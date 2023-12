Wir gratulieren: Habeck hält die “Rede des Jahres”!

Fast hatten wir sie schon vergessen – jene zehn Minuten Ruhm, die wir dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister nun zugestehen müssen. Jene zehn Minuten, die mit einem Hinweis auf jene seltsamen Idee von der “Staatsräson” beginnen, die die Existenz Israels offenbar höher stellt als die eigene. Dass uns Israel nicht gleichgültig sein kann, ist klar. Aber die wichtigste Staatsräson Deutschlands können vernünftigerweise nur Deutschland selbst und das deutsche Volk sein; genau so, wie es Habeck vor rund zwei Jahren beeidet hat: “Ich schwöre, daß ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.”

Der Anlass für Habecks Rede ist nämlich die Tatsache, dass man sich von dieser im Grundgesetz formulierten Vernunft jahrelang, wenn nicht gar jahrzehntelang, verabschiedet hat – im Drang nach Schuldkompensation: In einer verunglückten Regression (“Es war die Generation meiner Großeltern, die jüdisches Leben in Deutschland und Europa vernichten wollte” lässt man seit bald einem Jahrzehnt alles und jeden ins Land, ohne groß an die Folgen zu denken, weil das Gegenteil ja vermeintlich nahtlos an damalige Unmenschlichkeiten anknüpfen könne. Dank dieser Blindheit dafür, wer da eigentlich kam und weiterhin kommt, wandelt sich das judenfreundliche Land mit großen Schritten zu einem judenfeindlichen. Was den oberfreundlichen Judenfreunden, zu denen wir Habeck sicher zählen dürfen, freilich erst jetzt so langsam dämmert.

Lagerfelds mahnende Worte

Andere waren da ein klein wenig früher dran: “On ne peut pas tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après“ (“Man kann nicht Millionen von Juden umbringen, um anschließend Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land zu holen“), hat etwa Karl Lagerfeld völlig korrekt, völlig politisch unkorrekt, vor sechs Jahren gesprochen. Mehr als ein hochkonzentriertes Überhören war damals noch nicht drin – waren es damals doch vorwiegend nur Deutsche oder aber Migranten selbst, die überfallen, vergewaltigt oder gemessert wurden durch Vertreter all dessen, was die Qualitätsmedien heute noch als “Bereicherung” titulieren. Täglich wird mittlerweile ein “Ehrenmord” begangen und zweimal täglich eine Gruppenvergewaltigung. So bunt darf es schon sein.

Das alles war für Habeck und seinesgleichen kein Thema. Zu bunt wird es ihnen erst, wenn nun auch Juden von der staatlich organisierten Unsicherheit betroffen sind und sich die Übergriffe, allen verzweifelten Versuchen zum Trotz, partout nicht mehr den indigenen “Rechtsextremen” in die Schuhe schieben lassen, weil diese gegenüber dem importierten Antisemitismus nur noch eine Randerscheinung sind. Dann packt Habeck halt seinen Konfirmandenanzug aus, lässt sich seine Krawatte binden, stutz seinen Drei-Tage-Bart auf einen Tag zurück, ordnet sorgsam seine Stirnfalten und erzählt uns dann eine seltsam verschraubte Geschichte. Es ist die Geschichte von einer “harten politischen Antwort” auf den Antisemitismus bei islamistischen Demonstrationen; eine Antwort, die es natürlich nicht geben wird. Und natürlich auch die Geschichte vom “Anspruch der Muslime auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt” – obwohl es diese kaum gibt, weil Muslime nicht als Opfer, sondern als Täter an prominenter Stelle in allen Kriminalstatistiken auftauchen: Siehe auch hier wieder die Kategorien “Ehrenmord” und “Gruppenvergewaltigung” .

“Rede des Jahres” war über Nacht folgenlos verflogene heiße Luft

Es folgt noch ein Ordnungsruf an die Judenfeinde in den eigenen linksgrünen Reihen – Greta ist leider nicht mehr einzufangen -, und das war’s. Bereits auf der Bundespressekonferenz am folgenden Tag scheint sich Habecks Gefolge nicht mehr an diese “Rede des Jahres” erinnern zu wollen. Wieder einmal heiße Luft, die über Nacht folgenlos verflogen ist – und sie wissen es alle. Nur bei den medialen Irrlichtern, die in Habeck noch immer einen idealen Kanzler entdeckt zu haben glauben, verfängt sein Gerede. Eine deutsche Kanzlerhoffnung, dessen Söhne bevorzugt Dänisch sprechen, in Dänemark zur Schule und Uni gingen – bei zwei deutschen Elternteilen – als Teil der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein betrachten. Das passt bestens zum besten Deutschland, mit dem er nichts anzufangen weiß.

Und es verfängt auch beim “Seminar für allgemeine Rhetorik” an der Uni Tübingen, wo Habeck für seine “großartige Rede” ausgezeichnet wurde – so wie das Gerede von Merkel vor drei Jahren: „Wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen.“ Reden des Jahres halt – im Vergleich zu einem Satz des Jahrzehnts: “On ne peut pas tuer des millions de juifs pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après.“