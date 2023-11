Wirbel um OpenAI-Pionier: Abgründe der Künstlichen Intelligenz

In den letzten Tagen spielte sich auf offener Bühne ein Drama um die Entlassung und Rückkehr des KI-Pioniers Sam Altman durch das Unternehmen OpenAI ab. Altman hatte vor einem knappen Jahr für weltweites Aufsehen gesorgt, als er den von ihm maßgeblich konzipierten KI-Chatbot ChatGPT präsentierte. Damit wurde eine neue Dimension in der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz erreicht, die immer menschenähnlicher und damit gefährlicher zu werden droht. Die Folgen für Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Politik und Medien, die mit dieser Revolution eingeleitet wurde, sind noch nicht absehbar und beherrschten fast das ganze Jahr über die Schlagzeilen.

Vergangene Woche war Altman dann völlig überraschend als Chef von OpenAI entlassen worden. Konkrete Gründe wurden nicht genannt, es hieß lediglich, die Kommunikation zwischen ihm und dem Verwaltungsrat habe nicht funktioniert, zudem habe er sich dem Gremium gegenüber unehrlich verhalten. Dieser Paukenschlag löste eine Kette sich überstürzender Ereignisse aus. Die Belegschaft von OpenAI lief Sturm gegen die Entlassung. 700 der 770 Mitarbeiter forderten die Rückkehr Altmans und drohten ansonsten mit Kündigung. In der Nacht zu Montag wurde mitgeteilt, Altman werde zu Microsoft wechseln, dass zu 49 Prozent an OpenAI beteiligt ist. Am Mittwoch wurde dann bekannt, dass Altman als CEO zurückkehren und der Verwaltungsrat nach seinen Wünschen umstrukturiert werde.

Konflikt über die Unternehmensausrichtung

Hinter alldem steckt wahrscheinlich ein Konflikt über die Ausrichtung des Unternehmens und die Gefahren von KI. OpenAI war 2015 gegründet worden, um die KI-Forschung voranzutreiben, aber ohne auf Profit ausgerichtet zu sein. In einer Firmencharta von 2018 hieß es, die Fortschritte sollten allen Menschen zugutekommen, Anwendungen, „welche der Menschheit schaden könnten“ sollen verhindert werden. Über die Einhaltung dieser Grundsätze sollte der Verwaltungsrat wachen. Dieser sah in Altmann offenbar eine Gefahr, weil er zu sehr auf Profit gesetzt hat. Mit dem Einstieg von Microsoft 2019, das dem Vernehmen nach 13 Milliarden Euro in das Unternehmen investieret haben soll, waren die hehren Ideale offenbar bereits Makulatur. Auch Elon Musk, der ein Gründungsinvestor der Firma war, stieg daraufhin aus.

Mit dem Aufkommen von ChatGPT wurde Altman weltweit bekannt. Die Fragen nach den Konsequenzen seiner Schöpfung trieb die ganze Welt um. Er selbst warnte vor einem möglichen Weltuntergang durch KI und setzte sich für staatliche Regulierung ein. Offenbar fährt er jedoch zweigleisig. In den letzten Wochen soll es einen weiteren großen Durchbruch in Form eines beispiellos leistungsfähigen Algorithmus gegeben haben. „Vier Mal in der Geschichte von OpenAI, zuletzt vor einigen Wochen, durfte ich mit im Raum sein, als wir (…) die Grenzen des Möglichen verschoben“, erklärte er. Angeblich soll er diese Entwicklung, die noch mehr dazu angetan ist, die Bedenken des Verwaltungsrats über die unkontrollierbaren Gefahren von KI zu steigern, verschwiegen haben, weshalb die Entlassung erfolgt sei. Aus dem Konflikt ging er jedenfalls als eindeutiger Sieger hervor. Die Kritiker und Mahner sind aus dem Unternehmen verschwunden, fortan werden Vertreter der Investoren den Ton angeben, vor allem von Microsoft. Für die Welt verheißt dies wahrscheinlich nichts Gutes. Die Gefahr, dass KI völlig außer Kontrolle gerät und zum Feind des Menschen wird, ist mit Sicherheit nicht geringer geworden.