstört wird.

Damit geht auch der für Linke so typische Bevormundungsdrang in allen anderen Lebensbereichen einher. Auf der offiziellen Webseite Wiens heißt es: „Zu-Fuß-Gehen ist gesund, schont das Klima, fördert soziale Kontakte, belebt den öffentlichen Raum und stärkt den Einzelhandel“. An anderer Stelle findet sich die Aussage: „Alle Verkehrsteilnehmenden, Zu-Fuß-Gehende, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs sind in der Begegnungszone gleichberechtigt.“ Die Initiative „Geht doch Wien“ erklärt: „Wir vertreten Angelegenheiten aller Zu Fuß Gehenden“.

Sprachvergewaltigung pur

Dass die für ihre Präzision berühmte deutsche Sprache mit solchen semantisch verfälschenden Konstrukten geradezu vergewaltigt wird, bleibt auch hier natürlich außen vor (ein zu Fuß Gehender ist jemand, der in diesem konkreten Moment zu Fuß geht, was er im nächsten Moment, wenn er vorm Schaufenster steht, schon nicht mehr tut, obwohl er dennoch “Fußgänger” bleibt – so wie ein Studierender nur so lange Studierender ist, wie er gerade studiert, während ein “Student” auch dann Student ist, wenn er abends feiern geht.)

Damit nicht genug: Im offiziellen Schriftverkehr der österreichischen Hauptstadt muss fortan nun zwingend die Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte intergeschlechtliche Menschen“ verwendet werden. Formulierungen und Forderungen, für deren Gebrauch man noch vor wenigen Jahren auf seinen Geisteszustand überprüft worden wäre, finden heute wie selbstverständlich Eingang in Gesetze, Verwaltungen, Gerichte, Medien und Bildungseinrichtungen. Das dem akademischen Milieu entsprungene Gendergefasel ist eine Folter für jeden sprachkundigen Menschen und wird von der überwältigenden Mehrheit der Menschen nicht nur in Deutschland, sondern bezeichnenderweise auch in Österreich vehement abgelehnt. In einer Umfrage vom Juli sprachen sich 67 Prozent der Österreicher für ein landesweites Genderverbot in der öffentlichen Verwaltung aus; dennoch wird arrogant an diesem Irrsinn festgehalten. Das einzig Gute daran ist, dass er dazu beiträgt, die Abneigung gegen die linken Volksumerzieher und kulturmarxistischen Bevormunder in immer neue Höhen zu treiben.