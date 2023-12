“Wir verbrennen”: Arktische Meeresvereisung setzt so früh ein wie seit 20 Jahren nicht

Während die Klimahysteriker unablässig ihr Mantra von der menschheitsbedrohenden Erderwärmung und einer apokalyptischen Eisschmelze verbreiten, die zu sintflutartigen Überschwemmungen führen werde, waren der diesjährige Herbst und Winter in Skandinavien so kalt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Durchschnitt passieren jedes Jahr 3.500 Schiffe Schweden unter dem Kommando eines Eisbrechers. Pro Winter werden knapp zehn Millionen Tonnen Güter von und zu den Häfen im Bottnischen Meerbusen zwischen Schweden und Finnland verschifft, was etwa einer Million Lkw entspricht. Bereits Anfang Dezember war das erste Schiff auf die Hilfe eines Eisbrechers angewiesen, um seinen Weg fortsetzen zu können.

Inzwischen hat sich diese Zahl auf 20 bis 30 Schiffe erhöht. Laut Amund Lindberg, dem Leiter der Winterschifffahrt beim schwedischen Seeamt, hat die Eisbildung zum letzten im Winter 2001/2002 so früh begonnen. Derzeit sind zwei große und ein kleiner Eisbrecher im Einsatz, die vermutlich aber nicht ausreichen und bald durch weitere verstärkt werden müssen. Im Januar soll der Polareisbrecher Oden auslaufen. Die schwedische Schifffahrtsverwaltung verfügt über fünf eigene Eisbrecher, seit 2013 besteht eine formalisierte Zusammenarbeit mit Finnland beim Eisbrechen. Es wäre interessant, wie die „Klimaforscher“ dieses nicht mehr vorgesehene Szenario (weg-) erklären. Bekanntlich muss mittlerweile einfach alles dafür herhalten, um den angeblich so gefährlichen Folgen des Klimawandels zugeschrieben zu werden. Egal, ob es ungewöhnlich heiß oder ungewöhnlich kalt ist – in einer riesigen Verwirrung wird mal behauptet, man müsse zwischen „Wetter“ und „Klima“ unterscheiden, dann wird aber wieder ein warmer Sommer zum Bestandteil der kommenden Klimahölle gemacht.

Klimaschwindel versus Wirklichkeit

Da die Klimalügen immer weniger der realen Entwicklung standhalten, müssen immer absurdere Verrenkungen gemacht werden, um Ängste zu schüren. Ein weiterer Rückschlag für die selbsternannten Klimaretter ist auch die geradezu rasend schnelle Erholung des Great Barrier Reefs vor der australischen Küste. Der Untergang dieses größten Korallenriffs der Welt gehört zu den am meisten strapazierten Hinweisen auf die angebliche Klimakrise. Während vor drei Jahren noch gebetsmühlenartig verbreitet wurde, das Riff habe wegen der hohen Wassertemperatur über die Hälfte seiner Korallen eingebüßt, ist seit 2021 ein rasantes Wachstum zu beobachten. Selbst die wissenschaftlichen Berater der Vereinten Nationen empfahlen in diesem Jahr, das Riff nicht auf die Liste der „gefährdeten“ Welterbestätten zu setzen. In einem Bericht stellten sie fest, dass es in den 36 Jahren seit Beginn der Überwachung noch nie eine so gute Abdeckung mit Hartkorallen gegeben habe. Trotzdem halten die meisten Medien an der eingängigen Mär von der Zerstörung des Riffs fest. Gegen alle Fakten müssen die Klimamärchen am Leben gehalten werden.

Dabei verstricken ihre Profiteure sich jedoch zunehmend in Widersprüche, weil die meisten Menschen erstens nichts von den vermeintlich so dramatischen Veränderungen bemerken und es ihnen zunehmend verdächtig vorkommt, dass die Weltuntergangsszenarien immer weiter in die Zukunft verlegt werden müssen, da sie sich so hartnäckig weigern, einzutreten. Man kann nur hoffen, dass dieses Lügengebäude nach und nach einstürzt und die Menschen sich in Namen dieses Irrsinns nicht mehr um Wohlstand und Zukunft betrügen lassen.