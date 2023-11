Woke und radikal: “Osama find’ ich geil!”

Vielen von uns erscheint es so, als sei Deutschland das Königreich des ideologischen Irrsinns. Die mir heute ins Haus geflatterte Strompreis-Erhöhung legt zumindest eine Spitzenposition unseres Landes im Energiesektor nahe, dem die Ampelregierung den letzten Todesstoß versetzt hat. Auch in Sachen Genderpolitik mischen wir fleißig mit, bekanntlich fing sich AfD-Politikerin Beatrix von Storch kürzlich einen Ordnungsruf ein, weil sie Tessa Ganserer mit ihrem respektive ihrem seinem Geburtsnamen “Markus” ansprach. Nachrichtensprecher üben das korrekte Aussprechen des Gendersternchens und vom “Selbstbestimmungsgesetz” will ich an dieser Stelle erst gar nicht anfangen. Wer mit diesen Neuerungen nichts anfangen kann – und das können viele deutsche Bürger nicht – gilt als rückständig und unsensibel.

Vieles von dem, was als “Wokismus” berühmt und mittlerweile berüchtigt ist, schwappte bekanntlich von US-amerikanischen Universitäten zu uns hinüber, traf hier allerdings auf durch die “Frankfurter Schule” und ihre Kritische Theorie weit geöffnete Türen. Da passte Schlüssel auf Schloss, denn auch unsere heimischen Ideologen widmeten sich seit den späten Sechzigern ausgiebig den Gebeugten und Gebeutelten der Gesellschaft. Oft vollkommen an deren Interessen vorbei und ohne sie einmal richtig anzuhören, aber man glaubte eben zu wissen, was etwa für unterdrückte Arbeiter gut und richtig sei. Zumindest sollten sie im Sozialismus geknechtet werden, auch wenn dieser steinzeitlich kommunistische Züge wie in Kambodscha annahm und eine breite Blutspur hinter sich herzog.

Zweifeln am Verstand der künftigen Eliten

Die jüngste Meldung aus den USA lässt einen allerdings auch am Verstand amerikanischer Studenten zweifeln, selbst wenn sie eine der exklusiven Lehranstalten der Ivy-League besuchen. Nach welchen Kriterien wird dort mittlerweile die künftige Elite des Landes ausgesucht? Denn unter diesen Studenten macht gerade ein Bekennervideo von Osama bin Laden die Runde, in dem er die Anschläge auf das World Trade Center von 2001 als “Akt der Gerechtigkeit” preist. Nun schauen sich jene Studenten das Video aber nicht etwa voller Entsetzen an, sondern reagieren mit hemmungsloser Begeisterung auf die Ausführungen des bärtigen Terroristen zum Tod tausender ihrer Landsleute.

Selbst wer 9/11 für einen “Inside Job” hält, dürfte wissen, wes Geistes Kind bin Laden war und sich mit Grauen abwenden. Wie kann man jemanden bewundern, der die eigenen Nachbarn oder Familienmitglieder töten will? Entweder blenden diese jungen Menschen das komplett aus, oder sie haben unbewusst einen Drang zum Selbstmord. Vielleicht hoffen sie auch, als letztes vom islamistischen Krokodil gefressen zu werden, wenn sie sich nur auf die “richtige” Seite schlagen. Der einst positiv geprägte Begriff “Gerechtigkeit” wandelt sich mittlerweile zu einem Synonym für “Mord im Namen der Ideologie“.

Wer nun mit milder Herablassung auf diese Studenten herabschaut – “Die Amis sind doch eh irre!“, – der allerdings bedenken, welche Formen der Wokismus auch in Deutschland mittlerweile angenommen hat. Man kann sich dabei manchmal des Eindrucks nicht erwehren, dass linke Ideologen woke Aktivisten mit dunklerer Hautfarbe vor den eigenen Karren spannen, um durch deren Mund ihren Antisemitismus ausleben zu können. Es ist eine Symbiose, von der beide Seiten profitieren: Die PoC’s durch Aufmerksamkeit und ausführliche Redezeit in den Medien (von denen sie sogar einfordern, dass es keine Diskussion zu ihren Aussagen geben darf) – und unsere “eingeborenen” Akademiker finanziell, denn sie können sich über die Gelder freuen, die aus öffentlichen Töpfen in ihre Forschungsprojekte fließen.

Ungefragte Instrumentalisierung von Minderheiten als ewige Opfer

Wenn es tatsächlich nur eine Spinnerei wäre, könnte man sich darüber vielleicht noch amüsieren; aber das woke Denken wird immer radikaler und totalitärer. Immer weiter dringt es in den öffentlichen Raum ein und hat keine Hemmungen, gleichzeitig seine Gegner vor Gericht zu zerren und selbst gegen Gesetze zu verstoßen. Notfalls wird auch durch verschiedene Verbände Druck auf die Politik ausgeübt, Gesetze im eigenen Sinn zu ändern. Die selben Leute, die eben noch Statuen vom Sockel gestürzt oder Terroristen verherrlicht haben, zerren einen vor den Kadi, wenn man sie mit dem falschen Pronomen anredet. Einerseits vergehen sie vor Schuldgefühlen wegen des westlichen Kolonialismus, drücken aber auch tatsächlich oder vermeintlich Unterdrückten ihre Sicht der Dinge auf. Das spüren auch in Deutschland Türken, Juden oder aber behinderte Menschen, die sich nicht als Opfer instrumentalisieren lassen wollen.

Vor ein paar Jahren schrieb ich einen Artikel über Alexandria Ocasio-Cortez, das “demokratische Wunderkind” der USA. Die Politikerin empörte sich darüber, dass auch Schwarze, die einen Gemeinschaftsgarten pflegen, die Anleitung zum Anbau von Blumenkohl erhielten. Das fand Frau Ocasio-Cortez rassistisch, denn Blumenkohl sei in Afrika kein übliches Gemüse. Da lebt eine schwarze Familie vielleicht schon seit Generationen in den USA und wird noch nicht einmal gefragt, ob sie Blumenkohl eventuell mag – sondern sie soll womöglich nur noch Bananen und Kokosnüsse essen. Rassistischer geht es wohl kaum. Das ist fast schon genauso irre wie die deutsche Energiepolitik.