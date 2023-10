Wo ist es hin, all das Geld für Gaza?

“Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um“, lautet ein altes Sprichwort. Jemand, der mutwillig sein Leben riskiert, muss sich gefallen lassen, nur mäßiges Mitleid zu ernten, wenn ihm etwas zustößt. Er hätte gewarnt sein können. Wenn ich Arnold Schwarzenegger in die Wade beiße, könnte das für mich unangenehme Konsequenzen haben. Das merken nun auch die Palästinenser: Gestern noch feierten sie den Tod israelischer Zivilisten mit Süßigkeiten und gaben sich sehr selbstbewusst – um nicht zu sagen vollkommen enthemmt – in ihrem Gewaltrausch. Jetzt folgt der Katzenjammer, denn Israel schlägt zurück. Es ist nichts Neues, dass der jüdische Staat sich seiner Haut erwehrt, schließlich geht es um das blanke Überleben. Und gerade die Hamas hat sich auf die Fahnen geschrieben, Israel zu vernichten. Nichts anderes bedeutet die auch hier in Deutschland oft gezeigte Parole “From the river to the sea Palestine will be free!” Eine Zwei-Staaten-Lösung ist hier nicht angestrebt – auch wenn sich unsere Außenministerin das erträumt.

Es folgt der übliche Rollenwechsel vom triumphierenden Terroristen zum Opfer israelischer Politik. Hier kann man durchaus Parallelen zu den Erklärungsmodellen deutscher Soziologen erkennen, wenn in Neukölln einmal wieder die “Party- und Eventszene” aus dem Ruder läuft. Eigenverantwortung? Fehlanzeige, die Täter sind stets Opfer der Umstände. In Deutschland werden sie durch “Rassismus” und “Islamophobie” in die Enge getrieben und in Israel durch das “Apartheid-Regime“, das sich sogar schon Sigmar Gabriel zusammenphantasierte. Leider sind einige Deutsche, welche diese Zusammenhänge im eigenen Land durchaus erkennen können, für die Klagen der Palästinenser durchaus empfänglich und bereit, die Täter-Opfer-Umkehr unkritisch zu akzeptieren. Selbst unser Außenministerium behauptet schließlich, Gaza sei noch immer von Israel “besetzt”. Vor zwei Jahren fragte ich nach, wie man zu dieser Aussage käme. Präsident Abbas habe das so gesagt, antwortete man mir. Na, dann wird es wohl so stimmen!

Andere Prioritäten

Derzeit wird im Netz diskutiert, ob es in Ordnung ist, wenn die Israelis den Gaza-Streifen komplett abriegeln. Inklusive der Abschaltung von Strom und Wasser. Die Empörung ist groß. Offenbar finden es die Palästinenser sehr unverschämt, dass das Land, welches sie gerade überfallen haben, sich weigert, sie weiterhin vollumfänglich zu versorgen. Gewiss, die Armut im Gaza-Streifen ist groß und das trifft auch Unschuldige. Aber stellt sich eigentlich niemand die Frage, warum Gaza sich von all den gezahlten Hilfsgeldern aus aller Welt noch keine zumindest teilautonome Infrastruktur schaffen konnte? Noch nicht einmal ein paar Windräder haben sie bei den Grünen angefragt und die touristischen Möglichkeiten werden auch nicht genutzt. Die von Israel 2006 zurückgelassene landwirtschaftliche Infrastruktur wurde demoliert.

Die Antwort ist natürlich bekannt: Die Hamas setzt andere Prioritäten. Man kann sich nur wundern, wie wenig sich die Bundesregierung um den Verbleib der aus Deutschland gezahlten Millionen kümmert. Ricarda Lang behauptete zwar jüngst, es würde “alles kontrolliert”, aber man fragt sich, warum dann keine Ergebnisse zu sehen sind, welche der Zivilbevölkerung zugute kommen. Stattdessen werden Terrortunnel und Raketen gebaut. Wenn Gaza im Elend sitzt, dann ist das allein der Hamas zu verdanken. Dennoch gelingt es ihr immer wieder, das Verständnis der Deutschen zu wecken; ein zerstörter israelischer Kindergarten ist den Medien hingegen kaum eine Meldung wert.

Der größte Feind der Palästinenser ist die eigene Führung

In den Köpfen sitzt noch immer das Bild vom “Juden in der Opferrolle“, dabei haben sich die Israelis längst erfolgreich davon emanzipiert. Das gefällt vielen nicht. Deshalb saugen sie die Bilder aus Gaza begierig auf. Und die Bundesregierung macht das Portemonnaie auf, weil man die “armen Menschen” nicht leiden lassen kann. Sie leiden aber nur deshalb, weil das für sie gedachte Geld nicht sinnvoll eingesetzt, sondern für Kriegsmaterial und mörderische Hetze zweckentfremdet wird.

Der größte Feind der Palästinenser ist nicht Israel, sondern die eigene Führung, ob das nun in Gaza die Hamas ist oder in Ramallah Mahmud Abbas. Sie unterdrücken jeglichen Widerstand gegen ihre Politik, bereichern sich selbst und beweisen immer wieder, dass sie kein verlässlicher Verhandlungspartner sind. Noch wird gerätselt, wie der Überfall auf Israel überhaupt möglich war. Hier wird einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten sein – das wird schon die israelische Bevölkerung lautstark einfordern. Aber gerade deshalb war eine harte Antwort nötig, um wenigstens ein Minimum an Sicherheitsgefühl wieder herzustellen. Das wird auch die Hamas gewusst haben und hat es wahrscheinlich auch gezielt einkalkuliert, um ihr Hassprogramm fortzuführen. Jetzt über die israelische Gegenwehr zu jammern, ist die pure Heuchelei.