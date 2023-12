Wir werden durchgereicht: Deutschland löst sich auf

Zu sagen, man hätte es nicht mehr leicht in diesem Land, ist eine glatte Untertreibung. Wer nicht im Tiefschlaf vor sich hin dämmert, wer ein selbstbestimmtes, freiheitliches Leben führen will, wer politisch und gesellschaftlich identitätsstiftende Werte zu leben gedenkt, wer bereit ist, für ein Leben in Sicherheit und ein Mindestmaß an Wohlergehen seinen solidarischen Beitrag in Form von Arbeit und Wertschöpfung zu leisten, wer Deutschland die letzten 60 Jahre gar nicht so scheiße fand: Der wird täglich von immer neuen Meldungen über Irrsinnsentscheidungen aus Berlin oder Brüssel geradezu erschlagen.

Machen wir uns ehrlich: wir leben in einem selbstzerstörerischen Irrenhaus. So gut wie alles, was diesem Land Orientierung und Richtung gab, wird ins Gegenteil verkehrt. Manipulative Marionetten, ideologisch verbrämte Realitätsleugner, sich selbst bereichernde Egomanen haben das Ruder übernommen oder dienen auch übergeordneten Kräften. Sie legen Hand an die Grundfesten dieser Republik – auch an die der Demokratie, tun aber so, als würden sie genau diese schützen. Über die willfährigen Mainstream-Medien wurden bestimmte Narrative als die einzig gültige Wahrheit aufgebaut, quasi “alternativlos“. Wer diesen Erzählungen widerspricht, wird als “Demokratiefeind”, “Querdenker” oder Bekloppter ausgegrenzt. Es lebe das Feindbild! Beispiele sind Legion.

Es braucht Vernunft statt Religion

Was etwa die Corona- Maßnahmen und die Impfkampagne betrifft, so muss eine ehrliche und transparente Aufarbeitung stattfinden: Wer sind die Gewinner und Profiteure, wer die Verlierer? In der Energiewende müssen Aufwand und Nutzen auf den Prüfstand: Wir können nicht unsere Wirtschaft und auch die Natur zerstören, um am Ende des Tages für das globale Klima nichts zu erreichen. Das Sendungsbewusstein und die Profilierungssucht von zumeist grünen Politikern, die sonst nichts können,

müssen uns am Allerwertesten vorbeigehen. Wir brauchen Vernunft, keine Religion.

Heute die Schlagzeile: Katastrophaler Bericht über Pisa und den Bildungsstand der Neuntklässler in Deutschland; vor allem in den Fächern Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften schlimmste Mängel. Gerade hier entscheidet sich aber die Zukunft. Es geht hier auch nicht nur um deutsche Schüler – sondern um Schüler in Deutschland. Das muss man sagen dürfen, ohne sich gleich dem üblichen Rassismusvorwurf ausgesetzt zu sehen. Wenn 50 Prozent der Schüler in den Klassen kein Deutsch sprechen, wie, bitte, soll da ein vernünftiger Unterricht stattfinden? In einigen Kindergärten werden “Berührungsräume” im Zuge der Frühsexualisierung eingerichtet,

Weihnachtsbäume und Weihnachtsfeiern hingegen verbannt. “Vielfältigkeitkeitsfeste” feiert man jetzt.

Wie war das nochmals, mit dem Hand anlegen an die Grundfesten unserer Kultur? Und nochmals: Deutschland gefällt sich in der Rolle des Vorreiters des Kulturwandels in Europa. Dafür wird man in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit durchgereicht. Deutschland ist das Zentrum des Wahnsinns in Europa; vermutlich deshalb steht ja auch Ursula von der Leyen an der Spitze der EU. Man überlässt nichts dem Zufall. Wenigstens hier bleibt man bei der deutschen Gründlichkeit.