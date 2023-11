Wo sind eigentlich die Songs der 68er in diesen kriegsgeilen Zeiten?

Die sogenannte “Studentenrevolution der 1968er” wird oft für alle politischen Verirrungen unserer Zeit verantwortlich gemacht. Das ist grundfalsch, denn diese Studentenrevolution war ein globales Freiheitsbegehren der jungen Erwachsenen in den westlichen Industrienationen. Damals haben sich hier bei uns beispielsweise auch erstmals Lehrlinge geweigert, am Samstag „freiwillig“ das Auto vom Chef zu waschen. Und bei der Bundestagswahl 1969 erhielt die links von der SPD angesiedelte Aktion Demokratischer Fortschritt (ADF) gerade mal 0,6 Prozent; danach kamen nur noch Splitterparteien mit einer null vor dem Komma. Also: 0,6 Prozent – und das war‘s! Das war keine kommunistische Studentenrevolution, sondern vielmehr eine Revolution bürgerlicher Studenten. Die Nation stand für diese Generation überhaupt nicht in Frage. Selbst der bei den konservativen Medien verhasste Studentenführer Rudi Dutschke hatte sich damals für eine Wiedervereinigung beider deutscher Staaten ausgesprochen.

Was man heute – geprägt aus einer reduzierten DDR-Sicht – unter den 68ern versteht, ist lediglich die studentische Resterampe aus damaligen Maoisten und K-Gruppen, die mit ihrem aggressiven öffentlichen Auftreten und ihren radikalen Forderungen die Titelseiten der überwiegend konservativen Westmedien gefüllt hatte und deshalb bis heute fälschlicherweise für die gesamte 68er Generation steht. Damals war allerdings auch viel weniger Kriegsbegeisterung als heute; denn auch diese Generation war geprägt vom Zweiten Weltkrieg, entweder hatte sie ihn selbst noch im Kindesalter erlebt oder kannte ihn aus Trümmern und Erzählungen; man erinnere sich nur an die globalen Proteste gegen den Vietnamkrieg. Und dieser Pazifismus drückt sich auch in den Liedern jener Zeit aus. Vielleicht noch bekannt und oft kopiert ist beispielsweise der „Universal Soldier“ von Buffy Sainte-Marie, über den sie schreibt: “But without him how would Hitler have condemned him at Dachau / Without him Caesar would’ve stood alone / He’s the one who gives his body as the weapon of the war / And without him, all this killing can’t go on…”

Geschichtsvergessene Politdarsteller und Scharfmacher

Diese Generation hat dann nach dem Eintritt ins Berufsleben ganz fleißig weiter am deutschen Wirtschaftswunder gebaut und sie personifiziert heute, wenn man mal genau nachrechnet, das medial verbreitete Feindbild vom alten weißen Mann. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde dann schließlich auch noch unsere professionelle Bürgerarmee heruntergefahren, die ursprünglich lediglich zur Selbstverteidigung unseres Landes angetreten war. Das mag in dieser „posthistorischen Zeit“ die pazifistische Hoffnung des dunklen Poeten Leonard Cohen spiegeln, das Gute könne allein schon durch seine schiere Existenz das Böse überwinden, die er in seinem Song „The Traitor“ folgendermaßen ausgedrückt hatte: “The dreamers ride against the men of action / Oh see the men of action falling back…”

Vielleicht erinnert sich mancher noch an die wesentliche politische Leistung des in diesen Zeiten viel gescholtenen Altkanzlers Gerhard Schröder, der von Colin Powell 2003 herbeigezauberten „Koalition der Willigen“ im Irakkrieg nicht beigetreten zu sein – wenn er auch die vorherige Bombardierung europäischer Städte unter seinem grünen Außenminister nicht verhindert hatte. Durch den Wegfall der Wehrpflicht wurde schließlich eine kaputtgesparte „Parlamentsarmee“ geschaffen, die heute in abgelegenen Teilen der Welt für fremde Ziele verheizt wird. In unserer Zeit geilen sich nun erneut geschichtsvergessene Politdarsteller und Scharfmacher an „gewinnbaren“ Kriegsspielereien auf – weil sie selbst niemals Vertreibung, Flucht und Tod erlebt und oft nicht einmal mehr aus erster Hand, aus den Erzählungen von Zeitzeugen, erfahren haben.

Resterampe aus Maoisten und K-Gruppen

Und so treffen denn die nachfolgenden Zeilen aus Bob Dylans „Masters of War“ von 1963 nicht nur auf den Vietnamkrieg zu, sondern mitten ins Herz unserer kriegsgeilen Zeit: “You fasten all the triggers / For the others to fire / Then you sit back and watch / When the death count gets higher / You hide in your mansion / While the young people’s blood / Flows out of their bodies / And is buried in the mud…”

Der Witz ist, dass die überwiegend bürgerliche Studentenrevolution die latente gesellschaftliche Auseinandersetzung um einen pazifistischen deutschen Wohlfahrtsstaat längst verloren hat, und die Resterampe aus Maoisten und K-Gruppen den hier bei uns geschaffenen Wohlstand kriegslüstern in und an alle Welt verteilt. Die Mehrheit hat halt gearbeitet und Werte geschaffen – während eine kleine Minderheit weiterhin vollalimentiert die Politik ihrer Ideologie betrieben hat; und die erste Maßnahme jedes Putsches ist immer, sich der Fernsehstationen und Medien zu versichern. Und ganz plötzlich sind wir wieder wer im globalen Kriegsgeschäft, kämpfen – wie stets beide Seiten in allen Kriegen der Geschichte – als besonders Gute auf der Seite des absolut Guten gegen das absolut Böse… wobei die Maulhelden selbst niemals im Dreck an der Front liegen werden. Vielmehr hört man laut den Antipazifisten Olaf Scholz tönen: „Und die, die hier mit Friedenstauben rumlaufen, sind deshalb vielleicht gefallene Engel, die aus der Hölle kommen, weil sie letztendlich einem Kriegstreiber das Wort reden.“ Und nichts könnte die Metamorphose der verantwortungsmoralischen Bonner Republik zum gesinnungsmoralischen Berliner Leviathan, der sich mit einem denkwürdigen “Aha!”-Graben sichtfällig von seinem grundgesetzlichen Souverän glaubt distanzieren zu müssen, besser charakterisieren.